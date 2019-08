Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0aa5776b-5d8d-4f8a-9c33-c987cbac9e02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kanári-szigeteken elhunyt fiúnak nem volt utasbiztosítása, a család nem tudja kifizetni a hazaszállítás költségeit. ","shortLead":"A Kanári-szigeteken elhunyt fiúnak nem volt utasbiztosítása, a család nem tudja kifizetni a hazaszállítás költségeit. ","id":"20190821_Nincs_penzuk_hazahozni_fiuk_holttestet_gyujtest_inditott_a_csalad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0aa5776b-5d8d-4f8a-9c33-c987cbac9e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"219a9f8c-a171-4c5f-aa73-b7f5f45202dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Nincs_penzuk_hazahozni_fiuk_holttestet_gyujtest_inditott_a_csalad","timestamp":"2019. augusztus. 21. 20:52","title":"Nincs pénzük hazahozni fiuk holttestét, gyűjtést indított a család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f6e9ecd-4b84-4ec8-b465-4bad38f1cbf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország egykori washingtoni nagykövete szerint a Kongresszusban hazánkat mindkét párt részéről súlyos kritika éri.","shortLead":"Magyarország egykori washingtoni nagykövete szerint a Kongresszusban hazánkat mindkét párt részéről súlyos kritika éri.","id":"20190821_Simonyi_szerint_Orban_gerinctelen_politikat_folytat_Amerikaval_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f6e9ecd-4b84-4ec8-b465-4bad38f1cbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5154fe-6d5a-47d9-bbc6-3ae8a6ef3284","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Simonyi_szerint_Orban_gerinctelen_politikat_folytat_Amerikaval_szemben","timestamp":"2019. augusztus. 21. 12:10","title":"Simonyi szerint Orbán gerinctelen politikát folytat Amerikával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b519fc-9a1e-42cc-abc4-5b11c79bfaa6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár a hétvégén eltűnt két barlangász felszerelését sikerült megtalálnia a mentőcsapatnak, életjelet azonban a két férfitől továbbra sem kaptak - közölte a tátrai hegyi mentők (TOPR) parancsnoka, Jan Krzysztof.","shortLead":"Bár a hétvégén eltűnt két barlangász felszerelését sikerült megtalálnia a mentőcsapatnak, életjelet azonban a két...","id":"20190820_Megtalaltak_a_Tatraban_eltunt_barlangaszok_felszereleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20b519fc-9a1e-42cc-abc4-5b11c79bfaa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9efc40d6-e548-48ac-90c0-ad82fb8dc827","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_Megtalaltak_a_Tatraban_eltunt_barlangaszok_felszereleset","timestamp":"2019. augusztus. 20. 18:01","title":"Megtalálták a Tátrában eltűnt barlangászok felszerelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"299c10f8-22dc-4730-9227-7750327d51a6","c_author":"Riba István","category":"kultura","description":"Az ötlet, hogy a magyarok a hunoktól származnak, évtizedek után új erőre kapott, és ezúttal archeogenetikusok is célként tűzték ki az állítás bizonyítását.","shortLead":"Az ötlet, hogy a magyarok a hunoktól származnak, évtizedek után új erőre kapott, és ezúttal archeogenetikusok is...","id":"201933__hun_hagyomany__eredetmondak__szarmazastudat__oseinket_felhozad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=299c10f8-22dc-4730-9227-7750327d51a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12efee7-7e40-473d-a496-3b837f58d4e6","keywords":null,"link":"/kultura/201933__hun_hagyomany__eredetmondak__szarmazastudat__oseinket_felhozad","timestamp":"2019. augusztus. 20. 20:00","title":"A hun-magyar rokonságot bizonyítani csak politikai megrendelésre lehet, és hozzá is fogtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A huszonötödik film részleteit és az azzal kapcsolatos információkat lassan, de folyamatosan csöpögtetik nekünk a készítők. A szereplőgárdával nagyjából hónapok óta tisztában vagyunk, de a film címe még csak most derült ki. ","shortLead":"A huszonötödik film részleteit és az azzal kapcsolatos információkat lassan, de folyamatosan csöpögtetik nekünk...","id":"20190820_Bejelentettek_a_25_James_Bondfilm_cimet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff031da-4f72-4092-a6eb-fa2f3388a5cd","keywords":null,"link":"/kultura/20190820_Bejelentettek_a_25_James_Bondfilm_cimet","timestamp":"2019. augusztus. 20. 19:58","title":"Bejelentették a 25. James Bond-film címét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96eb6940-df9f-4442-8be6-798d4bd38109","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A horvát állam újabb privatizációba kezd az euró mielőbbi bevezetése érdekében.","shortLead":"A horvát állam újabb privatizációba kezd az euró mielőbbi bevezetése érdekében.","id":"20190821_Egy_velunk_szomszedos_orszag_nagyon_rafekudt_az_euro_bevezetesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96eb6940-df9f-4442-8be6-798d4bd38109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f210a688-f34d-4f14-9c1a-b410fd4ff40f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_Egy_velunk_szomszedos_orszag_nagyon_rafekudt_az_euro_bevezetesere","timestamp":"2019. augusztus. 21. 12:45","title":"Horvátország a jelek szerint tényleg komolyan gondolja az euró bevezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első autókban még semmit nem talált, de a negyedikben rengeteg pénzre bukkant. Az ügyészség a fiú és családja ellen is vádat emelt.","shortLead":"Az első autókban még semmit nem talált, de a negyedikben rengeteg pénzre bukkant. Az ügyészség a fiú és családja ellen...","id":"20190821_Tiz_autot_tort_fel_egy_tizeneves_Kaposvaron_az_egyikben_milliok_hevertek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905c2b2b-3049-40d7-beba-8f1ff84fb71c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Tiz_autot_tort_fel_egy_tizeneves_Kaposvaron_az_egyikben_milliok_hevertek","timestamp":"2019. augusztus. 21. 09:20","title":"Tíz autót tört fel egy tizenéves Kaposváron, az egyikben milliók hevertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogerős ítélet ellenére tovább titkolják, milyen feltételek mellett használhatta az Iron Corporation az állami pénzből működtetett Duna Arénát.","shortLead":"A jogerős ítélet ellenére tovább titkolják, milyen feltételek mellett használhatta az Iron Corporation az állami...","id":"20190821_Inkabb_fizetnek_a_vizes_vb_szervezoi_de_nem_adjak_ki_a_Hosszu_Katinkaekkal_kotott_szerzodeseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7badf8-a519-4394-91d0-8f770901709a","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Inkabb_fizetnek_a_vizes_vb_szervezoi_de_nem_adjak_ki_a_Hosszu_Katinkaekkal_kotott_szerzodeseket","timestamp":"2019. augusztus. 21. 07:29","title":"Inkább fizetnek a vizes vb szervezői, de nem adják ki a Hosszú Katinkáékkal kötött szerződéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]