[{"available":true,"c_guid":"aee31e1e-1d4d-40de-a5de-2be2a0b89318","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt próbálják kideríteni, hogy a Viking szállodahajó okozta-e a sérüléseit. ","shortLead":"Azt próbálják kideríteni, hogy a Viking szállodahajó okozta-e a sérüléseit. ","id":"20190611_Zart_helyisegben_vizsgaljak_a_Hableany_roncsat_mindent_atneznek_rajta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aee31e1e-1d4d-40de-a5de-2be2a0b89318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"141a2081-4dea-42f6-beb1-066920da9cda","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_Zart_helyisegben_vizsgaljak_a_Hableany_roncsat_mindent_atneznek_rajta","timestamp":"2019. június. 11. 21:25","title":"Zárt helyiségben vizsgálják a Hableány roncsát, mindent átnéznek rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Natural News oldalán válogatott \"hírek\" voltak olvashatók, többek közt összeesküvés-elméletekről és a hivatásos orvoslással szembeni áltudományos cikkekről, de mindez már csak történelem, a Facebook ugyanis elkaszálta a több mint 3 millió követővel bíró oldalt. ","shortLead":"A Natural News oldalán válogatott \"hírek\" voltak olvashatók, többek közt összeesküvés-elméletekről és a hivatásos...","id":"20190611_facebook_natural_news_oltasellenes_facebook_oldal_tiltasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29ab982-fac5-4e00-9200-0e680ddc68ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_facebook_natural_news_oltasellenes_facebook_oldal_tiltasa","timestamp":"2019. június. 11. 16:33","title":"Ennyi volt, a Facebook lelőtte az oltásellenesek legnagyobb gyűjtőhelyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Új nevet kap a liberális frakció az EP-ben.","shortLead":"Új nevet kap a liberális frakció az EP-ben.","id":"20190612_Dontottek_Macronek_es_a_liberalisok_milyen_neven_ulnek_be_az_Europai_Parlamentbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d1d299-ad2c-4a33-b88e-f13a76082014","keywords":null,"link":"/vilag/20190612_Dontottek_Macronek_es_a_liberalisok_milyen_neven_ulnek_be_az_Europai_Parlamentbe","timestamp":"2019. június. 12. 17:07","title":"Döntöttek Macronék és a liberálisok, milyen néven ülnek be az Európai Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4caacf-ee74-4d10-8b0c-04bd009840d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szimbolikus árat fognak kérni érte Németországban, idővel pedig hálókra fogják cserélni őket. ","shortLead":"Szimbolikus árat fognak kérni érte Németországban, idővel pedig hálókra fogják cserélni őket. ","id":"20190613_Leszamol_az_ingyen_zoldseges_muanyag_zacskokkal_is_az_Aldi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b4caacf-ee74-4d10-8b0c-04bd009840d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa56dc50-c520-49ad-9a73-a2019cec2e67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Leszamol_az_ingyen_zoldseges_muanyag_zacskokkal_is_az_Aldi","timestamp":"2019. június. 13. 10:24","title":"Leszámol az ingyen zöldséges műanyag zacskókkal is az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f0a9d0-7dc5-4f4d-91c7-5ea65fa7dc95","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, hő hatására láthatatlanná váló tintát is bevetettek. ","shortLead":"Úgy tűnik, hő hatására láthatatlanná váló tintát is bevetettek. ","id":"20190612_Eleg_vad_videok_terjednek_a_kazah_valasztasi_csalasokrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53f0a9d0-7dc5-4f4d-91c7-5ea65fa7dc95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162e135f-4721-445c-9dfe-56ce33ab5e74","keywords":null,"link":"/vilag/20190612_Eleg_vad_videok_terjednek_a_kazah_valasztasi_csalasokrol","timestamp":"2019. június. 12. 12:05","title":"Elég vad videók terjednek a kazah választási csalásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c4f295-06b0-4b42-bda4-8b39f415a3eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sok értelme van Robert Downey Jr. vagy Chris Evans jól ismert arcát keresni a Marvel's Avengers című videojátékban, a digitális hősöket ugyanis teljesen más szereplőkről mintázták. Az E3-on bemutatkozott játék ettől persze még lehet jó, de az élményből sokat visszavesz, hogy totál idegenek köszönnek ránk a képernyőn. ","shortLead":"Nem sok értelme van Robert Downey Jr. vagy Chris Evans jól ismert arcát keresni a Marvel's Avengers című videojátékban...","id":"20190612_marvel_avengers_bosszuallok_jatek_e3_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86c4f295-06b0-4b42-bda4-8b39f415a3eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25758421-be67-4f21-b12a-4ecc9836466c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_marvel_avengers_bosszuallok_jatek_e3_2019","timestamp":"2019. június. 12. 16:03","title":"Nagyon furcsa Bosszúállók-játék jött, rá sem lehet ismerni a szereplőkre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google is érzi, hogy nem mindig sikerül változatos találatokat listáznia a keresőjének, ezért finomítják az algoritmust.","shortLead":"A Google is érzi, hogy nem mindig sikerül változatos találatokat listáznia a keresőjének, ezért finomítják...","id":"20190612_google_kereso_talalatok_talalati_lista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5d5cdb-0f3a-4ec4-a9d3-fa661e00badf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_google_kereso_talalatok_talalati_lista","timestamp":"2019. június. 12. 14:03","title":"Bevetett egy új trükköt a Google, sokkal pontosabb találatok jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7404b6fb-5a6b-4544-a46e-bc194f5dd50c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész rengeteg fotót készített a backstage-ben is. ","shortLead":"A színész rengeteg fotót készített a backstage-ben is. ","id":"20190612_Jason_Momoa_Slayer_koncert_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7404b6fb-5a6b-4544-a46e-bc194f5dd50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a6e84c-c20d-445a-9e72-ef36ba29ecfe","keywords":null,"link":"/kultura/20190612_Jason_Momoa_Slayer_koncert_Budapest","timestamp":"2019. június. 12. 10:38","title":"Jason Momoa most a Slayer budapesti koncertjére ugrott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]