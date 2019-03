Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az állat súlyos sérüléseket szenvedett, elaltatták. ","shortLead":"Az állat súlyos sérüléseket szenvedett, elaltatták. ","id":"20190228_Masfel_honap_elzaras_kutya_balta_allatkinzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d37f1ef-3a2f-497a-9030-38d8b425fbf9","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Masfel_honap_elzaras_kutya_balta_allatkinzas","timestamp":"2019. február. 28. 17:22","title":"Másfél hónap elzárásra ítélt a bíróság egy férfit, aki baltával ütött egy kiskutyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fegyveres biztonsági őrség kiszervezése ellen tiltakoznak az őrök.","shortLead":"A fegyveres biztonsági őrség kiszervezése ellen tiltakoznak az őrök.","id":"20190228_Figyelmezteto_sztrajk_lesz_szombaton_a_Paksi_Atomeromunel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7a5d46-c7e1-44ec-bb61-42a7507648e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Figyelmezteto_sztrajk_lesz_szombaton_a_Paksi_Atomeromunel","timestamp":"2019. február. 28. 17:28","title":"Figyelmeztető sztrájk lesz szombaton a Paksi Atomerőműnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a2d404-952a-4872-a1c2-9ca430684685","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tragédiát valószínűleg egy felrobbant üzemanyagtartály okozta. ","shortLead":"A tragédiát valószínűleg egy felrobbant üzemanyagtartály okozta. ","id":"20190227_Legalabb_12en_meghaltak_amikor_tuz_utott_ki_a_kairoi_fopalyaudvaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0a2d404-952a-4872-a1c2-9ca430684685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2ed541-0b8b-40de-b05a-65174adc2601","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_Legalabb_12en_meghaltak_amikor_tuz_utott_ki_a_kairoi_fopalyaudvaron","timestamp":"2019. február. 27. 10:33","title":"Legalább 12-en meghaltak, amikor tűz ütött ki a kairói főpályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa1a5e4-e1bb-4f47-ba73-06c1bd699529","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 400 millió forintos a város hiánya. ","shortLead":"Közel 400 millió forintos a város hiánya. ","id":"20190227_Nagy_a_baj_Nagykatan_43_embert_rug_ki_az_onkormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baa1a5e4-e1bb-4f47-ba73-06c1bd699529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93afdd8-d112-41ac-b714-c73bc8c25208","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Nagy_a_baj_Nagykatan_43_embert_rug_ki_az_onkormanyzat","timestamp":"2019. február. 27. 09:48","title":"Nagy a baj Nagykátán, 43 embert rúg ki az önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Immáron 17,7 milliárd forint közpénzt költött a Felcsúti Utánpótlásnevelési Alapítvány focira, de hála Szabó Tünde államtitkárságának és az állandóan meghosszabbított vizsgálatoknak, 2017 ősze óta nem lehet kérdőre vonni Mészáros Lőrinc alapítványát, hogy mire költötte a közpénzt, pedig jogerős bírósági ítélet van arról, hogy kellene.","shortLead":"Immáron 17,7 milliárd forint közpénzt költött a Felcsúti Utánpótlásnevelési Alapítvány focira, de hála Szabó Tünde...","id":"20190228_A_sportallamtitkarsag_rejtegeti_a_papirokat_igy_nem_tudni_mire_koltott_177_milliardot_a_Felcsut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b793980c-6648-41c2-aba6-39ed9eea42ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_A_sportallamtitkarsag_rejtegeti_a_papirokat_igy_nem_tudni_mire_koltott_177_milliardot_a_Felcsut","timestamp":"2019. február. 28. 08:44","title":"Másfél éve rejtegeti a papírokat a sportállamtitkárság, így nem tudni, mire költött 17,7 milliárdot a Felcsút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a28d1b-ac29-4075-ba71-8471805899f5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"89 éves volt. ","shortLead":"89 éves volt. ","id":"20190228_Elhunyt_Andre_Previn_zeneszerzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53a28d1b-ac29-4075-ba71-8471805899f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8219009f-7f70-4840-b64c-de8840354fd9","keywords":null,"link":"/kultura/20190228_Elhunyt_Andre_Previn_zeneszerzo","timestamp":"2019. február. 28. 21:11","title":"Elhunyt André Previn Oscar-díjas zeneszerző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea8df2e-40ec-4268-9298-a84e403ac501","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány éve még óriási reményeket fűzött a kormány a kiugró létszámú Ratkó-unokák korosztályához, ha a 1973-77 között született nők nem állítják meg a népességfogyást, akkor semmi, vélték akkor. A korosztályhoz tartozók egy része lassan úgy lép ki a szülőképes korból, hogy végül nem született gyereke, de bő hatvanezren így is vannak, akiknek még lehetne. A gyerekvállaláshoz ők azonban már nem számíthatnak segítségre. A kormány néhány éve tudatosan váltott stratégiát, és céloz inkább a fiatalokra. Az üzenet át is ment, nagyjából így: \"OV-nak 40 felett már nincs rád szüksége\".","shortLead":"Néhány éve még óriási reményeket fűzött a kormány a kiugró létszámú Ratkó-unokák korosztályához, ha a 1973-77 között...","id":"20190227_OVnak_40_felett_mar_nincs_rad_szuksege__miert_maradtak_ki_a_gyermekvallalast_osztonzo_csomagbol_szulokepes_koru_nok_tizerei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ea8df2e-40ec-4268-9298-a84e403ac501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342686ab-8ea2-4760-8848-5af38f912f24","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_OVnak_40_felett_mar_nincs_rad_szuksege__miert_maradtak_ki_a_gyermekvallalast_osztonzo_csomagbol_szulokepes_koru_nok_tizerei","timestamp":"2019. február. 27. 11:00","title":"\"40 felett már húzzuk le a rolót\" – Miért maradtak ki a kormány családsegítő akciójából szülőképes korú nők tízezrei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b03f270b-984c-4bb3-8283-4acf494cb17f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két éve történt gyilkosságot most derítették fel a rendőrök, kedden a kertben az elásott holttestet is megtalálták. ","shortLead":"A két éve történt gyilkosságot most derítették fel a rendőrök, kedden a kertben az elásott holttestet is megtalálták. ","id":"20190227_Elasta_a_kertben_megolt_baratnojet_majd_bekoltozott_a_hazba_egy_szegedi_no__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b03f270b-984c-4bb3-8283-4acf494cb17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5404bce-c68e-476b-b0d0-4c7317bef2ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Elasta_a_kertben_megolt_baratnojet_majd_bekoltozott_a_hazba_egy_szegedi_no__video","timestamp":"2019. február. 27. 10:37","title":"Elásta a kertben a megölt barátnőjét, majd beköltözött a házába egy szegedi nő – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]