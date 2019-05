Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b0a3e86-518f-49e0-aaad-73e20c3a9e37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint van is esély arra, hogy ezúttal átmenjenek a kezdeményezések. ","shortLead":"A párt szerint van is esély arra, hogy ezúttal átmenjenek a kezdeményezések. ","id":"20190521_Ujra_nepszavazasokkal_probalkozik_a_Momentum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b0a3e86-518f-49e0-aaad-73e20c3a9e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9868379f-b97b-42cc-a1c1-d7d93d6a87bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Ujra_nepszavazasokkal_probalkozik_a_Momentum","timestamp":"2019. május. 21. 17:33","title":"Újra népszavazásokkal próbálkozik a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f10281-a540-41cd-8808-6d7fb0c588c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több területen is aggasztó tendenciákat és gyakorlatot figyelt meg az Európa Tanács emberi jogi biztosa magyarországi látogatásán. Most elkészült a jelentéssel.","shortLead":"Több területen is aggasztó tendenciákat és gyakorlatot figyelt meg az Európa Tanács emberi jogi biztosa magyarországi...","id":"20190521_Sulyosan_elmarasztalta_Orbanek_kormanyzasat_az_Europa_Tanacs_emberi_jogi_biztosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6f10281-a540-41cd-8808-6d7fb0c588c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ee3014-4d8a-4b2d-83aa-7f12057237d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Sulyosan_elmarasztalta_Orbanek_kormanyzasat_az_Europa_Tanacs_emberi_jogi_biztosa","timestamp":"2019. május. 21. 16:14","title":"Súlyosan elmarasztalta Orbánék kormányzását az Európa Tanács emberi jogi biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65e19ab8-b335-476e-914d-0092471e05b2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Véget ért az egy hónapig tartó szavazás, valószínűleg ismét Narendra Modi és szövetségesei alakíthatnak kormányt. ","shortLead":"Véget ért az egy hónapig tartó szavazás, valószínűleg ismét Narendra Modi és szövetségesei alakíthatnak kormányt. ","id":"20190520_Folenyes_gyozelmet_aratott_a_jelenlegi_indiai_kormanyfo_az_exit_pollok_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65e19ab8-b335-476e-914d-0092471e05b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"904754b8-8c1d-4c67-b12f-e3da017c3c3d","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Folenyes_gyozelmet_aratott_a_jelenlegi_indiai_kormanyfo_az_exit_pollok_szerint","timestamp":"2019. május. 20. 10:08","title":"Fölényes győzelmet aratott a jelenlegi indiai kormányfő az exit pollok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f787f73f-b304-4fba-b74f-83cfbe680c98","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A lánykereskedelem virágzó iparág a két szocialista állam határvidékén, ahol az észak-koreai menekült nők döntő többsége a szexiparban végzi. Erről számolt be a Korea Future Initiative. A dél-koreai civil szervezet feltérképezte a szexkereskedelmet: ez több tízezer észak-koreai nő exportját jelenti a hatalmas kínai piacra. ","shortLead":"A lánykereskedelem virágzó iparág a két szocialista állam határvidékén, ahol az észak-koreai menekült nők döntő...","id":"20190521_EszakKorea_szexrabszolga_bordelyhaz_emberkereskedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f787f73f-b304-4fba-b74f-83cfbe680c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee080243-ea4e-47d6-beff-9f68330965cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190521_EszakKorea_szexrabszolga_bordelyhaz_emberkereskedelem","timestamp":"2019. május. 21. 12:10","title":"Észak-koreai nők tízezrei tengődnek filléres szexrabszolgaként Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4033bc3-d4cf-48ad-9520-ac60e898b318","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Galló Vilmos két idényre kötelezte el magát. ","shortLead":"Galló Vilmos két idényre kötelezte el magát. ","id":"20190520_A_finn_elso_osztalyba_szerzodott_egy_magyar_hokis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4033bc3-d4cf-48ad-9520-ac60e898b318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f2a1f2-a58f-48c6-8289-530938e7a17d","keywords":null,"link":"/sport/20190520_A_finn_elso_osztalyba_szerzodott_egy_magyar_hokis","timestamp":"2019. május. 20. 13:06","title":"A finn első osztályba szerződött egy magyar hokis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22e58e2-fef1-4ba9-afbd-b9e7b2fe10ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A minden nap jelentkező sorozat címe Bátrak földje lesz.","shortLead":"A minden nap jelentkező sorozat címe Bátrak földje lesz.","id":"20190521_Uj_sorozat_erkezhet_a_Baratok_kozt_keszitoitol_az_RTLen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a22e58e2-fef1-4ba9-afbd-b9e7b2fe10ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2bf7f4-d836-4c49-8eef-48294ccb918f","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Uj_sorozat_erkezhet_a_Baratok_kozt_keszitoitol_az_RTLen","timestamp":"2019. május. 21. 14:42","title":"Új sorozat érkezhet a Barátok közt készítőitől az RTL-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfő hajnalban Twitteren tettek közzé egy bejegyzést az Android fejlesztői azután, hogy vasárnap este kiderült, a Google lenullázza a Huaweit, elveszi tőle az Androidot.","shortLead":"Hétfő hajnalban Twitteren tettek közzé egy bejegyzést az Android fejlesztői azután, hogy vasárnap este kiderült...","id":"20190520_google_android_huawei_tiltas_kereskedelmi_haboru_play_aruhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4eec520-d1ea-4791-8fc2-fd82f0b28e2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_google_android_huawei_tiltas_kereskedelmi_haboru_play_aruhaz","timestamp":"2019. május. 20. 08:48","title":"Megszólalt a Google a Huawei tiltásáról – ezt kell tudnia, ha Huawei készüléke van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyaralni menne, de a volt osztrák alkancellár korrupciós botránya után már nem bízik a lefoglalt szálláshelyben? Van néhány trükk, amelyekkel ellenőrizheti, hogy nyaralóját lehallgatják-e. ","shortLead":"Nyaralni menne, de a volt osztrák alkancellár korrupciós botránya után már nem bízik a lefoglalt szálláshelyben? Van...","id":"20190521_Tanuljon_Strache_hibajabol_igy_ellenorizheti_hogy_be_vane_kamerazva_az_Airbnbje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092e8f42-ddc6-4807-8813-39738e9b400a","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Tanuljon_Strache_hibajabol_igy_ellenorizheti_hogy_be_vane_kamerazva_az_Airbnbje","timestamp":"2019. május. 21. 11:51","title":"Ha ezt Strache előbb tudta volna: így ellenőrizheti, hogy be van-e kamerázva az Airbnb-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]