Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e926921-f13f-4abb-ab87-277f7fb9dfbe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Váratlanul beelőzött a Lenovo, és bejelentette azt a telefont, amely a világon először használhatja ki azt a tudást, amit a Snapdragon 855 lapkakészlet kínál.","shortLead":"Váratlanul beelőzött a Lenovo, és bejelentette azt a telefont, amely a világon először használhatja ki azt a tudást...","id":"20181218_lenovo_z5_pro_gt_qualcomm_snapdragon_855_lapkakeszlet_12_gb_ram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e926921-f13f-4abb-ab87-277f7fb9dfbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd04e84f-0f1f-4676-b070-dbb9c55c8fa1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_lenovo_z5_pro_gt_qualcomm_snapdragon_855_lapkakeszlet_12_gb_ram","timestamp":"2018. december. 18. 13:03","title":"Igazi erőgép: 12 GB RAM és bivalyerős chip van a Lenovo új androidos telefonjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava szerint a pénzintézet egyetlen év alatt igencsak nagyot nőtt, pedig a működésre is sokkal többet költöttek, mint korábban.","shortLead":"A Népszava szerint a pénzintézet egyetlen év alatt igencsak nagyot nőtt, pedig a működésre is sokkal többet költöttek...","id":"20181219_Szemerey_Tamas_Matolcsy_Gyorgy_NHB_MNB","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"882d1db5-1d68-4528-a944-5980819f6a36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Szemerey_Tamas_Matolcsy_Gyorgy_NHB_MNB","timestamp":"2018. december. 19. 07:18","title":"700 százalékkal nőtt a nyeresége, mégis bajba került Matolcsy unokatestvérének bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356f853b-7705-4a4e-9af0-1d676d0e71a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Jövőre lassulhat a lakásárak emelkedése, de azért olcsóbb ingatlanokra nem érdemes még egy ideig számítani.","shortLead":"Jövőre lassulhat a lakásárak emelkedése, de azért olcsóbb ingatlanokra nem érdemes még egy ideig számítani.","id":"20181217_Meddig_tudnak_meg_tovabb_dragulni_a_lakasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=356f853b-7705-4a4e-9af0-1d676d0e71a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401d86cf-e7dd-4bde-a2c0-30147af2e287","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181217_Meddig_tudnak_meg_tovabb_dragulni_a_lakasok","timestamp":"2018. december. 17. 12:18","title":"Meddig tudnak még tovább drágulni a lakások?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267b825c-844e-400b-b6b9-64a666372825","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Év végén bezár a Heineken martfűi gyára. A palackozás már novemberben leállt, mindössze húsz dolgozó maradt, ők is hamarosan átveszik felmondási papírjaikat. Meglátogattuk az üzemétől búcsúzó kisvárost.","shortLead":"Év végén bezár a Heineken martfűi gyára. A palackozás már novemberben leállt, mindössze húsz dolgozó maradt, ők is...","id":"20181219_martfu_heineken_gyar_felaldozhatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=267b825c-844e-400b-b6b9-64a666372825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1790b498-bb75-4a25-ab5e-6eeaa83c01fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_martfu_heineken_gyar_felaldozhatok","timestamp":"2018. december. 19. 06:30","title":"A martfűi Feláldozhatók, akiket puskával kellett hazazavarni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aed5b50f-6164-45e2-a12d-d7447d3ac00d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bonthatják, illetve átalakíthatják a Radetzky laktanyát. Bár a hatóság két évvel ezelőtt a világörökségi területen található műemlék épületen végzett építési-bontási munkálatok azonnali leállítását rendelte el, a legújabb határozat szerint már nem védett, tehát bontható az épület.","shortLead":"Bonthatják, illetve átalakíthatják a Radetzky laktanyát. Bár a hatóság két évvel ezelőtt a világörökségi területen...","id":"20181218_Gyurcsany_megvedte_Orban_viszont_megadta_a_kilovesi_engedelyt_a_volt_MDFszekhazra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aed5b50f-6164-45e2-a12d-d7447d3ac00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f61c73-66ff-43e2-b99d-48411c0d7182","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181218_Gyurcsany_megvedte_Orban_viszont_megadta_a_kilovesi_engedelyt_a_volt_MDFszekhazra","timestamp":"2018. december. 18. 12:15","title":"Megjött a kilövési engedély az MDF-székházra - újabb ikonikus épületet bonthatnak le Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85d720c-42ae-4a26-9a9e-485edc0e15c1","c_author":"Partner","category":"brandcontent","description":"A magyarok jóval több édességet vesznek karácsonykor, mint az év többi részében, a magyar édességpiac forgalmának egyik legnagyobb részét a szaloncukor teszi ki. De hogy lehet mozgatni ezt a hatalmas csokimennyiséget és hogy jönnek a képbe a robotok?","shortLead":"A magyarok jóval több édességet vesznek karácsonykor, mint az év többi részében, a magyar édességpiac forgalmának egyik...","id":"20181218_Jungheinrich_targonca_logisztika_karacsony_szaloncukor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f85d720c-42ae-4a26-9a9e-485edc0e15c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce2ce59-d755-43e2-8d9e-3dfb187b425f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181218_Jungheinrich_targonca_logisztika_karacsony_szaloncukor","timestamp":"2018. december. 18. 11:30","title":"A Mikulásnak és a Jézuskának is besegítenek a robotok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f6dd9b-9cb1-44b6-99cf-1d822a28b743","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legközelebbi választásokkal egy időben tartanak népszavazást róla. ","shortLead":"A legközelebbi választásokkal egy időben tartanak népszavazást róla. ","id":"20181218_UjZelandon_megszavaztatjak_a_marihuana_legalizalasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2f6dd9b-9cb1-44b6-99cf-1d822a28b743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c7f4d5-9d12-455b-a304-cb7d115fab7b","keywords":null,"link":"/vilag/20181218_UjZelandon_megszavaztatjak_a_marihuana_legalizalasat","timestamp":"2018. december. 18. 06:15","title":"Új-Zélandon megszavaztatják a marihuána legalizálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20181218_Jovore_sem_emelkednek_a_kukadijak_inkabb_kifizeti_az_allam_a_veszteseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5de0eb-d174-4466-9ba4-c9f85ef029db","keywords":null,"link":"/kkv/20181218_Jovore_sem_emelkednek_a_kukadijak_inkabb_kifizeti_az_allam_a_veszteseget","timestamp":"2018. december. 18. 19:50","title":"Jövőre sem emelkednek a kukadíjak, inkább kifizeti az állam a veszteséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]