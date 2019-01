Benjamin Grivaeux kormányszóvivő közölte: a kabinet fontolgatja, hogy az amerikai autógyártó óriást, a Fordot a jövőben kizárják a franciaországi közbeszerzési pályázatokból. Pedig a Ford speciális autók ezreit szállította le és szállítja még ma is a francia rendőrségnek, a terrorelhárítóknak, a hadseregnek, a kórházaknak és a közintézményeknek is 1999 óta. A párizsi kormány azért pécézte ki a Fordot, mert a nagy amerikai cég egyik franciaországi leányvállalata most nagyon szembemegy a központi politikai akarattal.

A Gironde megyében, tehát Bordeaux városa közelében lévő, sebességváltókat gyártó Ford Blanquefort munkahelyek százait szüntetné meg. És nem fogadja el egy francia–belga cég vételi ajánlatát. Erre az első menetben a francia kormány azzal reagált, hogy kilátásba helyzete az üzem megvásárlását, vagyis államosítását, tehát egy klasszikusan baloldali megoldást.

A dolog pikantériája, hogy aki a fenyegetéssel előállt, az Bruno Le Maire gazdasági miniszter, aki Nicolas Sarkozy jobbközép kormányaiban is meghatározó figura volt, tehát a Macron-koalíció egyik fontos, jobbról érkezett főszereplője. Most viszont azt mondta, hogy a francia állam egyszerűen megvásárolhatja a Ford amerikai cég Girond megyében lévő, sebességváltókat gyártó üzemét. A történet már hónapok óta tart. A Ford Blanquefort szerint a cég nem rentábilis, tehát rengeteg ember kirúgásával lehetne csak jövedelmezővé tenni. Egy francia-belga vállalat tett egy vételi ajánlatot, és azt ígérte, hogy sok munkahely megtartásával jövedelmezővé tudná tenni a céget. A Ford az ajánlatot visszautasította. Pedig Bruno Le Maire gazdasági miniszter többször is beszélt telefonon az európai Ford üzemek csúcsmenedzserével, Steven Armstronggal. A Ford egyelőre hajthatatlan, de ha a francia állam az üzem megvételéről, vagyis egyfajta államosításról dönt, akkor nincs ellenszer.

Persze az államosítás csak ideiglenes lenne, a francia állam azonnal továbbpasszolná a céget a Punch Powerglide francia–belga magánvállalatnak, amely legalább négyszáz munkahely megtartását garantálja. Macron elnök is beavatkozott a játszmába, egy interjúban nagyon tisztességtelenek nevezte a Ford taktikáját. Az államosítás szöges ellentétben áll Emmanuel Macron gazdasági filozófiájával, amelynek köszönhetően elnök lett, de ez most harmadrendű kérdés. Jelenleg a fő cél az elnök és a kormány legitimitásának a biztosítása euró tízmilliárdos juttatások és év végi, újévi prémiumok kiosztásával. Hogy ebből miként lesz reálisan vállalható, évi 3 százalék alatt tartható költségvetési deficit, az talány. Mint ahogy az is, hogyan szerezhetné vissza kezdeti népszerűségét az előző politikai elitet a szemétbe küldő Emmanuel Macron, aki a korábbi francia elnökökhöz képest nagyon fiatal, tehát szinte semmilyen politikai tapasztalattal nem rendelkezik a hatalom gyakorlásához. Ezért most súlyos árat fizet, népszerűségi mutatója a pincében van. De van még három éve, hogy kijavítsa tévedéseit és valóban sínre tegye a modern Franciaországról szóló programját. (via Le Figaro, Le Monde, AFP, Challenges)