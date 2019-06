Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcddc028-40c1-450e-bd39-e3e090e37109","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Úgy van a politikával, mint Csehov, csak annyira akar érteni hozzá, hogy meg tudja magát védeni tőle – állítja Müller Péter Sziámi, akinek 80-as évekbeli zenekarát, a Kontroll Csoportot a napokban tüntették ki a rendszerváltásban betöltött szerepéért. Igaz, nem itthon, hanem Lengyelországban. Pedig a zenész szerint nem volt politizálás, hogy a „Nagy Testvérről” énekelt a Kádár-rendszerben, és az se az, hogy az államosításról énekel ma.","shortLead":"Úgy van a politikával, mint Csehov, csak annyira akar érteni hozzá, hogy meg tudja magát védeni tőle – állítja Müller...","id":"20190619_muller_peter_sziami_interju_szolidaritas_rendszervaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcddc028-40c1-450e-bd39-e3e090e37109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77f3555-6dba-40ab-bd7a-52f6197b52db","keywords":null,"link":"/kultura/20190619_muller_peter_sziami_interju_szolidaritas_rendszervaltas","timestamp":"2019. június. 19. 11:00","title":"Müller Péter Sziámi: Szartam arra, hogy itt vannak az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dca81ea-b872-42dd-8928-a16d8156da09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elolvasták az Európai Bizottságban a magyar energia- és klímatervet, majd azt írták: kidolgozatlan az anyag, kiegészítésre szorul, ahol pedig konkrét tervek vannak benne, az nem elégséges.","shortLead":"Elolvasták az Európai Bizottságban a magyar energia- és klímatervet, majd azt írták: kidolgozatlan az anyag...","id":"20190618_Nagyon_nem_tetszik_az_Europai_Bizottsagnak_a_magyar_energia_es_klimaterv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dca81ea-b872-42dd-8928-a16d8156da09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04708cab-37e3-46db-a7f4-360e9cf1f336","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_Nagyon_nem_tetszik_az_Europai_Bizottsagnak_a_magyar_energia_es_klimaterv","timestamp":"2019. június. 18. 16:56","title":"Nagyon nem tetszik az Európai Bizottságnak a magyar energia- és klímaterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224a382c-22b5-42b1-8a1f-35b4458c1cb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Bizottság kedden kiadott értékelése szerint a nemzeti tervek jelentős erőfeszítéseket tükröznek, de rámutat arra is, számos terület még javításra szorul az éghajlatváltozás elleni küzdelemben.","shortLead":"Az Európai Bizottság kedden kiadott értékelése szerint a nemzeti tervek jelentős erőfeszítéseket tükröznek, de rámutat...","id":"20190618_energiaunio_europai_bizottsag_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_parizsi_egyezmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=224a382c-22b5-42b1-8a1f-35b4458c1cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20984afa-7b2f-4d64-8804-fd25171e7fac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_energiaunio_europai_bizottsag_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_parizsi_egyezmeny","timestamp":"2019. június. 18. 21:03","title":"\"Még többet kell tenni, hogy a helyes vágányra tereljük az EU-t a klímaváltozás elleni küzdelemben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05f1d5a-9c11-4940-b8fe-88846c0a753d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem teljesített jól az Uma Thurman nevével fémjelzett Netflix-sorozat, a Chambers, így az nem folytatódhat. ","shortLead":"Nem teljesített jól az Uma Thurman nevével fémjelzett Netflix-sorozat, a Chambers, így az nem folytatódhat. ","id":"20190619_Egy_evad_utan_szamuzte_egy_Uma_Thurmansorozatot_a_Netflix","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d05f1d5a-9c11-4940-b8fe-88846c0a753d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1dc6a3d-bbca-4c56-9872-3c4ce986716a","keywords":null,"link":"/kultura/20190619_Egy_evad_utan_szamuzte_egy_Uma_Thurmansorozatot_a_Netflix","timestamp":"2019. június. 19. 10:10","title":"Egy évad után száműzött egy Uma Thurman-sorozatot a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6e5a65-6bb3-4a5c-a3d6-7c3314d60109","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az AS Roma emblematikus alakja elhagyja a labdarúgóklub vezetőségét.","shortLead":"Az AS Roma emblematikus alakja elhagyja a labdarúgóklub vezetőségét.","id":"20190617_francesco_totti_as_roma_tavozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af6e5a65-6bb3-4a5c-a3d6-7c3314d60109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6535ed0-d2d5-4510-aaff-891f80b3eadc","keywords":null,"link":"/sport/20190617_francesco_totti_as_roma_tavozas","timestamp":"2019. június. 17. 18:05","title":"Totti szakít a Romával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4878293f-b190-4551-91b9-fa103a139c78","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cikkhez használt nyitókép nem képszerkesztővel manipulált fotó, tényleg ez a helyzet Grönlandon. Ott, ahol elvileg jégnek kellene lennie.","shortLead":"A cikkhez használt nyitókép nem képszerkesztővel manipulált fotó, tényleg ez a helyzet Grönlandon. Ott, ahol elvileg...","id":"20190618_gronland_elolvadt_jeg_szanhuzo_kutya_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4878293f-b190-4551-91b9-fa103a139c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ea21de-494b-4950-b074-d32a00f8a50a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_gronland_elolvadt_jeg_szanhuzo_kutya_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2019. június. 18. 20:03","title":"Ha azt hiszi, hogy a klímaváltozás csak mese, nézze meg ezt a fotót – csak előtte üljön le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff694611-b544-40d8-bdc0-ff731abd64bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Családja, barátai, költők, írók kísérték utolsó útjára kedden délután a Farkasréti temetőben a 48 éves korában elhunyt Térey Jánost. ","shortLead":"Családja, barátai, költők, írók kísérték utolsó útjára kedden délután a Farkasréti temetőben a 48 éves korában elhunyt...","id":"20190618_Vegso_bucsut_vettek_Terey_Janostol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff694611-b544-40d8-bdc0-ff731abd64bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c008722d-70eb-420c-ab81-1814e06e6927","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_Vegso_bucsut_vettek_Terey_Janostol","timestamp":"2019. június. 18. 17:03","title":"Végső búcsút vettek Térey Jánostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc1a6d7-4dc1-4fec-963e-d919cf7a5b3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb hírek szerint az októberben megjelenő Google-csúcstelefonban ölthet testet a cég egy korábbi, ígéretes projektje. Izgalmas jellemzőről van szó.","shortLead":"A legújabb hírek szerint az októberben megjelenő Google-csúcstelefonban ölthet testet a cég egy korábbi, ígéretes...","id":"20190618_google_project_soli_technologia_megjelenhet_a_pixel_4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fc1a6d7-4dc1-4fec-963e-d919cf7a5b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba180b73-dc06-4cff-b078-cd17528f22aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_google_project_soli_technologia_megjelenhet_a_pixel_4","timestamp":"2019. június. 18. 10:23","title":"Olyan funkciót kaphat a Google telefonja, amellyel végre kitűnhet a vetélytársak közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]