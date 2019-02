Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7af044b-ee40-4092-85e8-7db9db5b0f88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ami sokáig elképzelhetetlen volt, az hamarosan kézzel fogható valóság lesz: egy hónap múlva érkezik az a telefon, amely akár 1000 GB-nyi információt is tárolhat saját, belső tárhelyén.","shortLead":"Ami sokáig elképzelhetetlen volt, az hamarosan kézzel fogható valóság lesz: egy hónap múlva érkezik az a telefon, amely...","id":"20190213_samsung_galaxy_s10_plusz_limited_edition_1_tb_tarhely_megjelenes_datuma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7af044b-ee40-4092-85e8-7db9db5b0f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84062e34-b083-49b8-ab34-2bf3310b3061","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_samsung_galaxy_s10_plusz_limited_edition_1_tb_tarhely_megjelenes_datuma","timestamp":"2019. február. 13. 19:33","title":"12 GB RAM, 1 TB tárhely egy mobilban: megvan, mikor érkezik a Samsung szuperfonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d8e33d-882e-41d3-ac28-59c98d95c2b9","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190212_Marabu_FekNyuz_Akademiavedok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5d8e33d-882e-41d3-ac28-59c98d95c2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3ed9ea-038f-43a7-9e92-6ce579fd79ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Marabu_FekNyuz_Akademiavedok","timestamp":"2019. február. 12. 16:27","title":"Marabu FékNyúz: Akadémiavédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95dd3a9f-3602-4739-8a82-d452e4285ef9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A versenyjog megsértése miatt több mint 1400 milliárd forintnak megfelelő bírságot szabott ki a Google-ra tavaly az Európai Bizottság. Az ügy komolyságát és a fizetendő büntetés nagyságát egy friss statisztika mutatja be igazán jól – és fájdalmasan.","shortLead":"A versenyjog megsértése miatt több mint 1400 milliárd forintnak megfelelő bírságot szabott ki a Google-ra tavaly...","id":"20190212_google_alphabet_android_birsag_ado_europai_bizottsag_antitroszt_birsag_versenyjog_megsertese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95dd3a9f-3602-4739-8a82-d452e4285ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09736406-9569-4daf-9ef1-cbdd470da062","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_google_alphabet_android_birsag_ado_europai_bizottsag_antitroszt_birsag_versenyjog_megsertese","timestamp":"2019. február. 12. 09:33","title":"Ez vicces, vagy inkább szomorú: a Google tavaly több pénzt fizetett bírságokra, mint adóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d546a5f-5ad2-413e-b991-ec4414755e59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2018 októberében elhunyt Paul Allen expedíciós csapata továbbra is járja az óceánokat, hogy hajóroncsok után kutassanak. Most egy újabbat találtak meg.","shortLead":"A 2018 októberében elhunyt Paul Allen expedíciós csapata továbbra is járja az óceánokat, hogy hajóroncsok után...","id":"20190213_uss_hornet_repulogep__hordozo_anyahajo_masodik_vilaghaboru_felfedezes_rv_petrel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d546a5f-5ad2-413e-b991-ec4414755e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93d38be-8c46-4c04-95e0-6c12d50f140c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_uss_hornet_repulogep__hordozo_anyahajo_masodik_vilaghaboru_felfedezes_rv_petrel","timestamp":"2019. február. 13. 10:33","title":"76 éve süllyedt el, most 5300 méter mélyen találták meg az amerikaiak egyik legfontosabb hadihajóját – képek, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24914d4-4a66-4e00-9587-9dc068709ce6","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha a Citroën C5 AirCross bezsebeli a rangos autós díjat, akkor azt elsősorban kényelmes rugózásának, puha üléseinek és praktikus kialakításának köszönheti majd. Gyorsan kipróbáltuk, jövünk minden részlettel, így többek közt a hazai árakkal is. ","shortLead":"Ha a Citroën C5 AirCross bezsebeli a rangos autós díjat, akkor azt elsősorban kényelmes rugózásának, puha üléseinek és...","id":"20190212_konnyen_az_ev_autoja_lehet_2019ben_ez_a_most_hazankba_jott_citroen_divatterepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e24914d4-4a66-4e00-9587-9dc068709ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30db21cb-03f7-4f50-bad4-663a1bd48ed8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_konnyen_az_ev_autoja_lehet_2019ben_ez_a_most_hazankba_jott_citroen_divatterepjaro","timestamp":"2019. február. 12. 15:21","title":"Könnyen az Év Autója lehet 2019-ben ez a most hazánkba jött Citroën divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jó lenne elkerülni a nemzeti valuták szétválasztását, akkor inkább jöjjön a helikopterpénz – reagál az IMF kutatóinak válságkezelő javaslatára Surányi György egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke a friss HVG-ben.","shortLead":"Jó lenne elkerülni a nemzeti valuták szétválasztását, akkor inkább jöjjön a helikopterpénz – reagál az IMF kutatóinak...","id":"20190213_Suranyi_Gyorgy_inkabb_helikopterpenzparti_valsag_idejen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c785c275-4972-48fa-aca9-3091678a695d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190213_Suranyi_Gyorgy_inkabb_helikopterpenzparti_valsag_idejen","timestamp":"2019. február. 13. 13:51","title":"Surányi György inkább helikopterpénz-párti válság idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc58c32-d82e-4d12-ba19-8a45f4ec0903","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google új mérnökcsapatot állít össze, hogy saját fejlesztésű processzorokat tudjon készíteni. A székhelyük Indiában lesz.","shortLead":"A Google új mérnökcsapatot állít össze, hogy saját fejlesztésű processzorokat tudjon készíteni. A székhelyük Indiában...","id":"20190212_google_sajat_fejlesztesu_processzor_bengaluru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bc58c32-d82e-4d12-ba19-8a45f4ec0903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5c5c68-ca0f-4ca5-a09d-39d86ab4c379","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_google_sajat_fejlesztesu_processzor_bengaluru","timestamp":"2019. február. 12. 17:33","title":"Szupercsapatot toboroz a Google, az Intel, a Qualcomm és az Nvidia emberei is benne vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22703578-a384-4192-8b92-e652d5661000","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap este vesztek össze. ","shortLead":"Vasárnap este vesztek össze. ","id":"20190212_Baratjat_keselte_meg_egy_fiatal_Jobbagyiban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22703578-a384-4192-8b92-e652d5661000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f16fa82-c410-470f-aa2a-300a1d6e9d20","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Baratjat_keselte_meg_egy_fiatal_Jobbagyiban","timestamp":"2019. február. 12. 07:47","title":"Barátját késelte meg egy fiatal Jobbágyiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]