Legalább, de inkább többet, erre jutottak ausztrál kutatók, egy nem kicsi felmérés alapján: 150 ezer 45 évesnél idősebb embert vizsgáltak 9 éven át. 20-40 perc séta vagy lépcsőzés már sokat jelenthet. Ülőmunkát végez? Napi 30 percet kéne mozognia

Tavaly a szexuális zaklatási botrány miatt nem osztották ki a díjat, azt is az idén fogják. Két irodalmi Nobel-díjat is adnak az idén

Részben el kell bontani a Kossuth téri Agrárminisztérium műemlék épületéből, hogy a nagy, összetartozást hirdető árok megépülhessen. Szinte minden szabályt elsöpört a kormány, hogy a terve elkészülhessen. A Vértanúk teréről pedig szinte teljesen eltűnnek a fák. Műemléket bont a kormány a Trianon-emlékműhöz

A Premier League történetének leggyorsabb góljával egy pontot szerzett a bennmaradásért küzdő Southampton a Watford vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 31. fordulójából elhalasztott és kedden pótolt mérkőzésén. Ilyet még nem látott: nem kellett 8 másodperc az első gólhoz

Ismeretlen tettes horogkereszteket és sértő feliratokat rajzolt a belgrádi magyar nagykövetség címtáblájára. Horogkereszt a belgrádi magyar nagykövetség bejáratánál

A korgó gyomor igazi vészhelyzet! Hamburgert akart egy ötéves kisfiú, felhívta a 911-et

Ezt a születésnapi köszöntést, amíg él, emlegetni fogja a tűzoltó

Ugyan mindenki kap adóbevallási tervezetet a NAV-tól, előfordulhat, hogy az ember nem ért egyet az adóbevallási tervezetben feltüntetett adatokkal. Ekkor a tervezetet május 20-áig az ügyfélkapun keresztül az erre a célra kialakított webes felületen javíthatja, kiegészítheti, vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bevallást nyújthat be. A fő tudnivalókat szedte össze az Adózóna. Vannak helyzetek, amikor nem szabad elfogadni az adóbevallást, amit a NAV kínál

\r

","shortLead":"Részben el kell bontani a Kossuth téri Agrárminisztérium műemlék épületéből, hogy a nagy, összetartozást hirdető árok...","id":"20190424_Muemleket_bont_a_kormany_a_Trianonemlekmuhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c20c79fe-3db0-4d19-bda4-d1400fcacce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ef93a6-0805-4067-8179-297239ebb842","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Muemleket_bont_a_kormany_a_Trianonemlekmuhoz","timestamp":"2019. április. 24. 09:06","title":"Műemléket bont a kormány a Trianon-emlékműhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acee7845-3078-4e6f-9755-0588a9078f9c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Premier League történetének leggyorsabb góljával egy pontot szerzett a bennmaradásért küzdő Southampton a Watford vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 31. fordulójából elhalasztott és kedden pótolt mérkőzésén.","shortLead":"A Premier League történetének leggyorsabb góljával egy pontot szerzett a bennmaradásért küzdő Southampton a Watford...","id":"20190424_angol_bajnoksag_premier_league_watford_southampton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acee7845-3078-4e6f-9755-0588a9078f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aec40a4-7c39-426b-a22c-1aded55f96d5","keywords":null,"link":"/sport/20190424_angol_bajnoksag_premier_league_watford_southampton","timestamp":"2019. április. 24. 09:49","title":"Ilyet még nem látott: nem kellett 8 másodperc az első gólhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c15a3e-784c-4751-95a0-a0c374d8780c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismeretlen tettes horogkereszteket és sértő feliratokat rajzolt a belgrádi magyar nagykövetség címtáblájára.","shortLead":"Ismeretlen tettes horogkereszteket és sértő feliratokat rajzolt a belgrádi magyar nagykövetség címtáblájára.","id":"20190423_Horogkereszt_a_belgradi_magyar_nagykovetseg_bejaratanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90c15a3e-784c-4751-95a0-a0c374d8780c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f91ed467-8161-42e6-b91d-04eac5f9c00b","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Horogkereszt_a_belgradi_magyar_nagykovetseg_bejaratanal","timestamp":"2019. április. 23. 13:05","title":"Horogkereszt a belgrádi magyar nagykövetség bejáratánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da643571-f15d-437f-af51-6b254bedc854","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A korgó gyomor igazi vészhelyzet!","shortLead":"A korgó gyomor igazi vészhelyzet!","id":"20190424_Hamburger_oteves_911_segelyhivo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da643571-f15d-437f-af51-6b254bedc854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98179af1-bd8e-47e8-889c-2dca6cf85b68","keywords":null,"link":"/elet/20190424_Hamburger_oteves_911_segelyhivo","timestamp":"2019. április. 24. 11:51","title":"Hamburgert akart egy ötéves kisfiú, felhívta a 911-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f806ab9c-3a00-4e8b-8b3a-8215cd0df479","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190423_Ezt_a_szuletesnapi_koszontest_amig_el_emlegetni_fogja_a_tuzolto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f806ab9c-3a00-4e8b-8b3a-8215cd0df479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d85bd66-1927-43a7-8a1c-3792e4642015","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Ezt_a_szuletesnapi_koszontest_amig_el_emlegetni_fogja_a_tuzolto","timestamp":"2019. április. 23. 13:29","title":"Ezt a születésnapi köszöntést, amíg él, emlegetni fogja a tűzoltó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ugyan mindenki kap adóbevallási tervezetet a NAV-tól, előfordulhat, hogy az ember nem ért egyet az adóbevallási tervezetben feltüntetett adatokkal. Ekkor a tervezetet május 20-áig az ügyfélkapun keresztül az erre a célra kialakított webes felületen javíthatja, kiegészítheti, vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bevallást nyújthat be. A fő tudnivalókat szedte össze az Adózóna.","shortLead":"Ugyan mindenki kap adóbevallási tervezetet a NAV-tól, előfordulhat, hogy az ember nem ért egyet az adóbevallási...","id":"20190424_Vannak_helyzetek_amikor_nem_szabad_elfogadni_az_adobevallast_amit_a_NAV_kinal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec45c492-3b43-48cc-8313-5e6b8ed38468","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Vannak_helyzetek_amikor_nem_szabad_elfogadni_az_adobevallast_amit_a_NAV_kinal","timestamp":"2019. április. 24. 10:41","title":"Vannak helyzetek, amikor nem szabad elfogadni az adóbevallást, amit a NAV kínál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]