Az OTP éves közgyűlése után reagált Csányi Sándor, a bank elnök-vezérigazgatója arra a felvetésre, hogy 5-6 nagybank elég lenne Magyarországon. Erről Nagy Márton, az MNB elnökhelyettes beszélt egy konferencián.

A Portfolio beszámolója szerint Csányi vitatta ezt, és azt mondta: egy is bőven elég lenne. Az OTP egyébként egy levelet is írt már erről Nagynak, amelyben azt fejtették ki, hogy a bankrendszer – a jegybank bírálataival ellentétben – ma is hatékonyan működik Magyarországon.

Ennek némileg ellentmond, hogy kiderült, az azonnali átutalási rendszer valószínűleg mégsem tud a tervezett július 1-jei időpontban elstartolni, ekkor csak a tesztidőszak kezdődhet meg, mivel a bankok nem készültek fel rá. A portál szerint éppen az OTP kérhette azt, hogy kapjanak több időt a bankok, hogy megnyugtató módon tudják elindítani a rendszert.

A közgyűlés után Csányi beszélt a bank terveiről is. Annyit árult el, hogy az OTP további akvizíciókra készül, jelenleg három bankról folynak tárgyalások. Ezt követően azonban megállnak.

A további bankvásárlásokkal indokolta egyébként Csányi azt is, miért fizet kevés osztalékot az OTP. A részvényenként számított 220 forint körüli érték azt jelenti, hogy a tárgyévi eredményből 61,32 milliárd forintot fizet a bank. Tavaly egyébként egymilliárd eurót meghaladó konszolidált adózott eredményt ért el a bank, ennek több mint harmadát – 38 százalékát – adták a külföldi leányvállalatok. A bankvezér kiemelte: annak ellenére lett magas a profit, hogy Magyarországon és Szlovákiában is bankadóval sújtják a pénzintézeteket, nálunk ráadásul még tranzakciós illetéket is fizetnie kell a banknak. Néhány hete ugyan a Pénzügyminisztérium azt javasolta az Országgyűlésnek, hogy ezt a háztartási számlatulajdonosok esetében egy kis összegű átalány váltsa ki, ám ezt a fideszes Bánki Erik javaslatával félresöpörték, mondván most a családvédelmi akcióterv intézkedéseire kell a pénz. Csányi a tranzakciós illetéket rendkívül igazságtalannak nevezte.

