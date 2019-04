Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d86bb1e9-a37d-43db-8f66-f43b037fd76a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy több mint ötméteres pitont fogtak a floridai Big Cypress természetvédelmi területen, ez a Dél-Floridában valaha is talált egyik legnagyobb óriáskígyó.","shortLead":"Egy több mint ötméteres pitont fogtak a floridai Big Cypress természetvédelmi területen, ez a Dél-Floridában valaha is...","id":"20190408_piton_szarvas_florida_big_cypress_kigyo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d86bb1e9-a37d-43db-8f66-f43b037fd76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30fc2c77-b855-4f05-a247-52916c9e5975","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_piton_szarvas_florida_big_cypress_kigyo","timestamp":"2019. április. 08. 17:33","title":"Akkora pitont találtak Floridában, amelyik egy szarvast is lenyelhetett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9752d40-a626-4824-a418-04f6067d6dad","c_author":"bankmonitor.hu","category":"enesacegem","description":"Július 1-től indítja „Növekedési Kötvényprogram” (NKP) nevű akciótervét az MNB. Mit is takar az NKP, mi a célja, hoz-e változást a lakosság kötvényekkel szembeni hozzáállásában? ","shortLead":"Július 1-től indítja „Növekedési Kötvényprogram” (NKP) nevű akciótervét az MNB. Mit is takar az NKP, mi a célja, hoz-e...","id":"20190409_Halkan_pukkan_vagy_nagyot_durran_Matolcsyek_uj_csodafegyvere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9752d40-a626-4824-a418-04f6067d6dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0111200a-94b2-44a5-93e2-109f012d072a","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190409_Halkan_pukkan_vagy_nagyot_durran_Matolcsyek_uj_csodafegyvere","timestamp":"2019. április. 09. 11:09","title":"Halkan pukkan vagy nagyot durran Matolcsyék új csodafegyvere?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI","category":"sport","description":"René Toft Hansen olimpiai, világ- és Európa-bajnok dán beálló az idény végén távozik a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatától.","shortLead":"René Toft Hansen olimpiai, világ- és Európa-bajnok dán beálló az idény végén távozik a Telekom Veszprém férfi...","id":"20190409_rene_toft_hansen_veszprem_kezilabda_atigazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1ffdec-1948-49f8-8894-3a51b38cd025","keywords":null,"link":"/sport/20190409_rene_toft_hansen_veszprem_kezilabda_atigazolas","timestamp":"2019. április. 09. 08:21","title":"Olimpiai, világ- és Európa-bajnok kézilabdázó távozik Veszprémből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adab465d-a028-4ad7-b124-162f53026a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy-két eljárást egyszerűsítenek, megoldódik a kínai-magyar konzorcium körüli bonyodalom, és már kezdődhet is a tervezés és az engedélyezés - reméli a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Egy-két eljárást egyszerűsítenek, megoldódik a kínai-magyar konzorcium körüli bonyodalom, és már kezdődhet is...","id":"20190409_Varga_Mihaly_szerint_2023ra_meglehet_a_BudapestBelgrad_vasut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adab465d-a028-4ad7-b124-162f53026a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db320215-97aa-48ae-a52e-de18e635de64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Varga_Mihaly_szerint_2023ra_meglehet_a_BudapestBelgrad_vasut","timestamp":"2019. április. 09. 11:49","title":"Varga Mihály szerint 2023-ra meglehet a Budapest-Belgrád vasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1b051d-7418-40bf-80e5-1dde3ba76b97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hasonló a helyzet, mint a szuperbaktériumokkal: ez a gomba sem reagál a hagyományos kezelésekre.","shortLead":"Hasonló a helyzet, mint a szuperbaktériumokkal: ez a gomba sem reagál a hagyományos kezelésekre.","id":"20190409_Gyilkos_szupergomba_szedi_aldozatait_vilagszerte_es_ennel_csak_rosszabb_lesz_candidaauris_candida","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f1b051d-7418-40bf-80e5-1dde3ba76b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4526ad3c-cca5-4981-90a7-3b70021aa690","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Gyilkos_szupergomba_szedi_aldozatait_vilagszerte_es_ennel_csak_rosszabb_lesz_candidaauris_candida","timestamp":"2019. április. 09. 10:58","title":"Gyilkos szupergomba szedi áldozatait világszerte, és ennél csak rosszabb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hozzá kell szoknunk a négyszáz feletti üzemanyagárakhoz.","shortLead":"Hozzá kell szoknunk a négyszáz feletti üzemanyagárakhoz.","id":"20190408_Megint_aremeles_a_kutaknal_a_dizel_mar_400_folott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b32d43-988f-41f1-90a6-5e65564880fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190408_Megint_aremeles_a_kutaknal_a_dizel_mar_400_folott","timestamp":"2019. április. 08. 17:16","title":"Megint áremelés a kutaknál, a dízel már 400 fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem kispályázik Volodimimr Zelenszkij az ígéretekkel: vagyonelkobzás, örökös eltiltás az államim tisztségektől, és a rendőrségtől független korrupcióellenes hatóság is a tervei között van.","shortLead":"Nem kispályázik Volodimimr Zelenszkij az ígéretekkel: vagyonelkobzás, örökös eltiltás az államim tisztségektől, és...","id":"20190407_Teljes_vagyonelkobzast_iger_az_ukran_elnokjelolt_a_korrput_allami_tisztviseloknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4559501c-90b6-476d-958e-f00652b4b9be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Teljes_vagyonelkobzast_iger_az_ukran_elnokjelolt_a_korrput_allami_tisztviseloknek","timestamp":"2019. április. 07. 14:57","title":"Teljes vagyonelkobzást ígér az ukrán elnökjelölt a korrupt állami tisztviselőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8ac382-110b-4f52-a010-e596d252814a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túlfizetett, sértődékeny focistákra panaszkodik a volt diósgyőri edző.","shortLead":"Túlfizetett, sértődékeny focistákra panaszkodik a volt diósgyőri edző.","id":"20190407_Tul_voltam_fizetve__ismerte_el_vegre_valaki_a_magyar_focibol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d8ac382-110b-4f52-a010-e596d252814a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2bb5f2-e88b-45e1-af2b-7474cbb5a4f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Tul_voltam_fizetve__ismerte_el_vegre_valaki_a_magyar_focibol","timestamp":"2019. április. 07. 18:08","title":"„Túl voltam fizetve” – ismerte el végre valaki a magyar fociból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]