[{"available":true,"c_guid":"404b5e2d-02bc-40da-a4ce-6bce57dc4204","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pestszentlőrinci hálózatot a rendőrség derítette fel, az ügyészség most emelt vádat ellenük.","shortLead":"A pestszentlőrinci hálózatot a rendőrség derítette fel, az ügyészség most emelt vádat ellenük.","id":"20190205_Akar_eletfogytiglant_is_kaphat_a_hettagu_drogkereskedohalozat_ket_tagja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=404b5e2d-02bc-40da-a4ce-6bce57dc4204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d5e5b2-0164-40ff-b4cb-01c88dddd431","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Akar_eletfogytiglant_is_kaphat_a_hettagu_drogkereskedohalozat_ket_tagja","timestamp":"2019. február. 05. 09:33","title":"Van, aki akár életfogytiglant is kaphat a héttagú drogkereskedő-hálózatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62ac0c7-3c73-4a1d-ab6b-b2e4cfbfc2c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hetek extrém hideg időjárása rendkívüli próba állítja az Egyesült Államok északi és közép-nyugati lakosait. A NASA egy animált hőtérképen mutatja meg, hogyan érkezett meg az ítéletidő Amerikába.","shortLead":"Az elmúlt hetek extrém hideg időjárása rendkívüli próba állítja az Egyesült Államok északi és közép-nyugati lakosait...","id":"20190204_amerikai_extrem_hideg_polar_vortex_nasa_aqua_muhold_hoterkep_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e62ac0c7-3c73-4a1d-ab6b-b2e4cfbfc2c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56dd590e-edb2-49f1-9258-740b27d218eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_amerikai_extrem_hideg_polar_vortex_nasa_aqua_muhold_hoterkep_video","timestamp":"2019. február. 04. 20:03","title":"A NASA készített egy animációt: így tört be a -40 fokos hideg az USA területére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc6539f-6896-4f6a-a02f-4db6c9064630","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Jó kormányzati kapcsolatokkal rendelkező cég vette át a tönkrement Magyar Repülő Szövetségtől a budaörsi reptér üzemeltetését, kérdés, ez miért éri meg nekik a jövőben. A vitatott körülmények között megszűnt szakszövetség helyét átvevő szervezet vezetőjének is ismerősen cseng a neve, ő Tuzson Bence államtitkár testvére.","shortLead":"Jó kormányzati kapcsolatokkal rendelkező cég vette át a tönkrement Magyar Repülő Szövetségtől a budaörsi reptér...","id":"20190204_Marad_a_papirforma_Vegervenyesen_a_Rogant_es_Habonyt_reptetok_cegenel_maradhat_a_budaorsi_repter_uzemeltetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dc6539f-6896-4f6a-a02f-4db6c9064630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab22cdb4-3a0c-4018-adae-01f3c1f14e87","keywords":null,"link":"/kkv/20190204_Marad_a_papirforma_Vegervenyesen_a_Rogant_es_Habonyt_reptetok_cegenel_maradhat_a_budaorsi_repter_uzemeltetese","timestamp":"2019. február. 04. 11:50","title":"Végleg a Rogánt reptetők cégénél maradhat a budaörsi reptér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed026bf8-50a2-43e8-8e49-686ca4d88681","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index által nyilvánosságra hozott leirat szerint a két befolyásos ember több dologgal is fenyegeti egymást. Sokak szerint Portiknak vannak terhelő anyagai Gyárfásra nézve, és erről hangfelvétel is van, ha ezek voltak azok, Gyárfás megkönnyebbülhet.","shortLead":"Az Index által nyilvánosságra hozott leirat szerint a két befolyásos ember több dologgal is fenyegeti egymást. Sokak...","id":"20190204_Kiszivargott_egy_PortikGyarfas_hangfelvetel_a_volt_uszoelnok_orulhet_neki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed026bf8-50a2-43e8-8e49-686ca4d88681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711c016a-9790-40ab-b462-f5bc2a1985ee","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Kiszivargott_egy_PortikGyarfas_hangfelvetel_a_volt_uszoelnok_orulhet_neki","timestamp":"2019. február. 