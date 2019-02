A mindig is keresett szakmának számító programozók piacán jelenleg 20 ezer állás betöltetlen. Az intenzív keresleti piaco pontosan tudják értéküket a fejlesztők, emiatt kevésbé lojálisak, és a bértárgyalásokon is ők diktálnak. Egy nagy fővárosi cég fejlesztési vezetője szerint "a munkaadóknak a külföldi munkahelyek is konkurenciát jelentenek, az ottani bérviszonyokat is számításba kell venni. De az ingyen Túró Rudi és az X-boxozás is sokat nyomhat a latban". A kínált bér mellett a projekteket, a munkakörülményeket és a technológiai felszereltséget is mérlegelik a jelentkezők, emellett a rugalmas munkaidő is hívószó, mivel a fejlesztők mindig is "fordítva voltak bekötve", éjszaka nyugodtabban tudnak dolgozni.