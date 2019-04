Minden idők legtöbb állami támogatását tehette zsebre a Mol új tiszaújvárosi üzeme

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre feszültebb a helyzet a határhoz közeli városban, a Népszava korábbi cikkének a címe az volt, hogy „tolmáccsal jár Kisvárdára az ukrajnai magyar beteg”. Most válaszolt a kórházigazgató.","shortLead":"Egyre feszültebb a helyzet a határhoz közeli városban, a Népszava korábbi cikkének a címe az volt, hogy „tolmáccsal jár...","id":"20190429_Titkolja_a_kisvardai_korhaz_mennyi_ukranmagyar_kettos_allampolgart_lattak_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3520b24-e461-49f7-a702-2ed3f4741854","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Titkolja_a_kisvardai_korhaz_mennyi_ukranmagyar_kettos_allampolgart_lattak_el","timestamp":"2019. április. 29. 09:15","title":"Titkolja a kisvárdai kórház, mennyi ukrán-magyar kettős állampolgárt láttak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb29b74-00b8-43e6-b213-02e34e8c8350","c_author":"Weyer Béla","category":"elet","description":"Csak 14 évig működött, de az egész világon lettek követői. Indulása centenáriumáról szülőhelyén, Weimarban új múzeummal emlékeznek meg. Amelyből Buchenwaldra látni, ahol az egykori láger barakkjait egy Bauhaus-iskolás tervezte – ahogy egy SS-tag iskolatársa az auschwitzieket.","shortLead":"Csak 14 évig működött, de az egész világon lettek követői. Indulása centenáriumáról szülőhelyén, Weimarban új múzeummal...","id":"201917__bauhauscentenarium__vilagmozgalom__ellentmondasos_tortenet__tobb_mint_hatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cb29b74-00b8-43e6-b213-02e34e8c8350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002c97cf-e36f-4a4a-ab07-78b292a7e4a0","keywords":null,"link":"/elet/201917__bauhauscentenarium__vilagmozgalom__ellentmondasos_tortenet__tobb_mint_hatas","timestamp":"2019. április. 27. 17:30","title":"100 éves a Bauhaus, és most a sötét oldalát is megismerhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdcc1f19-9f27-4104-9447-174942160d65","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az angol másodosztályban nem ritka a kemény csata, de talán senki sem számíthatott arra, ami a Leeds United és az Aston Villa között történt vasárnap.","shortLead":"Az angol másodosztályban nem ritka a kemény csata, de talán senki sem számíthatott arra, ami a Leeds United és az Aston...","id":"20190428_aston_villa_leeds","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdcc1f19-9f27-4104-9447-174942160d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b98d84-9d67-4836-818c-35c65a36f4ea","keywords":null,"link":"/sport/20190428_aston_villa_leeds","timestamp":"2019. április. 28. 16:04","title":"Ámokfutás és bunyó is volt a Leeds-Aston Villa meccsen- videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új mérési módszerrel precízen megmérték a gleccserjég korát. A kvantumfizikából származó megközelítéssel végeztek méréseket osztrák és német kutatók, akik Európa klímájának történelméről akarnak így új információkat szerezni. ","shortLead":"Új mérési módszerrel precízen megmérték a gleccserjég korát. A kvantumfizikából származó megközelítéssel végeztek...","id":"20190428_gleccserjeg_kormeghatarozas_klima_atomcsapda_argon_39_izotop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da63624e-cd35-40c3-993d-ecf8daf0acd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_gleccserjeg_kormeghatarozas_klima_atomcsapda_argon_39_izotop","timestamp":"2019. április. 28. 10:03","title":"Atomcsapdába ejtettek izotópokat, hogy 1000 évre nézzenek vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e946446f-d0cd-4b50-9b3c-fd18d7be878d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A „Putyin séfjeként” ismert orosz milliárdos, Jevgenyij Prigozsin komoly kártérítést fizetett azoknak a szülőknek, akiknek gyermekei valószínűleg az ő tulajdonában lévő étkeztetési cég ételeinek fogyasztásától szenvedtek mérgezést. Az ügy rávilágít arra, hogy Oroszországban is szeretnek rejtőzködni a hatalomhoz közeli milliárdosok.","shortLead":"A „Putyin séfjeként” ismert orosz milliárdos, Jevgenyij Prigozsin komoly kártérítést fizetett azoknak a szülőknek...","id":"20190427_Putyin_sefjenek_cege_megmergezte_a_moszkvai_ovodasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e946446f-d0cd-4b50-9b3c-fd18d7be878d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756bdc75-23bb-4ca4-8d94-f6334d2429ef","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Putyin_sefjenek_cege_megmergezte_a_moszkvai_ovodasokat","timestamp":"2019. április. 27. 13:00","title":"Putyin „séfjének” cége megmérgezte a moszkvai óvodásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c0f793a-387b-4b1e-bf1e-724d511bb29a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Zalakaroson kerékpárutakat építenek, sőt az önkormányzat a nagy bikefood-dilemmára is keresi a választ.","shortLead":"Zalakaroson kerékpárutakat építenek, sőt az önkormányzat a nagy bikefood-dilemmára is keresi a választ.","id":"20190427_Kerekparut_epult_a_magyarhorvar_hataron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c0f793a-387b-4b1e-bf1e-724d511bb29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda42233-a642-4d95-8c65-5d502c6680ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_Kerekparut_epult_a_magyarhorvar_hataron","timestamp":"2019. április. 27. 14:20","title":"Mit lehet enni bringázás közben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e617cd-9595-4e76-9b0b-bb41a659a671","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kiszelly Zoltán politológus szerint tízből kilenc ember számára egyértelmű, hogy Bangóné Borbély Ildikó szocialista országgyűlési képviselő megsértette politikai ellenfele, a Fidesz szavazóit.\r

\r

","shortLead":"Kiszelly Zoltán politológus szerint tízből kilenc ember számára egyértelmű, hogy Bangóné Borbély Ildikó szocialista...","id":"20190427_Kiszelly_Nem_kerdes_hogy_Bangone_megsertettee_a_fideszeseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25e617cd-9595-4e76-9b0b-bb41a659a671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4447ba5-7369-43e6-af42-a11a93235165","keywords":null,"link":"/itthon/20190427_Kiszelly_Nem_kerdes_hogy_Bangone_megsertettee_a_fideszeseket","timestamp":"2019. április. 27. 20:33","title":"Kiszelly a patkányozásról: Nem kérdés, hogy Bangóné megsértette-e a fideszeseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2778ecdb-6da7-432c-ae8c-ef90209af8ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha sokkal több bokorlakó énekesmadár – mint a barátposzáta, a kis poszáta, a fülemüle vagy a vörösbegy – élne például Budapesten, akkor biológiai úton lehetne védekezni a poloskainvázió ellen – véli Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szóvivője. Amerikai kutatók pedig nemrég egy másik, hasonlóan egyszerű védekezési felfedezést tettek.","shortLead":"Ha sokkal több bokorlakó énekesmadár – mint a barátposzáta, a kis poszáta, a fülemüle vagy a vörösbegy – élne például...","id":"20190428_poloska_elleni_vedekezes_madarak_bokorlako_enekesmadar_zoldterulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2778ecdb-6da7-432c-ae8c-ef90209af8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce99543-805b-4a2c-9c38-c3c185322137","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_poloska_elleni_vedekezes_madarak_bokorlako_enekesmadar_zoldterulet","timestamp":"2019. április. 28. 20:03","title":"Tényleg ilyen pofonegyszerű lenne a megoldás a poloskák ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]