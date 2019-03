Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fee5775-a5a5-484d-91b9-8f8eb0348272","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Twitter-üzenetben ment neki Mexikónak az amerikai elnök. ","shortLead":"Twitter-üzenetben ment neki Mexikónak az amerikai elnök. ","id":"20190329_Trump_a_jovo_heten_lezarna_a_mexikoi_hatart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fee5775-a5a5-484d-91b9-8f8eb0348272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9293eb99-bed8-4e28-a189-c4dbcde18eb4","keywords":null,"link":"/vilag/20190329_Trump_a_jovo_heten_lezarna_a_mexikoi_hatart","timestamp":"2019. március. 29. 21:53","title":"Trump a jövő héten lezárná a mexikói határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb13b8f-bc5b-49c7-a21b-a3012f1c36a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Különben büntet az önkormányzat.","shortLead":"Különben büntet az önkormányzat.","id":"20190329_Gyongyoson_nem_lehet_akarmikor_hust_fustolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bb13b8f-bc5b-49c7-a21b-a3012f1c36a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899c5656-8888-465f-9e7a-28711c9a0111","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_Gyongyoson_nem_lehet_akarmikor_hust_fustolni","timestamp":"2019. március. 29. 14:47","title":"Gyöngyösön nem lehet akármikor húst füstölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Milliókat akartak ellopni idős emberektől.","shortLead":"Milliókat akartak ellopni idős emberektől.","id":"20190330_Unokazos_csalokat_fogtak_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be52ef2-2f3b-4501-b399-7cae439074bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_Unokazos_csalokat_fogtak_a_rendorok","timestamp":"2019. március. 30. 18:24","title":"Unokázós csalókat fogtak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baccc458-3db0-46fe-b7e6-4396a0d84ca5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"10 évnyi változás nemcsak az emberen látszik meg, hanem a mobilokon is. Az egykor csúcskészülékeknek szánt eszközök ma már elavultnak számítanak, de csak akkor látni, mennyit fejlődött a mobilipar egy évtized alatt, ha egymás mellé tesszük a készülékeket.","shortLead":"10 évnyi változás nemcsak az emberen látszik meg, hanem a mobilokon is. Az egykor csúcskészülékeknek szánt eszközök ma...","id":"20190330_10_eves_kihivas_10_years_challenge_okostelefonok_mobil","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baccc458-3db0-46fe-b7e6-4396a0d84ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a044096-aa32-44d6-8ac8-fd35f535d6bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_10_eves_kihivas_10_years_challenge_okostelefonok_mobil","timestamp":"2019. március. 30. 16:03","title":"Előtte/utána: hihetetlen, mennyire megváltoztak 10 év alatt a mobilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hamarosan nyilvánosságra került a teljes Mueller-jelentés.","shortLead":"Hamarosan nyilvánosságra került a teljes Mueller-jelentés.","id":"20190330_Trump_Nincs_rejtegetnivalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22fc9a8b-62e0-4c75-8049-2f09e0d1487c","keywords":null,"link":"/vilag/20190330_Trump_Nincs_rejtegetnivalom","timestamp":"2019. március. 30. 09:04","title":"Trump: \"Nincs rejtegetnivalóm\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ba05db-21c0-496d-8e8c-29d7ee173027","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy 1100 megcsonkított, levágott uszonyú delfintetem sodródott az Atlanti-óceán francia partjaira év eleje óta, az agresszív ipari halászat okozta tömeges pusztulásuk miatt a francia környezetvédelmi tárca nemzeti tervet vázolt fel az állatok védelmére. ","shortLead":"Mintegy 1100 megcsonkított, levágott uszonyú delfintetem sodródott az Atlanti-óceán francia partjaira év eleje óta...","id":"20190329_megcsonkitott_delfin_franciaorszag_tetem_atlanti_ocean","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61ba05db-21c0-496d-8e8c-29d7ee173027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97d47c4-fcd0-4bb4-8b69-6af00df90c89","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_megcsonkitott_delfin_franciaorszag_tetem_atlanti_ocean","timestamp":"2019. március. 29. 11:33","title":"Sokkoló látvány: 1100 megcsonkított delfint mosott partra a víz Franciaországban év eleje óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc63d05-20e8-49dd-9c50-66300c5f3d40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A GitHub után a Microsoft Store-ba is bekerült a Windows 3.0-val bemutatkozó egykori Windows File Manager újjáélesztett változata. Windows 10-es rendszeren is nosztalgiázhatunk vele.","shortLead":"A GitHub után a Microsoft Store-ba is bekerült a Windows 3.0-val bemutatkozó egykori Windows File Manager újjáélesztett...","id":"20190331_windows_file_manager_windows_10_letoltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fc63d05-20e8-49dd-9c50-66300c5f3d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c2ae18-86b7-4b0f-ab76-7d48e36d837e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_windows_file_manager_windows_10_letoltes","timestamp":"2019. március. 31. 10:03","title":"Már az újabb gépére is felteheti a Windows nagy klasszikus fájlkezelőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2f5c91-48b6-4b36-88b4-981d2caf4dd7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A francia új hullám egyetlen női rendezője 90 éves volt.","shortLead":"A francia új hullám egyetlen női rendezője 90 éves volt.","id":"20190329_Meghalt_Agns_Varda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c2f5c91-48b6-4b36-88b4-981d2caf4dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e2aaeb-aedd-4e10-9dda-1a59d8836a3f","keywords":null,"link":"/kultura/20190329_Meghalt_Agns_Varda","timestamp":"2019. március. 29. 12:13","title":"Meghalt Agnès Varda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]