04. 12:04","title":"Kiszivárgott több Portik–Gyárfás-hangfelvétel, a volt úszóelnök örülhet nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3bb24de-ba5f-4784-af7d-f919f884262f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő reggeltől 10 hónapon át pótlóbuszozni kell Aszód és Pécel között, sokaknak ez két átszállást jelent. Kollégánk kiment a reggeli csúcsforgalomba felmérni a helyzetet: Aszódon és Gödöllőn jó szervezettséggel találkozott, utassal annál kevesebbel. Pécelen viszont voltak gondok, meg is késett egy kicsit a vonat.","shortLead":"Hétfő reggeltől 10 hónapon át pótlóbuszozni kell Aszód és Pécel között, sokaknak ez két átszállást jelent. Kollégánk...","id":"20190204_A_vonatokkal_egyutt_az_utasok_is_eltuntek_a_hatvani_elovarosi_vonalrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3bb24de-ba5f-4784-af7d-f919f884262f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838f4d21-ec64-4cf2-a3b4-d81b008ab9b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_A_vonatokkal_egyutt_az_utasok_is_eltuntek_a_hatvani_elovarosi_vonalrol","timestamp":"2019. február. 04. 08:25","title":"A vonatokkal együtt az utasok is eltűntek a hatvani elővárosi vonalról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54defe14-8d21-4f01-a6ed-ef782b12039c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Manchester United egykori edzője kétmillió eurós bírságot is kapott. ","shortLead":"A Manchester United egykori edzője kétmillió eurós bírságot is kapott. ","id":"20190205_Penzzel_valtotta_ki_a_bortonbuntetest_az_adocsalassal_vadolt_Jose_Mourinho","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54defe14-8d21-4f01-a6ed-ef782b12039c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d7340e-1f32-405c-8607-8386ca6f39d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_Penzzel_valtotta_ki_a_bortonbuntetest_az_adocsalassal_vadolt_Jose_Mourinho","timestamp":"2019. február. 05. 14:19","title":"Pénzzel váltotta ki a börtönbüntetést az adócsalással vádolt José Mourinho","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintha nem volna amúgy is elég baja az Apple-nek, mostanában több cég is az orra alá dörgöl kissé kényelmetlen tényeket. Azért a trollkodásban az almás céget sem kell félteni.","shortLead":"Mintha nem volna amúgy is elég baja az Apple-nek, mostanában több cég is az orra alá dörgöl kissé kényelmetlen...","id":"20190204_apple_oneplus_twitter_uzenet_vezeto_premium_okostelefon_marka_india","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aebdea27-167b-47d6-b277-dd6c0818449b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_apple_oneplus_twitter_uzenet_vezeto_premium_okostelefon_marka_india","timestamp":"2019. február. 04. 14:03","title":"Megtrollkodták az Apple-t, most épp a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7271bd44-3f1d-4d7f-aeda-102cce282f6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyedül a magyar kormány vétózta meg az EU–Arab Liga-csúcstalálkozó megállapodását, ugyanis abban utalás van az ENSZ migrációs csomagjára. Az uniós tagállami vezetők zúgolódnak, ugyanis a megállapodás elmaradása növeli majd az illegális migránsok számát. Sokan úgy vélik, a magyar kormány bort iszik, és vizet prédikál.","shortLead":"Egyedül a magyar kormány vétózta meg az EU–Arab Liga-csúcstalálkozó megállapodását, ugyanis abban utalás van az ENSZ...","id":"20190204_A_nemet_kormany_nagykovete_megfenyegette_a_magyart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7271bd44-3f1d-4d7f-aeda-102cce282f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91392d13-ee1d-40e8-b6e7-2adbc3e98547","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_A_nemet_kormany_nagykovete_megfenyegette_a_magyart","timestamp":"2019. február. 04. 13:10","title":"A német kormány uniós nagykövete megfenyegette a magyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]