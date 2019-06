Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96856d4b-6707-45e7-903d-8bf0534334b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A napokban tartja a müncheni cég a NextGen konferenciáját, amelyben a jövőjéről van leginkább szó, olyan autókkal, mint a Vision M Next, amely egy elektromos szuperautó lenne. Van itt azonban más is.","shortLead":"A napokban tartja a müncheni cég a NextGen konferenciáját, amelyben a jövőjéről van leginkább szó, olyan autókkal, mint...","id":"20190626_elektromos_bmw_5_os_sorozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96856d4b-6707-45e7-903d-8bf0534334b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9401d3a6-d28f-4d69-9c66-6ce1c549219f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_elektromos_bmw_5_os_sorozat","timestamp":"2019. június. 26. 10:17","title":"Ez az új 5-ös BMW egy kicsit más: 710 lóerős elektromos változatot tesztel a gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzesetben elhunyt kislány a bátyjával ment fel a tetőre, és a rendőrség közlése szerint ők okozták a tüzet a fabódéban. Anyjuk azt mondta, csak fél órára hagyta magukra őket.","shortLead":"A tűzesetben elhunyt kislány a bátyjával ment fel a tetőre, és a rendőrség közlése szerint ők okozták a tüzet...","id":"20190627_Tragedia_a_MOM_Sportnal_Videora_akartak_venni_hogy_eg_a_fahaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae2eab4-7eae-43a5-a13c-93c06d0c96dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Tragedia_a_MOM_Sportnal_Videora_akartak_venni_hogy_eg_a_fahaz","timestamp":"2019. június. 27. 08:16","title":"Tragédia a MOM Sportnál: videóra akarták venni, hogy ég a faház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb5654c-acd6-4762-bfb6-97e3722be1df","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Aki elhelyezte a plakátokat május 26. előtt, annak mostanáig el kellett azokat távolítania. Ha ezt nem teszi meg, az önkormányzattól várhat egy számlát.","shortLead":"Aki elhelyezte a plakátokat május 26. előtt, annak mostanáig el kellett azokat távolítania. Ha ezt nem teszi meg...","id":"20190626_Fizethet_aki_meg_most_is_kint_hagy_EPvalasztasi_plakatokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aeb5654c-acd6-4762-bfb6-97e3722be1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb5bd0d6-978f-45a7-ac8b-f6c98d6abace","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Fizethet_aki_meg_most_is_kint_hagy_EPvalasztasi_plakatokat","timestamp":"2019. június. 26. 10:32","title":"Fizethet, aki még most is kint hagy EP-választási plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293ba434-d8de-425b-8517-3047f05865ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tudni, valaha is megvalósul-e, az viszont biztos: az Apple-nél felmerült az ötlet, hogy kamerát tesznek a Watch-ba.","shortLead":"Nem tudni, valaha is megvalósul-e, az viszont biztos: az Apple-nél felmerült az ötlet, hogy kamerát tesznek a Watch-ba.","id":"20190626_apple_watch_kamera_okosora_szara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=293ba434-d8de-425b-8517-3047f05865ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db4f5520-a063-49d3-a6cc-a9920fea447b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_apple_watch_kamera_okosora_szara","timestamp":"2019. június. 26. 15:33","title":"Előkerült egy új terv az Apple Watch szíjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc917d4-1ce7-4dcf-b2d8-d60c10dade3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem sikerült megtalálni a kiviteli tervek elkészítőit, így az egész projekt a következő kormányzati ciklusra csúszhat.\r

\r

","shortLead":"Nem sikerült megtalálni a kiviteli tervek elkészítőit, így az egész projekt a következő kormányzati ciklusra...","id":"20190625_Nem_erolteti_a_kormany_a_mniszteriumok_Varba_koltozeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abc917d4-1ce7-4dcf-b2d8-d60c10dade3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67819e91-dc42-4248-a55b-ad66c11989f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Nem_erolteti_a_kormany_a_mniszteriumok_Varba_koltozeset","timestamp":"2019. június. 25. 18:38","title":"Nem erőlteti a kormány a minisztériumok Várba költözését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"G. Fodor Gábor kiborult azon, ahogy Peer Krisztián egy interjúban a feleségéről beszélt. Megtette a megfelelő jogi intézkedéseket.","shortLead":"G. Fodor Gábor kiborult azon, ahogy Peer Krisztián egy interjúban a feleségéről beszélt. Megtette a megfelelő jogi...","id":"20190627_G_Fodor_Gabor_Peer_Krisztian_egy_gyava_ember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e0475ee-03a7-41fc-a037-4efd9ac4ef83","keywords":null,"link":"/kultura/20190627_G_Fodor_Gabor_Peer_Krisztian_egy_gyava_ember","timestamp":"2019. június. 27. 12:37","title":"G. Fodor Gábor: Peer Krisztián egy gyáva ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145ca116-d97f-4334-a0e6-b28b667a00bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több százezer forint bírságot ígér a Nébih, miután az ellenőrök 24 palack jelöletlen pálinkát fogtak.","shortLead":"Több százezer forint bírságot ígér a Nébih, miután az ellenőrök 24 palack jelöletlen pálinkát fogtak.","id":"20190626_Jeloletlen_palinkat_talaltak_a_Nebihesek_egy_zoldseggyumolcs_boltban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=145ca116-d97f-4334-a0e6-b28b667a00bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79e370d-3bbb-4183-b702-beed02240bbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Jeloletlen_palinkat_talaltak_a_Nebihesek_egy_zoldseggyumolcs_boltban","timestamp":"2019. június. 26. 09:26","title":"Jelöletlen pálinkát találtak a nébihesek egy zöldség-gyümölcs boltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Lélektani határokat ostromol az aranyár. Az elmúlt egy év legnagyobb aranyvásárlói azok az államok voltak, amelyeket amerikai szankciók fenyegettek, de nem mindent magyaráznak meg az egyes országok nemzeti bankjainak döntései.","shortLead":"Lélektani határokat ostromol az aranyár. Az elmúlt egy év legnagyobb aranyvásárlói azok az államok voltak, amelyeket...","id":"20190626_Az_egben_az_arany_ara_de_miert_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0741513-1827-4b5f-8c62-e80f002824eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Az_egben_az_arany_ara_de_miert_","timestamp":"2019. június. 26. 12:59","title":"Az égben az arany ára, de miért ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]