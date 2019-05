Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28b82094-f92b-45a4-af6a-ad3b766b2fa3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május 22-ig fizetés nélkül húzható be a Steep PC-s változata. A különleges sportjáték nemcsak hangulatos, de jól is néz ki.","shortLead":"Május 22-ig fizetés nélkül húzható be a Steep PC-s változata. A különleges sportjáték nemcsak hangulatos, de jól is néz...","id":"20190517_ubisoft_steep_sportjatek_ingyen_videojatek_pc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28b82094-f92b-45a4-af6a-ad3b766b2fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb78e38d-4d97-4b86-8676-ca8a1302434a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_ubisoft_steep_sportjatek_ingyen_videojatek_pc","timestamp":"2019. május. 17. 12:03","title":"10 ezer forint helyett most ingyen töltheti le a Ubisoft nagyon hangulatos sportjátékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7091f9c8-b532-461d-9ad7-6b34610e4545","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még a fideszesek többsége is egyetért a felvetéssel. ","shortLead":"Még a fideszesek többsége is egyetért a felvetéssel. ","id":"20190516_A_magyarok_tobbsege_szeretne_kozos_EUs_minimalbert_es_nyugdijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7091f9c8-b532-461d-9ad7-6b34610e4545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bba67d-9a1f-4cee-93ae-d7ed977f7d69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_A_magyarok_tobbsege_szeretne_kozos_EUs_minimalbert_es_nyugdijat","timestamp":"2019. május. 16. 08:16","title":"A magyarok többsége szeretne közös EU-s minimálbért és nyugdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4802a81d-7a8a-4d65-98f9-1d29809ab388","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem teljesített elég jól a Nestlé Skin Health, eladnák.","shortLead":"Nem teljesített elég jól a Nestlé Skin Health, eladnák.","id":"20190516_Nestle_Galderma_borapolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4802a81d-7a8a-4d65-98f9-1d29809ab388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c689e8-df0c-4399-bab8-e9b53a2c82ca","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_Nestle_Galderma_borapolas","timestamp":"2019. május. 16. 16:26","title":"Közel 3000 milliárd forintos üzletre készül a Nestlé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fbdca2b-3271-4168-9fd9-a6dce859ba5a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 5,5 millió forintra büntetett a jegybank egy menedzsert. Bennfentes kereskedelem gyanújával kezdtek el vizsgálódni, de egész mást találtak.","shortLead":"Összesen 5,5 millió forintra büntetett a jegybank egy menedzsert. Bennfentes kereskedelem gyanújával kezdtek el...","id":"20190517_MNB_birsag_menedzser_akko_invest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fbdca2b-3271-4168-9fd9-a6dce859ba5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b99ce16-a82e-4ee8-8996-8f16f9e2d8cf","keywords":null,"link":"/kkv/20190517_MNB_birsag_menedzser_akko_invest","timestamp":"2019. május. 17. 10:59","title":"Először büntetett meg az MNB egy cégvezetőt a menedzserekről szóló szabályok megsértéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9123927c-01c5-4aa2-a626-25b5ad0113dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Vaszary Kolos Kórház főigazgatója beszélt az érintett gyerekek állapotáról.","shortLead":"A Vaszary Kolos Kórház főigazgatója beszélt az érintett gyerekek állapotáról.","id":"20190515_korhaz_nyilatkozat_dorog_baleset_serultek_gyerekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9123927c-01c5-4aa2-a626-25b5ad0113dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef5c13c-74f3-4ee9-8e15-935fc21d0ab0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_korhaz_nyilatkozat_dorog_baleset_serultek_gyerekek","timestamp":"2019. május. 15. 18:30","title":"Megszólalt a kórház a dorogi baleset sérültjeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bebbbd-ba53-497d-aa89-5fb666b72c8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A speciális nevelési igényű gyerekek nagyon érzékenyek a zajokra. A szülők többször jelezték a problémát, az intézmény tehetetlen, az önkormányzat nem reagál.","shortLead":"A speciális nevelési igényű gyerekek nagyon érzékenyek a zajokra. A szülők többször jelezték a problémát, az intézmény...","id":"20190515_Erd_autistak_zajok_iskola_epitkezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6bebbbd-ba53-497d-aa89-5fb666b72c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4001333-8f36-417c-9b4f-3e9fece882d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Erd_autistak_zajok_iskola_epitkezes","timestamp":"2019. május. 15. 21:10","title":"Sírnak az autista gyerekek egy több mint egy éve tartó építkezés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41d1a8dc-620a-4791-94f7-b3c4fbe51e70","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Élesben a Zebra-terv.","shortLead":"Élesben a Zebra-terv.","id":"20190515_Mar_eles_a_Zebraterv_a_rendorok_azonnal_lecsaptak_egy_zebran_gyalogost_veszelyezteto_autosra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41d1a8dc-620a-4791-94f7-b3c4fbe51e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15234e7-581d-4805-89ba-11ed7e59d8c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_Mar_eles_a_Zebraterv_a_rendorok_azonnal_lecsaptak_egy_zebran_gyalogost_veszelyezteto_autosra","timestamp":"2019. május. 15. 16:13","title":"Azonnal elvették a jogosítványát, mert nem állt meg a zebránál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a8518ab-f09e-422f-9880-cc278bf9ad41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába a közel 5 évtizedes szovjet technika, az UAZ-ra a jelek szerint továbbra is sikerül vevőket találni.","shortLead":"Hiába a közel 5 évtizedes szovjet technika, az UAZ-ra a jelek szerint továbbra is sikerül vevőket találni.","id":"20190516_talan_orokre_gyartani_fogjak_az_osregi_uazt_amit_most_divatosabba_tettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a8518ab-f09e-422f-9880-cc278bf9ad41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a998d2-5b42-49ff-b5f0-9cc143b3eb25","keywords":null,"link":"/cegauto/20190516_talan_orokre_gyartani_fogjak_az_osregi_uazt_amit_most_divatosabba_tettek","timestamp":"2019. május. 16. 06:41","title":"Talán örökké gyártani fogják az ősrégi UAZ-t, amit most divatosabbá tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]