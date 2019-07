Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miért? A Külügyminisztérium szerint azért, mert „a közfeladatok ellátása ezt indokolta.”","shortLead":"Miért? A Külügyminisztérium szerint azért, mert „a közfeladatok ellátása ezt indokolta.”","id":"20190729_Rendorsegi_helikopterrel_ment_gyarlatogatoba_Szijjarto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7c259f-61ed-4035-8c54-3a394e62f3cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Rendorsegi_helikopterrel_ment_gyarlatogatoba_Szijjarto","timestamp":"2019. július. 29. 16:00","title":"Rendőrségi helikopterrel ment gyárlátogatóba Szijjártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2c0b93-401c-4d7e-9a45-8d2c57d5a639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oroszország a Dunán keresztül szállított volna fegyvereket Szerbiába, de Románia nemet mondott. Sajtóhírek szerint Magyarország segített, megnyitotta légterét a fegyverszállítmány előtt.","shortLead":"Oroszország a Dunán keresztül szállított volna fegyvereket Szerbiába, de Románia nemet mondott. Sajtóhírek szerint...","id":"20190730_Romania_nem_engedte_at_a_szerbeknek_szant_orosz_fegyvereket_Magyarorszag_segitett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd2c0b93-401c-4d7e-9a45-8d2c57d5a639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19582cec-b4f0-41b4-857a-4ccfb1ce2859","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Romania_nem_engedte_at_a_szerbeknek_szant_orosz_fegyvereket_Magyarorszag_segitett","timestamp":"2019. július. 30. 10:58","title":"Románia nem engedte át a szerbeknek szánt orosz fegyvereket, Magyarország segített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ferencz Zoltánné kora reggel indult el hazulról, azóta nem látták.","shortLead":"Ferencz Zoltánné kora reggel indult el hazulról, azóta nem látták.","id":"20190728_Eltunt_egy_84_eves_no_Dunaujvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5312b2c3-052e-4a67-a428-f076b1d328fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Eltunt_egy_84_eves_no_Dunaujvarosban","timestamp":"2019. július. 28. 21:31","title":"Eltűnt egy 84 éves nő Dunaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58ad097-ad52-4c6a-9e2b-145b62031441","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elindította roamingszolgáltatását a Digi. A negyedik mobilszolgáltató ügyfelei így már külföldről, több országból is hazatelefonálhatnak.","shortLead":"Elindította roamingszolgáltatását a Digi. A negyedik mobilszolgáltató ügyfelei így már külföldről, több országból is...","id":"20190729_digimobil_roaming_eu_percdijak_adatforgalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d58ad097-ad52-4c6a-9e2b-145b62031441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d20dde-e0eb-42da-b532-930d41643ccb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_digimobil_roaming_eu_percdijak_adatforgalom","timestamp":"2019. július. 29. 00:03","title":"Van egy újdonság a DIGIMobilnál: 0-5 forintért lehet telefonálni már külföldről is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dél-Alföldön tart legtovább a kárelhárítás.","shortLead":"A Dél-Alföldön tart legtovább a kárelhárítás.","id":"20190729_Kilencszaz_riasztast_kaptak_a_tuzoltok_a_viharban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959da2b6-ea22-460f-a59c-1572b277e047","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Kilencszaz_riasztast_kaptak_a_tuzoltok_a_viharban","timestamp":"2019. július. 29. 08:03","title":"Kilencszáz riasztást kaptak a tűzoltók a viharban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60a7acb-5a27-4e25-baac-28fbe3ad6cda","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hat éve jelent meg először a piacon a Nokia 105. Az azóta több tízmilliós darabszámban értékesített készüléknek a negyedik generációjával állt elő a finn márka mögött lévő HMD Global.","shortLead":"Hat éve jelent meg először a piacon a Nokia 105. Az azóta több tízmilliós darabszámban értékesített készüléknek...","id":"20190730_nokia_105_27_napos_keszenleti_ido_hagyomanyos_mobiltelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d60a7acb-5a27-4e25-baac-28fbe3ad6cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31656fe7-3095-4486-b6f7-b8903d657714","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_nokia_105_27_napos_keszenleti_ido_hagyomanyos_mobiltelefon","timestamp":"2019. július. 30. 09:03","title":"8 ezerért adják a Nokiát, ami állítólag 27 napig is elmegy egy töltéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A tűzoltókat főleg kidőlt fákhoz, leszakadt vezetékekhez és megrongált tetőszerkezetekhez riasztották, sok helyen pincéket öntött el az eső.\r

","shortLead":"A tűzoltókat főleg kidőlt fákhoz, leszakadt vezetékekhez és megrongált tetőszerkezetekhez riasztották, sok helyen...","id":"20190728_viharkar_pusztitas_riasztas_tuzoltok_katasztrofavedelem_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee04f750-83b7-4529-b6c4-f274834c53d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_viharkar_pusztitas_riasztas_tuzoltok_katasztrofavedelem_idojaras","timestamp":"2019. július. 28. 19:00","title":"Komoly pusztítást végzett az országon végig söprő vihar: 500 helyre riasztották a tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő hét elején is szeszélyes időre számíthatunk, bár fázni azért nem fogunk.","shortLead":"A jövő hét elején is szeszélyes időre számíthatunk, bár fázni azért nem fogunk.","id":"20190728_Hetfon_is_esni_fog_de_igy_is_32_fokot_mondanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9e3121-a593-4f66-8c61-34f2b892eeef","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Hetfon_is_esni_fog_de_igy_is_32_fokot_mondanak","timestamp":"2019. július. 28. 16:35","title":"Hétfőn is esni fog, de így is 32 fokot mondanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]