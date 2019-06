Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A meglévő eszközöket terjeszthetik ki, hogy a 90 napon túli hitelkésedelemben lévőket megmentsék a kilakoltatástól. ","shortLead":"A meglévő eszközöket terjeszthetik ki, hogy a 90 napon túli hitelkésedelemben lévőket megmentsék a kilakoltatástól. ","id":"20190628_Uj_tervekben_remenykedhetnek_a_kilakoltatas_elott_allo_csaladok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fbc2c9-279b-4a7a-bf7c-9fa00b29b31d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Uj_tervekben_remenykedhetnek_a_kilakoltatas_elott_allo_csaladok","timestamp":"2019. június. 28. 10:53","title":"Új tervek miatt reménykedhetnek a kilakoltatás előtt álló családok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f879e99-61d8-41d8-93e3-958330c9d617","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"Sorompóval korlátozzák a lejutást a strandra, és nem engedik be a horgászokat az egykori pártüdülő területére, amely ma már Tiborcz István és Mészáros Lőrinc cégének birtokában van.","shortLead":"Sorompóval korlátozzák a lejutást a strandra, és nem engedik be a horgászokat az egykori pártüdülő területére, amely ma...","id":"20190628_Tiborczek_Aligan_is_blokkoljak_a_Balaton_partjanak_hasznalatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f879e99-61d8-41d8-93e3-958330c9d617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"297bf779-18a2-4568-b7f5-d8b57b6f8c71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Tiborczek_Aligan_is_blokkoljak_a_Balaton_partjanak_hasznalatat","timestamp":"2019. június. 28. 10:37","title":"Tiborczék Aligán is blokkolják a Balaton partjának használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a787668-ac86-4eee-9fb2-23ee6ea79fb8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy könyvszerűen lapozgatható telefon dizájnjára vonatkozó tervet védetett le nemrég a Google egy csak most felfedezett szabadalom szerint. ","shortLead":"Egy könyvszerűen lapozgatható telefon dizájnjára vonatkozó tervet védetett le nemrég a Google egy csak most felfedezett...","id":"20190628_google_szabadalom_telefon_negy_kijelzo_osszehajthato_mobil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a787668-ac86-4eee-9fb2-23ee6ea79fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1615785-9565-4b76-8ca5-a985f0bde0dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_google_szabadalom_telefon_negy_kijelzo_osszehajthato_mobil","timestamp":"2019. június. 28. 12:33","title":"Érdekes telefont eszelt ki a Google: hajtogatható, és 4 kijelzője van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9daa21-c48e-4959-92ee-f99a5fb6f488","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A magyarok közel fele készpénzzel fizet egy kutatás szerint. Főleg megszokásból. Az elektronikus fizetési megoldásokat emellett sokan bonyolultnak és veszélyesnek tartják.","shortLead":"A magyarok közel fele készpénzzel fizet egy kutatás szerint. Főleg megszokásból. Az elektronikus fizetési megoldásokat...","id":"20190626_Ugy_vannak_a_magyarok_a_keszpenzzel_mint_egy_rossz_hazassaggal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d9daa21-c48e-4959-92ee-f99a5fb6f488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119e027c-f827-4beb-b79e-6fb7f9dc4d30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Ugy_vannak_a_magyarok_a_keszpenzzel_mint_egy_rossz_hazassaggal","timestamp":"2019. június. 26. 16:15","title":"Úgy vannak a magyarok a készpénzzel, mint egy rossz házassággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Adócsökkentéssel és bőkezű szociális juttatásokkal készül az őszi parlamenti választásra Lengyelországban a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt, amelynek minden esélye megvan arra, hogy újrázzon.","shortLead":"Adócsökkentéssel és bőkezű szociális juttatásokkal készül az őszi parlamenti választásra Lengyelországban a kormányzó...","id":"20190627_Igeretcunamival_keszul_az_oszi_valasztasokra_a_lengyel_kormanypart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"facfed75-8b4b-4ab8-80f8-310930b19486","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_Igeretcunamival_keszul_az_oszi_valasztasokra_a_lengyel_kormanypart","timestamp":"2019. június. 27. 14:39","title":"Ígéretcunamival készül az őszi választásokra a lengyel kormánypárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Teljes az útzár Parádsasvár és Mátraháza között.","shortLead":"Teljes az útzár Parádsasvár és Mátraháza között.","id":"20190627_Frontalis_karambol_tortent_a_24es_fouton_tobben_megserultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c6f6d7-0e8e-4048-8429-fd40f993cdc1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_Frontalis_karambol_tortent_a_24es_fouton_tobben_megserultek","timestamp":"2019. június. 27. 17:50","title":"Frontális karambol történt a 24-es főúton, többen megsérültek.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9973d66e-d316-408c-972c-e092c9db29b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mai rádióinterjúja után Jávor Benedek azt ajánlotta, Áder János karolja fel inkább a nemzetközi hímzőköröket. ","shortLead":"A mai rádióinterjúja után Jávor Benedek azt ajánlotta, Áder János karolja fel inkább a nemzetközi hímzőköröket. ","id":"20190628_Javor_Benedek_uzent_Adernek_Ezt_a_zold_idetlenkedest_abbahagyhatna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9973d66e-d316-408c-972c-e092c9db29b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddfb626a-9b10-4b89-a5ba-ff2c89129729","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Javor_Benedek_uzent_Adernek_Ezt_a_zold_idetlenkedest_abbahagyhatna","timestamp":"2019. június. 28. 12:37","title":"Jávor Benedek üzent Ádernek: \"Ezt a zöld idétlenkedést abbahagyhatná\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c139c188-5214-4481-a455-05bb3e9f2ecf","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A tervezett 60 perc helyett 80 percig tartott Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök oszakai tárgyalása. A G20-as csúcs alkalmából Japánban tartózkodó két politikus a szíriai és a venezuelai válságról, valamint a kétoldalú kapcsolatokról tárgyalt, ám a megbeszélés után egyik fél sem árult el sok részletet. A tárgyalások előtt Putyin egy nyilatkozatban még elavultnak nevezte a liberalizmus eszméjét, és a Fidesz-propaganda szellemében nyilatkozott a bevándorlásról.","shortLead":"A tervezett 60 perc helyett 80 percig tartott Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök oszakai tárgyalása...","id":"20190628_putyinTrump_oszaka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c139c188-5214-4481-a455-05bb3e9f2ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98493583-5434-4931-aebe-665a70b8cda8","keywords":null,"link":"/vilag/20190628_putyinTrump_oszaka","timestamp":"2019. június. 28. 14:15","title":"Trump Putyinnal is (újra) összebarátkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]