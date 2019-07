Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Repül a nehéz kő: ki tudja, hol áll meg... Malomkő helyett fémrúd, de a többi szinte stimmel.","shortLead":"Repül a nehéz kő: ki tudja, hol áll meg... Malomkő helyett fémrúd, de a többi szinte stimmel.","id":"20190730_Dwayne_Johnson_bunyot_forgatott_amikor_az_ellenfele_kiutotte_az_operatort__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5caad2b3-e87a-4039-a6c1-f7a38337cf3e","keywords":null,"link":"/kultura/20190730_Dwayne_Johnson_bunyot_forgatott_amikor_az_ellenfele_kiutotte_az_operatort__video","timestamp":"2019. július. 30. 15:42","title":"Dwayne Johnson bunyót forgatott, amikor az ellenfele kiütötte az operatőrt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b2b2fd8-9915-4c1a-ba45-748b309832f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"10 helyett, 99 forint lesz egy kilowattóra áram.","shortLead":"10 helyett, 99 forint lesz egy kilowattóra áram.","id":"20190731_Lejar_a_tesztidoszak_piaci_aron_lesz_a_toltes_az_ELMU_villanyautotoltoin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b2b2fd8-9915-4c1a-ba45-748b309832f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64e74dc-08f1-4f8b-961e-f39d635268d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190731_Lejar_a_tesztidoszak_piaci_aron_lesz_a_toltes_az_ELMU_villanyautotoltoin","timestamp":"2019. július. 31. 09:36","title":"Lejár a tesztidőszak, piaci áron lesz a töltés az ELMŰ villanyautó-töltőin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f84be49-c6cb-4c64-9ef7-66fab603c46f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ötlete 50 ezer dollárt ért a Google pályázatán.","shortLead":"Az ötlete 50 ezer dollárt ért a Google pályázatán.","id":"20190731_mikromuanyag_kolloid_kiserlet_muanyagszennyezes_google_palyazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f84be49-c6cb-4c64-9ef7-66fab603c46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce427dc6-f6bb-4d5c-915f-66b47086fdce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_mikromuanyag_kolloid_kiserlet_muanyagszennyezes_google_palyazat","timestamp":"2019. július. 31. 12:35","title":"Ír tinédzser ötlete segíthet megoldani a mikroműanyag-krízist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azért nem kapott pénzt, mert nem volt hajlandó honvédelmi alkalmazottként tovább dolgozni.","shortLead":"Azért nem kapott pénzt, mert nem volt hajlandó honvédelmi alkalmazottként tovább dolgozni.","id":"20190731_Vegkielegitesert_perli_a_Honvedkorhazat_egy_volt_apolono","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e36faf-5eda-4151-96ac-7bcdfd8d988b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Vegkielegitesert_perli_a_Honvedkorhazat_egy_volt_apolono","timestamp":"2019. július. 31. 11:36","title":"Végkielégítésért perli a Honvédkórházat egy volt ápolónő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6427520d-bd76-4f78-8f7f-0f26860b0bcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Calvin Anderson remek focista, emellett a Rubik-kocka kirakásában is jeleskedik. Na, nem azért, mert olyan gyorsan forgatja az oldalakat, hanem mert nem is nézi, amit csinál.","shortLead":"Calvin Anderson remek focista, emellett a Rubik-kocka kirakásában is jeleskedik. Na, nem azért, mert olyan gyorsan...","id":"20190731_rubik_kocka_kirakasa_focista_hata_mogott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6427520d-bd76-4f78-8f7f-0f26860b0bcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc6eb7f-b2dd-4cc1-a65b-ba6789dbe979","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_rubik_kocka_kirakasa_focista_hata_mogott","timestamp":"2019. július. 31. 12:03","title":"Látta már a focistát, aki a háta mögött rakja ki a Rubik-kockát? Itt megnézheti – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a52b62-b8b7-464b-ac9c-23737712b82f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"114 méter beton kucorodik le néhány másodperc alatt.","shortLead":"114 méter beton kucorodik le néhány másodperc alatt.","id":"20190730_Ilyen_szepen_robban_fel_egy_eromu_tornya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2a52b62-b8b7-464b-ac9c-23737712b82f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf64d6c-d5e0-4f7b-90c6-ab18bcb61fd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Ilyen_szepen_robban_fel_egy_eromu_tornya","timestamp":"2019. július. 30. 12:15","title":"Videó: Ilyen szépen hal meg egy erőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68fe98cf-198c-4c80-91ec-213bef7fbc76","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Épp harminc éve lett újra hivatalos a vérpezsdítő Ébredj, román.","shortLead":"Épp harminc éve lett újra hivatalos a vérpezsdítő Ébredj, román.","id":"20190730_Ma_van_a_roman_himnusz_napja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68fe98cf-198c-4c80-91ec-213bef7fbc76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ddc03f-a878-442a-bbf1-926befdd57dc","keywords":null,"link":"/kultura/20190730_Ma_van_a_roman_himnusz_napja","timestamp":"2019. július. 30. 09:29","title":"Ma van a román himnusz napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság ismét elrendelte Jurij C. letartóztatását, az óvadék most nem került szóba. ","shortLead":"A bíróság ismét elrendelte Jurij C. letartóztatását, az óvadék most nem került szóba. ","id":"20190731_Bilincsben_es_vezetoszaron_hoztak_az_ukran_hajoskapitanyt_a_birosagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e48238a-d64d-484e-83d7-3c52950eee37","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Bilincsben_es_vezetoszaron_hoztak_az_ukran_hajoskapitanyt_a_birosagra","timestamp":"2019. július. 31. 11:12","title":"Bilincsben és vezetőszáron hozták az ukrán hajóskapitányt a bíróságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]