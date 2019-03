Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b9d6890-3eda-455b-898a-49d37f2276f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez minden idők legnépszerűbb petíciója Nagy-Britanniában.","shortLead":"Ez minden idők legnépszerűbb petíciója Nagy-Britanniában.","id":"20190324_Milliok_szeretnek_hogy_ne_legyen_Brexit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d6890-3eda-455b-898a-49d37f2276f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49076f7b-a74d-43fc-86a2-7bbc631191a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_Milliok_szeretnek_hogy_ne_legyen_Brexit","timestamp":"2019. március. 24. 18:40","title":"Milliók szeretnék, hogy ne legyen Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rájött, hogy még beperelheti volt férjét – megtette. ","shortLead":"Rájött, hogy még beperelheti volt férjét – megtette. ","id":"20190325_Otvenket_eves_no_gyerektartas_Kalifornia_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60d4642-658b-45c8-a44a-bfd0689d9dab","keywords":null,"link":"/elet/20190325_Otvenket_eves_no_gyerektartas_Kalifornia_per","timestamp":"2019. március. 25. 10:54","title":"Ötvenkét éves lánya után perelte ki az elmaradt gyerektartást egy kaliforniai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0644bf71-caba-4118-82e0-83c961b5ca11","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egybehangzó médiainformációk szerint a jövő héten a Ferrarival tesztelhet Mick Schumacher, a hétszeres Forma–1-es világbajnok Michael Schumacher fia.","shortLead":"Egybehangzó médiainformációk szerint a jövő héten a Ferrarival tesztelhet Mick Schumacher, a hétszeres Forma–1-es...","id":"20190325_Ferrarival_tesztelhet_Mick_Schumacher","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0644bf71-caba-4118-82e0-83c961b5ca11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d9514a-403a-422b-bbd3-5c1ab7784538","keywords":null,"link":"/sport/20190325_Ferrarival_tesztelhet_Mick_Schumacher","timestamp":"2019. március. 25. 14:25","title":"Ferrarival tesztelhet Mick Schumacher","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez történt a rendőrség szemszögéből a hétvégén.\r

