Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52cf6ffd-594a-4044-9193-7b6ecc7e215a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a Mercedes közel 4 évtized után cserélte újra a G-osztályt, akkor tulajdonképpen az UAZ sincs túlságosan elkésve.","shortLead":"Ha a Mercedes közel 4 évtized után cserélte újra a G-osztályt, akkor tulajdonképpen az UAZ sincs túlságosan elkésve.","id":"20190604_a_nap_fotoi_ilyen_a_jo_oreg_uaz_tobb_evtized_utan_teljesen_ujra_gondolt_valtozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52cf6ffd-594a-4044-9193-7b6ecc7e215a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2383b030-ceeb-4b08-b3be-67ba2e028ecd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190604_a_nap_fotoi_ilyen_a_jo_oreg_uaz_tobb_evtized_utan_teljesen_ujra_gondolt_valtozata","timestamp":"2019. június. 04. 13:21","title":"A nap fotói: ilyen a jó öreg UAZ több évtized után teljesen újragondolt változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"345f973e-3475-42ba-a2be-6341840ede86","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy új tanulmány szerint ebből a szempontból nincs különbség a fehér és a vörös húsok között. ","shortLead":"Egy új tanulmány szerint ebből a szempontból nincs különbség a fehér és a vörös húsok között. ","id":"20190604_A_feher_hus_ugyanolyan_rossz_a_koleszterinszintnek_mint_a_voros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=345f973e-3475-42ba-a2be-6341840ede86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68f3465-2b1b-4e69-a326-a007298eb8de","keywords":null,"link":"/elet/20190604_A_feher_hus_ugyanolyan_rossz_a_koleszterinszintnek_mint_a_voros","timestamp":"2019. június. 04. 20:46","title":"A fehér hús ugyanolyan rossz a koleszterinszintnek, mint a vörös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2a0e04-dd61-4340-9ba2-68308ae493dc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az idő előrehaladtával szabadságnapjaink száma is növekszik. Azonban ez csak a főszabály, az élet számos helyzetet produkál, amikor kevesebb lesz a szabadságunk. Ezeket az eseteket foglalja össze az Adózóna.","shortLead":"Az idő előrehaladtával szabadságnapjaink száma is növekszik. Azonban ez csak a főszabály, az élet számos helyzetet...","id":"20190604_Az_ember_azt_hinne_ahogy_oregszik_automatikusan_tobb_szabadsag_jar_neki_de_az_ember_neha_teved","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe2a0e04-dd61-4340-9ba2-68308ae493dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7155f0-1d3a-416f-9ecb-68ec5bfbb17f","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Az_ember_azt_hinne_ahogy_oregszik_automatikusan_tobb_szabadsag_jar_neki_de_az_ember_neha_teved","timestamp":"2019. június. 04. 13:46","title":"Az ember azt hinné, ahogy öregszik, automatikusan több szabadság jár neki, de az ember néha téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1314ca7-96c1-4ae8-8e73-3013130c7278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla egy új funkciót tett a Firefox böngészőbe, hogy elrejtse a felhasználókat a kíváncsi weboldalak elől.","shortLead":"A Mozilla egy új funkciót tett a Firefox böngészőbe, hogy elrejtse a felhasználókat a kíváncsi weboldalak elől.","id":"20190604_mozilla_firefox_bongeszo_adatvedelem_nyomon_kovetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1314ca7-96c1-4ae8-8e73-3013130c7278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fe8135-7b33-4e85-95b7-1ac25bc949bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_mozilla_firefox_bongeszo_adatvedelem_nyomon_kovetes","timestamp":"2019. június. 04. 16:03","title":"Firefoxot használ? Ezt azonnal állítsa be, ha szeretne \"elbújni\" a leselkedő weboldalak elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33276cc1-dd72-42e8-8a57-49fcd40cedf7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rákospalotai REAC-nak másodjára sem sikerült az NB III.-ba jutnia, erre válaszul mindenkit elbocsátottak, akinek köze van az újabb bukáshoz. ","shortLead":"A rákospalotai REAC-nak másodjára sem sikerült az NB III.-ba jutnia, erre válaszul mindenkit elbocsátottak, akinek köze...","id":"20190605_Nem_jutott_fel_a_magyar_focicsapat_valaszul_mindenkit_kirugtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33276cc1-dd72-42e8-8a57-49fcd40cedf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d255e1-6f5f-42ee-84aa-dcffc1ca01e2","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Nem_jutott_fel_a_magyar_focicsapat_valaszul_mindenkit_kirugtak","timestamp":"2019. június. 05. 11:30","title":"Nem jutott fel a magyar focicsapat, válaszul mindenkit kirúgtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba16be1-3444-4e4e-ad9b-723792db5411","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És búcsúztatnak egy már repertoáron lévő előadást is. ","shortLead":"És búcsúztatnak egy már repertoáron lévő előadást is. ","id":"20190603_Atrium_bemutato_Kasszasiker_Chicago_tao","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dba16be1-3444-4e4e-ad9b-723792db5411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a79919-5703-4346-b459-0654a611a0f4","keywords":null,"link":"/kultura/20190603_Atrium_bemutato_Kasszasiker_Chicago_tao","timestamp":"2019. június. 03. 16:38","title":"Bajban az Átrium, le kellett mondaniuk egy bemutatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce23001-ce91-4ab7-92bc-4a190190a179","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még pontosabban egy 5,6 kilométeres szakaszt. ","shortLead":"Még pontosabban egy 5,6 kilométeres szakaszt. ","id":"20190604_850_millio_forintbol_rakjak_rendbe_az_orszag_egyik_legborzasztobb_kerekparutjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ce23001-ce91-4ab7-92bc-4a190190a179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b469a6b5-8968-46f8-ae06-07a12bcd759d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190604_850_millio_forintbol_rakjak_rendbe_az_orszag_egyik_legborzasztobb_kerekparutjat","timestamp":"2019. június. 04. 13:53","title":"850 millió forintból rakják rendbe az ország egyik legborzasztóbb kerékpárútját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9086af33-ffea-48db-820a-1f68dcee49fa","c_author":"Z. B.","category":"cegauto","description":"Ez a frissen felújított szakasz, de nem azzal, hanem egy orosz metrószerelvénnyel volt gond.","shortLead":"Ez a frissen felújított szakasz, de nem azzal, hanem egy orosz metrószerelvénnyel volt gond.","id":"20190604_Nem_jar_a_3as_metro_az_Arpad_hid_es_Ujpestkozpont_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9086af33-ffea-48db-820a-1f68dcee49fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a94ab58-727c-4b39-acd6-d0a67488c7b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190604_Nem_jar_a_3as_metro_az_Arpad_hid_es_Ujpestkozpont_kozott","timestamp":"2019. június. 04. 08:38","title":"Nem járt a 3-as metró az Árpád híd és Újpest-központ között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]