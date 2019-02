Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5c41f68-5f8e-4489-84e7-daddf8a067d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Több város jelezte már, hogy elindulna a 2032-es olimpiáért, de Jakarta az első, amely beadta a pályázati szándéknyilatkozatát.","shortLead":"Több város jelezte már, hogy elindulna a 2032-es olimpiáért, de Jakarta az első, amely beadta a pályázati...","id":"20190219_Az_indonez_fovaros_az_elso_hivatalos_palyazo_a_2032es_olimpiara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5c41f68-5f8e-4489-84e7-daddf8a067d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ea5e8c-e2e7-4344-a0e8-e1499818a668","keywords":null,"link":"/sport/20190219_Az_indonez_fovaros_az_elso_hivatalos_palyazo_a_2032es_olimpiara","timestamp":"2019. február. 19. 10:59","title":"Az indonéz főváros az első hivatalos pályázó a 2032-es olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Jair Bolsonaro a korrupció elleni harc ígéretével nyerte meg az elnökválasztást, most ki kellett rúgnia az egyik legfőbb tanácsadóját egy kampányfinanszírozási ügy miatt.","shortLead":"Jair Bolsonaro a korrupció elleni harc ígéretével nyerte meg az elnökválasztást, most ki kellett rúgnia az egyik...","id":"20190219_Korrupcios_botranyba_keveredett_az_uj_brazil_elnok_fo_tanacsadoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc4bb2c-5788-45a2-8d36-aaf83ac0cd59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_Korrupcios_botranyba_keveredett_az_uj_brazil_elnok_fo_tanacsadoja","timestamp":"2019. február. 19. 05:50","title":"Korrupciós botrányba keveredett az új brazil elnök fő tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f977819-c698-4b10-86ad-ee91ed2ff713","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A legértékesebb dolgozó ma már az, aki a feladat elvégzése közben tanulni is tud, és képes új utakat és lehetőségeket felismerni – mutat rá könyvében Thomas L. Friedman, a New York Times publicistája. A szülőknek és leendő szülőknek ezzel kapcsolatban az alábbi kérdés elkerülését ajánlja.","shortLead":"A legértékesebb dolgozó ma már az, aki a feladat elvégzése közben tanulni is tud, és képes új utakat és lehetőségeket...","id":"20190219_Egy_kerdes_amivel_sose_zargassuk_a_gyerekeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f977819-c698-4b10-86ad-ee91ed2ff713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1d9a6c-31c0-4d96-8860-b9bba2f0fd80","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190219_Egy_kerdes_amivel_sose_zargassuk_a_gyerekeket","timestamp":"2019. február. 19. 13:15","title":"Egy kérdés, amivel sose zargassuk a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb64ee4-36a2-4974-9f43-964c76913d2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt üzente Szél Bernadett az MTA és a Corvinus átalakításán dolgozó Palkovicsnak, aki a parlamentben vázolta fel, miért jó, ha a Corvinus alapítványi tulajdonba kerül, de az ülés felénél lelépett. A szerény számban megjelent fideszes képviselők a napirend előtti vita során folyamatosan a migrációról beszéltek és elmúltnyolcéveztek, az ellenzékiek pedig a végsőkig a túlóratörvényt emlegették. Volt néhány figyelmeztetés, de büntetés nem.","shortLead":"Ezt üzente Szél Bernadett az MTA és a Corvinus átalakításán dolgozó Palkovicsnak, aki a parlamentben vázolta fel, miért...","id":"20190219_Migransozas_kontra_tuloratorvenyezes_a_parlamentben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fb64ee4-36a2-4974-9f43-964c76913d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1222eb-0777-4846-b0f4-b5fde11bd7ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Migransozas_kontra_tuloratorvenyezes_a_parlamentben","timestamp":"2019. február. 19. 10:15","title":"\"Elég nagy baj, ha valaki az MTA elnökével kerül vitába\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6a4446-e4d4-4189-8e6f-c25be000d035","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gene Loves Jezebel Motion of Love című dala nem csak távolról emlékeztet a Beatrice Azok a boldog szép napokjára.","shortLead":"A Gene Loves Jezebel Motion of Love című dala nem csak távolról emlékeztet a Beatrice Azok a boldog szép napokjára.","id":"20190220_nagy_fero_beatrice_azok_a_boldog_szep_napok_gene_loves_jezebel_motion_of_love_hasonlosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e6a4446-e4d4-4189-8e6f-c25be000d035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e184c2-103e-4504-819c-6f1f90ff099c","keywords":null,"link":"/elet/20190220_nagy_fero_beatrice_azok_a_boldog_szep_napok_gene_loves_jezebel_motion_of_love_hasonlosag","timestamp":"2019. február. 20. 09:04","title":"Nagyon hasonlít egy angol számra Nagy Feróék slágere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c5d47b-e79b-43ef-9a1c-b2e85b06c569","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megváltást hozhat a légszennyezettség, különösen a magas szállópor-koncentráció miatt egyre nagyobb számban szenvedő lakosság számára az az okosablak, melyet kínai kutatók fejlesztenek. A nagyméretű, átlátszó ablakokhoz alkalmazható technológia megváltoztatja a fény intenzitását, miközben hatásosan szűri a szmogban lévő finomszemcsés anyagot. ","shortLead":"Megváltást hozhat a légszennyezettség, különösen a magas szállópor-koncentráció miatt egyre nagyobb számban szenvedő...","id":"20190220_legtisztito_okosablak_finompor_szurese_ustc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32c5d47b-e79b-43ef-9a1c-b2e85b06c569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd21234-5ddc-46c2-b321-6d17502c8b4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_legtisztito_okosablak_finompor_szurese_ustc","timestamp":"2019. február. 20. 08:03","title":"Itt a csodaablak: ilyet kellene tenni minden lakásba, meghálálna magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50000952-4176-4125-bba7-babf3b4611fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Holnap mutatja be a Xiaomi a saját Galaxy S10-konkurensét. A Xiaomi Mi 9-nek lesz egy átlátszó változata is, de akárcsak a tavalyi modell esetében, ez a telefon sem úgy átlátszó, ahogy gondolnánk.","shortLead":"Holnap mutatja be a Xiaomi a saját Galaxy S10-konkurensét. A Xiaomi Mi 9-nek lesz egy átlátszó változata is, de...","id":"20190219_xiaomi_mi9_explorer_edition_atlatszo_mobil_magyarazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50000952-4176-4125-bba7-babf3b4611fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d67bbb-6c74-477e-9db4-f9945bba4ba6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_xiaomi_mi9_explorer_edition_atlatszo_mobil_magyarazat","timestamp":"2019. február. 19. 20:03","title":"Újabb átlátszó telefon jön a Xiaomitól, de ez sem úgy átlátszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f1622-c4a9-4e81-85f6-9ce86d589ced","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Növelte a bevételeit 2018-ban a BKK, több jegyet adtak el, kevesebbet pótdíjaztak, de mégis többet hajtottak be a büntetésekből tavaly, mint tavalyelőtt, pedig kevesebb ellenőrrel dolgoztak.","shortLead":"Növelte a bevételeit 2018-ban a BKK, több jegyet adtak el, kevesebbet pótdíjaztak, de mégis többet hajtottak be...","id":"20190219_24_milliardot_szedett_be_a_BKK_blicceloktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=604f1622-c4a9-4e81-85f6-9ce86d589ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a5b06e-4c2b-4502-83dc-77e1f4ccbafe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_24_milliardot_szedett_be_a_BKK_blicceloktol","timestamp":"2019. február. 19. 11:57","title":"2,4 milliárd forintot szedett be a BKK a bliccelőktől tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]