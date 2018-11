Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e02285d8-141b-4963-9fd4-6078f33fd84d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A macedón Kanal 5 televíziós csatorna értesülése szerint Nikola Gruevszki volt macedón kormányfő nem akar sokáig Magyarországon maradni. ","shortLead":"A macedón Kanal 5 televíziós csatorna értesülése szerint Nikola Gruevszki volt macedón kormányfő nem akar sokáig...","id":"20181115_Gruevszki_csak_idot_akar_nyerni_Magyarorszagon_innen_kelet_fele_menekulne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e02285d8-141b-4963-9fd4-6078f33fd84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c085d54f-b566-452a-972d-d51ef2274145","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Gruevszki_csak_idot_akar_nyerni_Magyarorszagon_innen_kelet_fele_menekulne","timestamp":"2018. november. 15. 17:08","title":"Gruevszki csak időt akar nyerni Magyarországon, innen kelet felé menekülne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea9c871-6781-4d63-8b19-2bec02733fe2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 1TV riportere a miniszterelnök budai, Cinege utcai háza elől jelentkezett volna be, de a biztonságiak elküldték őket.","shortLead":"Az 1TV riportere a miniszterelnök budai, Cinege utcai háza elől jelentkezett volna be, de a biztonságiak elküldték őket.","id":"20181115_macedon_tv_stab_nikola_gruevszki_orban_viktor_forgatas_cinege_utca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ea9c871-6781-4d63-8b19-2bec02733fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf60ee1-3a9d-49dd-a331-54025dc9f1bf","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_macedon_tv_stab_nikola_gruevszki_orban_viktor_forgatas_cinege_utca","timestamp":"2018. november. 15. 07:12","title":"Elküldték a macedón tévéstábot Orbán háza elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb9d09b-d889-45c0-86f9-50bb17bb4cfc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem várják meg a decemberi EU-csúcsot.","shortLead":"Nem várják meg a decemberi EU-csúcsot.","id":"20181115_Megvan_a_datum_amikor_alairhatjak_a_Brexitmegallapodast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fb9d09b-d889-45c0-86f9-50bb17bb4cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bfcbd8f-810a-4347-8cc3-fb6188dfa32b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Megvan_a_datum_amikor_alairhatjak_a_Brexitmegallapodast","timestamp":"2018. november. 15. 09:52","title":"Megvan a dátum, amikor aláírhatják a Brexit-megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29ac7f6-381f-4471-82ae-769f0e70e055","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén legalább 6,7 milliárd forintot érő céggel kellett rendelkeznie annak, aki fel akart kerülni a Concorde MB Partners által harmadszor elkészített 100-as listára. Azok a magáncégek fértek fel, melyek legalább 6,7 milliárd forintot érnek.","shortLead":"Idén legalább 6,7 milliárd forintot érő céggel kellett rendelkeznie annak, aki fel akart kerülni a Concorde MB Partners...","id":"20181115_A_100_legertekesebb_magyar_maganceg_listajarol_nemcsak_Meszaros_nevet_fogja_hianyolni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d29ac7f6-381f-4471-82ae-769f0e70e055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd3c0cc-5a73-4c4f-a7a3-993d58d3f3b9","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_A_100_legertekesebb_magyar_maganceg_listajarol_nemcsak_Meszaros_nevet_fogja_hianyolni","timestamp":"2018. november. 15. 13:24","title":"A 100 legértékesebb magyar magáncég listájáról nemcsak Mészáros nevét fogja hiányolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa8ea50-91d7-4662-b7a6-08f289a1cc03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Élettársát hozzáadta feleségül az egyik sértetthez, hogy megszerezze annak lakását.","shortLead":"Élettársát hozzáadta feleségül az egyik sértetthez, hogy megszerezze annak lakását.","id":"20181115_Emberkereskedelemmel_is_meggyanusitottak_az_idoseket_atvero_bunbanda_egyik_tagjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aa8ea50-91d7-4662-b7a6-08f289a1cc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f37cb9-dab6-420e-a7eb-c7f284f65b03","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Emberkereskedelemmel_is_meggyanusitottak_az_idoseket_atvero_bunbanda_egyik_tagjat","timestamp":"2018. november. 15. 15:24","title":"Emberkereskedelemmel is meggyanúsították az időseket átverő bűnbanda egyik tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eedd6b18-a5f5-46a2-bc77-aec5da485f2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsér Róbertet a választók többsége alkalmatlannak tartja a főpolgármesteri tisztség betöltésére – legalábbis ez derült ki az IDEA legújabb felmérésből, amit az e heti HVG-ben olvashatnak.","shortLead":"Puzsér Róbertet a választók többsége alkalmatlannak tartja a főpolgármesteri tisztség betöltésére – legalábbis...","id":"20181114_IDEAkutatas_Puzser_alkalmatlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eedd6b18-a5f5-46a2-bc77-aec5da485f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37dca49-43b3-4d04-9896-68381263c65c","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_IDEAkutatas_Puzser_alkalmatlan","timestamp":"2018. november. 14. 14:05","title":"IDEA-kutatás: Puzsér alkalmatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b3c52b-80a3-4c18-9120-3783f86d3c8c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Rendezetlen számlák és káresemények miatt 20 ezer euróra perelik Dortmundban a Barcelona labdarúgócsapatát erősítő Ousmane Dembélét.","shortLead":"Rendezetlen számlák és káresemények miatt 20 ezer euróra perelik Dortmundban a Barcelona labdarúgócsapatát erősítő...","id":"20181115_barcelona_dortmund_ousmane_dembele_per","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9b3c52b-80a3-4c18-9120-3783f86d3c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8900c5cf-6a26-4b1f-8fc9-6ff2671fb829","keywords":null,"link":"/sport/20181115_barcelona_dortmund_ousmane_dembele_per","timestamp":"2018. november. 15. 13:55","title":"Leamortizálta a lakását, beperelték a Barcelona sztárját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bacc57ee-8224-430d-9360-85fb21601f5b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Előbb Willi Orbán, aztán Szalai Ádám talált be.","shortLead":"Előbb Willi Orbán, aztán Szalai Ádám talált be.","id":"20181116_magyar_valogatott_gol_esztorszag_nemzetek_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bacc57ee-8224-430d-9360-85fb21601f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09452f0-3b76-43a9-96e8-f87228adf7e9","keywords":null,"link":"/sport/20181116_magyar_valogatott_gol_esztorszag_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. november. 16. 05:45","title":"Ezekkel a gólokkal verte az észteket a magyar válogatott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]