Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85b7a6ba-2661-4feb-9845-44334adb9719","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Az 1-es villamos meghosszabbítására már 2025-ig sor kerülhet, a 2-es metrót viszont valószínűleg 10 éven belül nem kötik össze a HÉV-vel, és a 3-as és a 4-es metrót sem fogják egyhamar meghosszabbítani. ","shortLead":"Az 1-es villamos meghosszabbítására már 2025-ig sor kerülhet, a 2-es metrót viszont valószínűleg 10 éven belül nem...","id":"20190529_Itt_a_lista_a_kovetkezo_budapesti_epitkezesekrol_jon_a_dugodij_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85b7a6ba-2661-4feb-9845-44334adb9719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5bfa954-270c-4681-b5e2-de92ecfac362","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Itt_a_lista_a_kovetkezo_budapesti_epitkezesekrol_jon_a_dugodij_is","timestamp":"2019. május. 29. 13:15","title":"Itt a lista a következő budapesti építkezésekről, jön a dugódíj is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e0bdb-6648-4b6a-b6fc-0abad2811f9b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szerintük a sorozat bemutatja, milyen következményei lehetnek a monarchista rezsimeknek.","shortLead":"Szerintük a sorozat bemutatja, milyen következményei lehetnek a monarchista rezsimeknek.","id":"20190530_Csalodott_orosz_kommunistak_kovetelik_az_HBO_bocsanatkereset_a_Tronok_harca_befejezeseert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e0bdb-6648-4b6a-b6fc-0abad2811f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3eb1a0-1574-43f8-9cee-3e55b60fda3b","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Csalodott_orosz_kommunistak_kovetelik_az_HBO_bocsanatkereset_a_Tronok_harca_befejezeseert","timestamp":"2019. május. 30. 09:21","title":"Csalódott orosz kommunisták is követelik a Trónok harca újraforgatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2dd2f4d-345a-4f5b-a4de-7be2a278ef84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zuckerbergék 2017 óta tesztelgetik, hogy milyen hatást váltanak ki a játékokon belüli videós hirdetések. Kiderült, annyira pozitív a dolog fogadtatása, hogy most úgy döntöttek, minden fejlesztő számára elérhetővé teszik ezt a fajta hirdetési formát.","shortLead":"Zuckerbergék 2017 óta tesztelgetik, hogy milyen hatást váltanak ki a játékokon belüli videós hirdetések. Kiderült...","id":"20190529_facebook_jatek_videos_reklam_hirdetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2dd2f4d-345a-4f5b-a4de-7be2a278ef84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9aafe1-6144-4c0c-aebd-f5b9a0bc47e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_facebook_jatek_videos_reklam_hirdetes","timestamp":"2019. május. 29. 17:33","title":"Hirdetésekkel töltik fel a facebookos játékokat, de ez nem feltétlenül rossz hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9b32bd-240a-46e7-a463-ab344d903463","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pont az akácvirágzásra érkezett meg a hűvös idő, így exportra biztos nem fog jutni akácmézből, de több méhész tönkre is mehet ettől. ","shortLead":"Pont az akácvirágzásra érkezett meg a hűvös idő, így exportra biztos nem fog jutni akácmézből, de több méhész tönkre is...","id":"20190529_Ez_az_ev_fekete_lesz__kicsinalta_a_meheszeket_az_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b9b32bd-240a-46e7-a463-ab344d903463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"836e3300-64fb-4d5e-9ae3-86e6bbd194df","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Ez_az_ev_fekete_lesz__kicsinalta_a_meheszeket_az_idojaras","timestamp":"2019. május. 29. 07:55","title":"\"Ez az év fekete lesz\" – kicsinálta a méhészeket az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e807cf-b0f5-4fdc-9316-f30be1cdb525","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A folyó magyarországi szakaszán egyértelműen nem történt ilyen súlyos baleset az elmúlt évtizedekben. ","shortLead":"A folyó magyarországi szakaszán egyértelműen nem történt ilyen súlyos baleset az elmúlt évtizedekben. ","id":"20190530_Ezek_voltak_a_legsulyosabb_dunai_balesetek_az_elmult_40_evben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00e807cf-b0f5-4fdc-9316-f30be1cdb525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37733f2-adc7-4e5f-8c95-cb4943e7752e","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Ezek_voltak_a_legsulyosabb_dunai_balesetek_az_elmult_40_evben","timestamp":"2019. május. 30. 01:20","title":"Ezek voltak a legsúlyosabb dunai balesetek az elmúlt 40 évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb812f09-f3be-467d-8d73-880ea6835d56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szenátus döntése értelmében nem valósulhatnak meg a továbbgondolt koncepciók.\r

\r

","shortLead":"A szenátus döntése értelmében nem valósulhatnak meg a továbbgondolt koncepciók.\r

\r

","id":"20190530_Parizsi_szenatus_ugy_epitsek_vissza_a_NotreDameot_ahogy_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb812f09-f3be-467d-8d73-880ea6835d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718aef79-c59f-4323-af3c-20d1d9bd713e","keywords":null,"link":"/vilag/20190530_Parizsi_szenatus_ugy_epitsek_vissza_a_NotreDameot_ahogy_volt","timestamp":"2019. május. 30. 13:09","title":"Párizsi szenátus: úgy építsék vissza a Notre-Dame-ot, ahogy volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382eeb5b-dba4-47bd-90ae-cb07c92bb86d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rétvári Bence Emmi-államtitkár mondta el ezt a köztévén, ahogy azt is, hogy az igényléshez kell az előző két évben egy év munkaviszony.\r

\r

","shortLead":"Rétvári Bence Emmi-államtitkár mondta el ezt a köztévén, ahogy azt is, hogy az igényléshez kell az előző két évben...","id":"20190529_200_ezer_forint_is_lehet_a_nagyszuloi_gyed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=382eeb5b-dba4-47bd-90ae-cb07c92bb86d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621fb799-61b0-4c34-b10d-8fe113e58690","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_200_ezer_forint_is_lehet_a_nagyszuloi_gyed","timestamp":"2019. május. 29. 12:24","title":"200 ezer forint is lehet a nagyszülői gyed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172eebb4-0f3c-40bd-9416-61706daf38b6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Három hegymászó három különböző csúcsot fog megmászni. ","shortLead":"Három hegymászó három különböző csúcsot fog megmászni. ","id":"20190528_Ujabb_magyar_hegymaszok_indulnak_a_Himalajaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=172eebb4-0f3c-40bd-9416-61706daf38b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30116f7-0334-4930-b797-758d36039f1e","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Ujabb_magyar_hegymaszok_indulnak_a_Himalajaba","timestamp":"2019. május. 28. 20:01","title":"Újabb magyar hegymászók indulnak a Himalájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]