Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb1cda1f-bd38-47ad-901f-02b362cbdd35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai elnök leszerelte a magyar miniszterelnök civilek elleni nyomulását.","shortLead":"Az amerikai elnök leszerelte a magyar miniszterelnök civilek elleni nyomulását.","id":"20190703_Orban_Trump_segitseget_kerte_a_civilek_ellen_de_hiaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb1cda1f-bd38-47ad-901f-02b362cbdd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e8786c-b264-42b4-87a9-bfe58cff3076","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Orban_Trump_segitseget_kerte_a_civilek_ellen_de_hiaba","timestamp":"2019. július. 03. 09:38","title":"Orbán Trump segítségét kérte a civilek ellen, de hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76cc5dd-dfbe-4e16-b9b8-8cbd82fedc8e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nagyon diplomatikusan ugyan, de a Kúria elnöke kritizálta az Országos Bírói Hivatal elnökét.","shortLead":"Nagyon diplomatikusan ugyan, de a Kúria elnöke kritizálta az Országos Bírói Hivatal elnökét.","id":"20190702_Darak_Peter_nem_allt_ki_Hando_Tunde_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e76cc5dd-dfbe-4e16-b9b8-8cbd82fedc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ba0ba2-b7f4-43dc-ad15-1d546a1027ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Darak_Peter_nem_allt_ki_Hando_Tunde_mellett","timestamp":"2019. július. 02. 18:10","title":"Darák Péter nem állt ki Handó Tünde mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf279a40-5048-461b-a444-03d7968d2f63","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szigetországot napok óta áztatják heves esők, és a hatóságok szerint félő, hogy országszerte komoly földcsuszamlások következnek be. Egy évvel korábban, amikor hasonló természeti katasztrófa sújtotta az országot, a kormányt azzal vádolták, hogy késlekedett az evakuálással, és ezért halt meg több mint kétszáz ember.","shortLead":"A szigetországot napok óta áztatják heves esők, és a hatóságok szerint félő, hogy országszerte komoly földcsuszamlások...","id":"20190703_Tobb_mint_egymillio_embert_telepitenek_ki_Japanban_a_foldcsuszamlas_veszelye_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf279a40-5048-461b-a444-03d7968d2f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34d94f5-3f3d-4361-81d6-ad372c52b1d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_Tobb_mint_egymillio_embert_telepitenek_ki_Japanban_a_foldcsuszamlas_veszelye_miatt","timestamp":"2019. július. 03. 16:01","title":"Több mint egymillió embert telepítenek ki Japánban a földcsuszamlás veszélye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722bd9ee-30d1-4096-a271-76603f2fd310","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Lelkiismereti szabadság vagy a diszkrimináció tilalma – mi a fontosabb? A lengyel alkotmánybíróság szerint az előbbi, és ez heves vitákat váltott ki. Következik-e a döntésből, hogy a szolgáltatók, kereskedők vallásukra hivatkozva megkülönböztethetik a vevőiket?","shortLead":"Lelkiismereti szabadság vagy a diszkrimináció tilalma – mi a fontosabb? A lengyel alkotmánybíróság szerint az előbbi...","id":"20190703_Egy_nyomdasz_miatt_futhat_zatonyra_a_lengyel_alkotmany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=722bd9ee-30d1-4096-a271-76603f2fd310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef924a7-0fd5-4139-a1ea-bf3106b95932","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_Egy_nyomdasz_miatt_futhat_zatonyra_a_lengyel_alkotmany","timestamp":"2019. július. 03. 14:49","title":"Egy nyomdász miatt futhat zátonyra a lengyel alkotmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b3de0ef-fab1-4b93-9f8c-77e129bca28c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A második világháborús üldöztetést túlélt zsidók agyszerkezete jelentősen megváltozott, s ezen változások egy része észlelhető a túlélők gyermekeinél is – írta a Jerusalem Post című izraeli lap.","shortLead":"A második világháborús üldöztetést túlélt zsidók agyszerkezete jelentősen megváltozott, s ezen változások egy része...","id":"20190703_A_holokauszt_megvaltoztatta_a_tulelok_agyi_strukturajat__allitjak_tudosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b3de0ef-fab1-4b93-9f8c-77e129bca28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1ae554-b614-45a1-a362-8e12174e328f","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_A_holokauszt_megvaltoztatta_a_tulelok_agyi_strukturajat__allitjak_tudosok","timestamp":"2019. július. 03. 15:34","title":"A holokauszt megváltoztatta a túlélők agyi struktúráját – állítják tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebd51c8-400b-4fa2-88c3-8773fb00df99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azonnal nyilvánosságra kell hozni, hogy megoldott-e a Veszprém megyei kórházak diagnosztikai laborháttere, és ha nem, még ma megoldást kell találniuk az egészségügyi szerveknek – véli a Társaság a Szabadságjogokért. A jogszabályok értelmében ugyanis nem működhet kórház laboratóriumi diagnosztikai háttér nélkül – áll a jogvédő civil szervezet közleményében. Sem a megyei kormányhivatal, sem a tiszti főorvos nem árulja el, mi a pontos helyzet, csak szivárgó hírekből tudható, hogy az egész megye kórházi laborháttér nélkül maradt. Ez mérföldkő a magyar egészségügyben: ilyen súlyos és ennyi embert érintő összeomlás eddig még nem történt. A TASZ orvost, egészségügyi dolgozót és beteget is keres, hogy legyenek ügyfelei a jogsértés miatt indítandó eljárásban. ","shortLead":"Azonnal nyilvánosságra kell hozni, hogy megoldott-e a Veszprém megyei kórházak diagnosztikai laborháttere, és ha nem...","id":"20190704_TASZ_Egeszsegugyi_valsaghelyzet_lehet_megis_titkoloznak_a_Veszprem_megyei_laborkrizisrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ebd51c8-400b-4fa2-88c3-8773fb00df99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c12b766-ec31-457e-92ac-82c9476d2811","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_TASZ_Egeszsegugyi_valsaghelyzet_lehet_megis_titkoloznak_a_Veszprem_megyei_laborkrizisrol","timestamp":"2019. július. 04. 11:58","title":"TASZ: Egészségügyi válsághelyzet lehet, mégis titkolóznak a Veszprém megyei laborkrízisről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb5dd1c-a346-4cb1-b814-1c542e800bce","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem tud ismételni a tavalyi győztes Chile.\r

\r

","shortLead":"Nem tud ismételni a tavalyi győztes Chile.\r

\r

","id":"20190704_Peru_lesz_Brazilia_ellefele_a_Copa_America_dontojeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adb5dd1c-a346-4cb1-b814-1c542e800bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d4d2ccc-4f58-4552-9cba-8a8a157b4223","keywords":null,"link":"/sport/20190704_Peru_lesz_Brazilia_ellefele_a_Copa_America_dontojeben","timestamp":"2019. július. 04. 05:39","title":"Peru lesz Brazília ellefele a Copa America döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évek óta nem működik a klímaberendezés a Kútvölgyi kórházban, a hőség miatt operáció közben lett rosszul a napokban az egyik alkalmazott.","shortLead":"Évek óta nem működik a klímaberendezés a Kútvölgyi kórházban, a hőség miatt operáció közben lett rosszul a napokban...","id":"20190703_Nincs_klima_rosszul_lett_egy_mutos_a_Kutvolgyi_korhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a92622-583d-4a58-8eb4-f8e458b3fca2","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Nincs_klima_rosszul_lett_egy_mutos_a_Kutvolgyi_korhazban","timestamp":"2019. július. 03. 10:43","title":"Akkora a hőség, hogy rosszul lett egy műtős a Kútvölgyi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]