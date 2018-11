Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49b6c26b-f42d-4ca7-a6a3-60220cd9a4ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A történetet valós események ihlették.","shortLead":"A történetet valós események ihlették.","id":"20181120_A_racsok_mogott_elokrol_keszitett_dramai_kisfilmet_a_BvOP__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49b6c26b-f42d-4ca7-a6a3-60220cd9a4ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4bf572-cf0d-4c42-907e-6080fcdac656","keywords":null,"link":"/elet/20181120_A_racsok_mogott_elokrol_keszitett_dramai_kisfilmet_a_BvOP__video","timestamp":"2018. november. 20. 12:03","title":"A rácsok mögött élőkről készített drámai kisfilmet a BvOP – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5db4e399-4051-4d3e-bbe1-5babb5d078d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alapvetően működik a Lexus reklámfilmje, amelyet teljes egészében a mesterséges intelligencia írt, és egy Oscar-díjas rendező forgatott. Mindenki döntse el, rosszabb-e bármilyen más autós reklámnál. ","shortLead":"Alapvetően működik a Lexus reklámfilmje, amelyet teljes egészében a mesterséges intelligencia írt, és egy Oscar-díjas...","id":"20181119_mesterseges_intelligencia_irt_lexus_reklam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5db4e399-4051-4d3e-bbe1-5babb5d078d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ccda0f-c052-40a3-88ea-dced50ce3b01","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_mesterseges_intelligencia_irt_lexus_reklam","timestamp":"2018. november. 19. 14:21","title":"Videó: Ezt az autóreklámot már a mesterséges intelligencia írta. Rosszabb vagy sem, mint bármelyik reklám? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bb212a-04ef-41ed-8677-9009ee81155c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig pár hét múlva bemutatkozik a csehek új kompakt autója.","shortLead":"Alig pár hét múlva bemutatkozik a csehek új kompakt autója.","id":"20181121_skoda_scala_nrburging","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20bb212a-04ef-41ed-8677-9009ee81155c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87daa4b0-1792-4f8a-bbb7-211c2a467b39","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_skoda_scala_nrburging","timestamp":"2018. november. 21. 12:24","title":"Videó: Ez minden bizonnyal a Skoda Scala, amit még a Nürburgringre is kivittek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Karbantartási munkák miatt.","shortLead":"Karbantartási munkák miatt.","id":"20181120_Paksi_Atomeromu_teljesitmenycsokkenes_karbantartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce53cb3b-33bb-47bb-8c48-5a12a24cd0cb","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Paksi_Atomeromu_teljesitmenycsokkenes_karbantartas","timestamp":"2018. november. 20. 11:14","title":"Tovább csökken a Paksi Atomerőmű teljesítménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d5af95-8011-400b-8bf7-680450aae743","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy ára volt a négy évig tartó háborúnak.","shortLead":"Nagy ára volt a négy évig tartó háborúnak.","id":"20181120_Ez_az_egyik_legerosebb_kep_az_elso_vilaghaborurol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5d5af95-8011-400b-8bf7-680450aae743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e36a9fed-b91e-469c-a5a3-52fcb38bb570","keywords":null,"link":"/kultura/20181120_Ez_az_egyik_legerosebb_kep_az_elso_vilaghaborurol","timestamp":"2018. november. 20. 08:45","title":"Ez az egyik legerősebb kép az első világháborúról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143542dd-84df-4d86-a913-17769732b408","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tim Cook szerint itt az ideje, hogy a kormányok szabályozzák az olyan nagy vállalatok, mint a Google vagy a Facebook működését, mert a szabad piac jelen állás szerint úgy tűnik, csődöt mondott.","shortLead":"Tim Cook szerint itt az ideje, hogy a kormányok szabályozzák az olyan nagy vállalatok, mint a Google vagy a Facebook...","id":"20181119_tim_cook_apple_google_facebook_adatvedelem_allami_szabalyozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=143542dd-84df-4d86-a913-17769732b408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03506dd-1243-408f-a815-2602d68b0a41","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_tim_cook_apple_google_facebook_adatvedelem_allami_szabalyozas","timestamp":"2018. november. 19. 19:33","title":"Tim Cook: A szabadpiaci működés megbukott, a kormányoknak kell rendet tenniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff38068e-b048-474a-bb1d-f1949c26cc30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A ZTE zászlaja alatt működő kínai gyártó korábban is villantott már érdekes eszközt, nemrég azonban egy annál is különlegesebb készülékkel rukkolt elő. Itt a két kijelzős Nubia X. ","shortLead":"A ZTE zászlaja alatt működő kínai gyártó korábban is villantott már érdekes eszközt, nemrég azonban egy annál is...","id":"20181120_zte_nubia_x_ket_kijelzos_mobil_dupla_ujjlenyomat_olvaso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff38068e-b048-474a-bb1d-f1949c26cc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d233b3-6e9c-4b65-be7e-69c95d5384ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_zte_nubia_x_ket_kijelzos_mobil_dupla_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2018. november. 20. 19:03","title":"Ilyen mobilt még nem látott: két kijelző és két ujjlenyomat-olvasó van a Nubia X-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cd1e62-4c29-4862-b07e-9ab3818dd44c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A DK irodái szombaton égtek ki.","shortLead":"A DK irodái szombaton égtek ki.","id":"20181119_Megsemmisult_a_DK_konyvelese_es_az_osszes_Hadhazynak_gyujtott_alairas_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02cd1e62-4c29-4862-b07e-9ab3818dd44c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10e791d-3827-45ae-8a4e-9a46002d34a3","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Megsemmisult_a_DK_konyvelese_es_az_osszes_Hadhazynak_gyujtott_alairas_is","timestamp":"2018. november. 19. 14:56","title":"Megsemmisült a DK könyvelése és az összes, Hadházynak gyűjtött aláírás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]