Egy budapesti vállalkozásé volt a szerda este elsüllyedt Hableány nevű hajó. A Panoráma-Deck Hajózási Kft.-nek első ránézésre már tavaly sem volt túl jó éve, az addigi 50 millió körüliről 21,8 millió forintra csökkent a nyeresége. Ezt viszont megmagyarázhatja, hogy a cég épp ekkor kezdett nagy létszámbővítésbe: addig körülbelül 50 embert alkalmaztak, majd egyszerre felvettek húsz dolgozót, mostanra pedig már 82 fő a létszám.

Az Opten adatai szerint a vállalatnak négy tulajdonosa van: Ablonczy Péter és Ablonczyné Markó Judit, valamint Sztankó Attila és Sztankó Attiláné. A cégháló szerint négyüknek több közös vállalkozása is van, elsősorban a turizmusban és rendezvényszervezésben aktívak.

A nagyobb hajó, a Viking Sigyn tulajdonosa a Viking Cruises. Ez a cég nemzetközi szinten is komoly szereplője a hajózási piacnak: a nettó bevétele egymilliárd dollár körüli. A vállalat terve az, hogy 2024-re a világ legnagyobb olyan hajózási cégévé váljon, amely ezerfősnél kisebb hajókat üzemeltet.

Az amerikai központú, de Európában is gyorsan terjeszkedő Viking Cruises üzleti modelljét tavaly a Forbes mutatta be részletesebben. A cég azzal próbál nagyot szakítani, hogy nem abban száll be a versengésbe, ki tud több luxust kínálni, hanem egészen más célközönséget választott, mint a piac sok szereplője: a békés kirándulásra vágyó felső középosztálybeli, 50 év fölöttieket.