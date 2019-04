Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd073c96-b27b-487c-bca9-18cb5fd500ca","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Naruhito herceg trónra lépése új korszak kezdetét is jelenti Japánban. Az uralkodó személyéhez kötött, több mint ezeréves hagyomány jól megfér a modern világgal.","shortLead":"Naruhito herceg trónra lépése új korszak kezdetét is jelenti Japánban. Az uralkodó személyéhez kötött, több mint...","id":"201916__japan_korszakok__csodalatos_harmonia__evezredes_szokas__az_ido_hosszu_tortenete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd073c96-b27b-487c-bca9-18cb5fd500ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611e3542-47c3-43df-8ae4-16ae105b5a9e","keywords":null,"link":"/vilag/201916__japan_korszakok__csodalatos_harmonia__evezredes_szokas__az_ido_hosszu_tortenete","timestamp":"2019. április. 22. 15:00","title":"Japán átfordult a Csodálatos harmónia korszakára, és már előre örül neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9fca626-730f-4f82-bd72-0a56c4014948","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rút halállal végződött egy jókora fehér cápa élete a hétvégén Japán közelében. ","shortLead":"Rút halállal végződött egy jókora fehér cápa élete a hétvégén Japán közelében. ","id":"20190423_teknos_feher_capa_greg_vella_csendes_ocean","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9fca626-730f-4f82-bd72-0a56c4014948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f1daf4-fd9d-40da-abaa-dd7a6ba120b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_teknos_feher_capa_greg_vella_csendes_ocean","timestamp":"2019. április. 23. 15:33","title":"Teknős szorult a hatalmas cápa szájába, el is pusztult miatta – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84a6e30-dda3-4208-8ab0-a26c1f003cfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Eurostat szerint a kormányzati felügyelet alatt működő gáz- és kőolajtároló-szövetséget is bele kellene számítani az államadósságba. Ha ezt Magyarország megtenné, akkor 2018-ra 71 százalék fölötti GDP-arányos államadósság jönne ki.","shortLead":"Az Eurostat szerint a kormányzati felügyelet alatt működő gáz- és kőolajtároló-szövetséget is bele kellene számítani...","id":"20190423_Kifogas_erkezett_az_EUbol_a_magyar_allamadossag_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f84a6e30-dda3-4208-8ab0-a26c1f003cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349202ac-377d-4e0a-b5ee-8d210d7bed94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_Kifogas_erkezett_az_EUbol_a_magyar_allamadossag_miatt","timestamp":"2019. április. 23. 15:26","title":"Kifogás érkezett az EU-ból a magyar államadósság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Minimálisra csökkent az újonnan érkező külföldi EU-munkaerő hozzájárulása a nagy-britanniai munkavállalói állomány bővüléséhez a brit EU-tagságról tartott népszavazás óta.","shortLead":"Minimálisra csökkent az újonnan érkező külföldi EU-munkaerő hozzájárulása a nagy-britanniai munkavállalói állomány...","id":"20190422_A_szamok_is_igazoljak_hogy_a_Brexit_elvette_az_EUs_munkavallalok_kedvet_NagyBritanniatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c694f2ef-9a4d-4192-9a2e-a3d20dfcaed1","keywords":null,"link":"/kkv/20190422_A_szamok_is_igazoljak_hogy_a_Brexit_elvette_az_EUs_munkavallalok_kedvet_NagyBritanniatol","timestamp":"2019. április. 22. 18:44","title":"A számok is igazolják, hogy a Brexit elvette az EU-s munkavállalók kedvét Nagy-Britanniától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139b06eb-92fc-456e-90cc-9d07e14d1f88","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hiába áramlottak milliárdok az ökölvívókhoz, nemhogy eredmények nincsenek, hanem csődközelbe került a szövetség. Erdei Zsolt elnök nyakára gyámot ültettek, aki megérkezett, és hirtelen minden átláthatóvá vált – mondta el egy interjúban.","shortLead":"Hiába áramlottak milliárdok az ökölvívókhoz, nemhogy eredmények nincsenek, hanem csődközelbe került a szövetség. Erdei...","id":"20190423_Az_allam_huzta_ki_a_csavabol_az_Erdei_elnokolte_bokszszovetseget_303_millioval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=139b06eb-92fc-456e-90cc-9d07e14d1f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63ce96a-bf0b-4189-9089-7aa9b8faf133","keywords":null,"link":"/sport/20190423_Az_allam_huzta_ki_a_csavabol_az_Erdei_elnokolte_bokszszovetseget_303_millioval","timestamp":"2019. április. 23. 12:56","title":"Az állam húzta ki a csávából az Erdei elnökölte bokszszövetséget 303 millióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403802db-72c1-4d5e-a923-88717e090723","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai kutató azokban a madarakban is kimutatta a szennyeződést, amelyek ipari telepektől távol élnek. A szaporodásukra hathat rossz a szennyeződés.\r

\r

","shortLead":"Egy amerikai kutató azokban a madarakban is kimutatta a szennyeződést, amelyek ipari telepektől távol élnek...","id":"20190421_Higanyszennyezodest_talaltak_a_vandorsolymokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=403802db-72c1-4d5e-a923-88717e090723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab48ea0-1b98-4bfd-88b9-e701843743ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190421_Higanyszennyezodest_talaltak_a_vandorsolymokban","timestamp":"2019. április. 21. 22:13","title":"Higanyszennyeződést találtak a vándorsólymokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tavaly októberben megerőszakolt és meggyilkolt egy újságírónőt.","shortLead":"Tavaly októberben megerőszakolt és meggyilkolt egy újságírónőt.","id":"20190422_Harminc_ev_bortont_kapott_a_bolgar_ujsagirogyilkos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c58366-0b76-40eb-8f6b-7f9e7d5ab972","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Harminc_ev_bortont_kapott_a_bolgar_ujsagirogyilkos","timestamp":"2019. április. 22. 20:24","title":"Harminc év börtönt kapott a bolgár újságírógyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f48cce-10ea-4a4d-bcf9-b501b3ee1f16","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hónap végéig várják a budaörsi pedagógusok az Orbán Viktornak címzett nyílt levelükhöz a támogató aláírásokat. Vannak igazgatók, akik nem továbbítják a kollégáknak a levelet. ","shortLead":"A hónap végéig várják a budaörsi pedagógusok az Orbán Viktornak címzett nyílt levelükhöz a támogató aláírásokat. Vannak...","id":"20190423_Megfelemlitett_pedagogusok_nem_tudnak_szabad_gondolkodo_kreativ_fiatalokat_nevelni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76f48cce-10ea-4a4d-bcf9-b501b3ee1f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae10571-6b15-4849-bab4-1808b36d82b0","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Megfelemlitett_pedagogusok_nem_tudnak_szabad_gondolkodo_kreativ_fiatalokat_nevelni","timestamp":"2019. április. 23. 11:45","title":"„Megfélemlített pedagógusok nem tudnak gondolkodó fiatalokat nevelni” – már bejelentkeztek Orbánnál a budaörsi tanárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]