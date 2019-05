Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f246ef49-1091-4239-9964-39539bb14b93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael ismét alkalmazni kezdte a célzott kivégzéseket, egy légicsapással vasárnap megölte autójában az iráni pénzek Gázába juttatásának felelősét - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet vasárnap.","shortLead":"Izrael ismét alkalmazni kezdte a célzott kivégzéseket, egy légicsapással vasárnap megölte autójában az iráni pénzek...","id":"20190505_Izrael_ujra_kezdte_a_celzott_kivegzeseket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f246ef49-1091-4239-9964-39539bb14b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b9f334-956d-4e31-b329-b1a9d620c775","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Izrael_ujra_kezdte_a_celzott_kivegzeseket","timestamp":"2019. május. 05. 16:53","title":"Izrael újrakezdte a célzott kivégzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd9767c-c30c-4e06-a089-1a1153fd0d37","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szombaton fejsérülést szenvedett a focista.","shortLead":"Szombaton fejsérülést szenvedett a focista.","id":"20190506_Szalah_nem_lesz_ott_a_Barca_elleni_visszavagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbd9767c-c30c-4e06-a089-1a1153fd0d37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbbd200-becc-4150-ad5c-ff3aee1a2686","keywords":null,"link":"/sport/20190506_Szalah_nem_lesz_ott_a_Barca_elleni_visszavagon","timestamp":"2019. május. 06. 15:29","title":"Szalah nem lesz ott a Barca elleni visszavágón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néha egy apró hiba is óriási galibát tud okozni, amit jó \"néhány\" Firefox-használó most a saját bőrén is megtapasztalhatott. ","shortLead":"Néha egy apró hiba is óriási galibát tud okozni, amit jó \"néhány\" Firefox-használó most a saját bőrén is...","id":"20190506_mozilla_firefox_bovitmeny_kiegeszito_biztonsagi_tanusitvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae0e3e8-6dae-44ec-9428-3e8f1a9d862d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_mozilla_firefox_bovitmeny_kiegeszito_biztonsagi_tanusitvany","timestamp":"2019. május. 06. 08:33","title":"Beütött a baj a Firefoxnál, véletlenül \"tönkretették\" a bővítményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c04994-01f4-40dd-80ae-a7ad1f0fbbd8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Ajax Amsterdam labdarúgócsapata nyerte a Holland Kupát, miután a vasárnapi döntőben 4-0-ra legyőzte a Willem II Tilburgot.","shortLead":"Az Ajax Amsterdam labdarúgócsapata nyerte a Holland Kupát, miután a vasárnapi döntőben 4-0-ra legyőzte a Willem II...","id":"20190505_Az_Ajax_otthon_is_menetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81c04994-01f4-40dd-80ae-a7ad1f0fbbd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c40c56-0a42-4acb-bbca-8415828536ac","keywords":null,"link":"/sport/20190505_Az_Ajax_otthon_is_menetel","timestamp":"2019. május. 05. 20:40","title":"Az Ajax otthon is menetel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a224075c-3eed-47fb-937c-62b1c3c4939c","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Tényleg csak kiszámíthatatlan események sorozatán múlik, hogy valaki sikeres vagy sikertelen lesz-e az üzleti életben? Vagy tehetünk is valamit azért, hogy a szerencsések között emlegessenek?","shortLead":"Tényleg csak kiszámíthatatlan események sorozatán múlik, hogy valaki sikeres vagy sikertelen lesz-e az üzleti életben...","id":"20190505_Mit_tehetunk_annak_erdekeben_hogy_szerencsesebbek_legyunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a224075c-3eed-47fb-937c-62b1c3c4939c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb33780-b802-4956-b778-7506e5c2c1d3","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190505_Mit_tehetunk_annak_erdekeben_hogy_szerencsesebbek_legyunk","timestamp":"2019. május. 05. 19:15","title":"Mit tehetünk annak érdekében, hogy szerencsésebbek legyünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd5c3e45-11b1-43c0-9869-e08a6c5ac6f3","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kultura","description":"Korabeli idézetek az impozáns fővárosi bérpaloták falain, lelkesen mesélő lakók egy eldugott belvárosi tetőteraszon, esőben elmosott pasaréti villák csendje, Bauhaus sakk a társadalombiztosító VIII. kerületi szociális bérlakásainál – ezeket láttuk a hétvégén rendezett Budapest100-on, amely idén a budai és pesti Bauhaust mutatta be.","shortLead":"Korabeli idézetek az impozáns fővárosi bérpaloták falain, lelkesen mesélő lakók egy eldugott belvárosi tetőteraszon...","id":"20190507_Bauhaus_Budapest100_bejaras_Dunapark_Pasaret_Szep_utca_Margit_korut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd5c3e45-11b1-43c0-9869-e08a6c5ac6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740c2358-b527-402e-8800-2c605741e125","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Bauhaus_Budapest100_bejaras_Dunapark_Pasaret_Szep_utca_Margit_korut","timestamp":"2019. május. 07. 14:16","title":"A Bauhaus itt van a szomszédban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436f65fe-3e27-441c-a914-0d7d2e56dc22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonságosabbak lehetnek a jövőben a közúti ellenőrzések, állítja az SRI International, amely igazoltatáshoz fejlesztett több mint nagy segítségnek tűnő robotot. ","shortLead":"Biztonságosabbak lehetnek a jövőben a közúti ellenőrzések, állítja az SRI International, amely igazoltatáshoz...","id":"20190506_robotzsaru_robot_igazoltatas_rendor_kozuti_ellenorzes_sri_international","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=436f65fe-3e27-441c-a914-0d7d2e56dc22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d6527a-a928-48bc-8296-eb837a10e374","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_robotzsaru_robot_igazoltatas_rendor_kozuti_ellenorzes_sri_international","timestamp":"2019. május. 06. 16:33","title":"Jön a robotzsaruk kora? Egy már munkába is állt, egészen jónak tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyiptomi közvetítéssel jött létre a tűzszünet, hogy a hétvégén elszabadult erőszakot megfékezzék.","shortLead":"Egyiptomi közvetítéssel jött létre a tűzszünet, hogy a hétvégén elszabadult erőszakot megfékezzék.","id":"20190506_Tuzszunetet_kotott_Izrael_es_a_palesztinok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e3827b-e03f-416b-99ef-84d808f8b888","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_Tuzszunetet_kotott_Izrael_es_a_palesztinok","timestamp":"2019. május. 06. 05:04","title":"Tűzszünetet kötött Izrael és a palesztinok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]