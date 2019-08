Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91376471-2297-4ec8-b9eb-aeef53e3f4ce","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"740 ezer menekült él Mianmar és Banglades határán két éve, a népirtásnak is minősíthető mianmari katonai büntetőakciónak 10 ezer áldozata volt. A felelős katonai vezetőket senki nem vonta felelősségre, a rohingya kisebbség nem térhet vissza az apartheid rezsimbe.\r

\r

","shortLead":"740 ezer menekült él Mianmar és Banglades határán két éve, a népirtásnak is minősíthető mianmari katonai...","id":"20190822_Ket_ev_10_ezer_halott_felelossegvonas_nincs_a_rohingya_nepirtas_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91376471-2297-4ec8-b9eb-aeef53e3f4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621164c1-3d8b-4d44-bbd5-37e295e9ce34","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Ket_ev_10_ezer_halott_felelossegvonas_nincs_a_rohingya_nepirtas_ugyeben","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:29","title":"Két év, 10 ezer halott, de felelősségre vonás nincs a rohingya népirtás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcfdd8a2-307e-48ca-beae-98935411c520","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Több százezer forintos kártérítés is járhat annak, akinek a repülőgépe legalább három órát késett, vagy törölték a járatát, esetleg elveszett vagy megrongálódott a feladott csomagja. Ám ha mégsem akar kompenzálni a légitársaság, erre egy fizetési meghagyással, Dániát kivéve, az egész EU-ban rá lehet kényszeríteni. ","shortLead":"Több százezer forintos kártérítés is járhat annak, akinek a repülőgépe legalább három órát késett, vagy törölték...","id":"mokk_20190822_Igy_kaphat_karteritest_ha_kesik_a_gep_vagy_eltunik_a_poggyasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcfdd8a2-307e-48ca-beae-98935411c520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd7ca97-d999-47e6-bfe9-01f5e446b84e","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20190822_Igy_kaphat_karteritest_ha_kesik_a_gep_vagy_eltunik_a_poggyasz","timestamp":"2019. augusztus. 22. 11:30","title":"Így kaphat kártérítést, ha késik a gép, vagy eltűnik a poggyász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"b9abb2c9-e613-425f-998e-d26457fab7db","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Zombori Gábor olimpiai A szintet jelentő 3:46.06 perces eredménnyel megnyerte a 400 méter gyorsot a Duna Arénában zajló junior úszó-világbajnokság keddi nyitónapján. Ezzel ő az egyik magyar úszó, akinek megvan a tokiói induláshoz szükséges eredménye.","shortLead":"Zombori Gábor olimpiai A szintet jelentő 3:46.06 perces eredménnyel megnyerte a 400 méter gyorsot a Duna Arénában zajló...","id":"20190820_A_16_eves_Zombori_Gabor_vilagbajnoki_rekordot_uszott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9abb2c9-e613-425f-998e-d26457fab7db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6598bb46-e12d-4f8d-81f8-6a18e231794c","keywords":null,"link":"/sport/20190820_A_16_eves_Zombori_Gabor_vilagbajnoki_rekordot_uszott","timestamp":"2019. augusztus. 20. 20:49","title":"A 16 éves Zombori Gábor világbajnoki csúcsot úszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01","c_author":"hvg.hu/ T. S. ","category":"kultura","description":"Átadták negyedszer is a közmédia zenei díjait „az év legjobb előadóinak”. Mondjuk úgy, hogy nem feltétlen a teljesítmény, inkább a párthűség döntött.","shortLead":"Átadták negyedszer is a közmédia zenei díjait „az év legjobb előadóinak”. Mondjuk úgy, hogy nem feltétlen...","id":"20190821_Petofidijat_kapott_Akos_es_Nagy_Fero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c71a1d73-25ed-4624-b7b0-f939ee55a78c","keywords":null,"link":"/kultura/20190821_Petofidijat_kapott_Akos_es_Nagy_Fero","timestamp":"2019. augusztus. 21. 11:52","title":"Petőfi-díjat kapott Ákos és Nagy Feró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A közvélemény-kutatások szerint nagyon szoros párharc lesz a főpolgármesteri posztért Tarlós István és Karácsony Gergely között, azonban ezen kívül is van még 10 olyan csatatér – város vagy fővárosi kerület –, ahol éles verseny lesz az önkormányzati választáson a kormánypártok és az ellenzék között. Bár most csak a polgármesteri szék a tét, fél szemmel már mindenki 2022-re figyel.","shortLead":"A közvélemény-kutatások szerint nagyon szoros párharc lesz a főpolgármesteri posztért Tarlós István és Karácsony...","id":"20190821_10_hely_ahol_versenyre_kenyszerul_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3f5246-2887-4c8d-891c-742c70822a53","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_10_hely_ahol_versenyre_kenyszerul_a_Fidesz","timestamp":"2019. augusztus. 21. 06:30","title":"10 hely, ahol igazi versenyre kényszerül a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Hibás váltó, illetve rossz biztosítóberendezés miatt lassul a forgalom.","shortLead":"Hibás váltó, illetve rossz biztosítóberendezés miatt lassul a forgalom.","id":"20190821_Szeged_es_a_Balaton_eszaki_partja_fele_is_kesnek_a_vonatok_muszaki_hiba_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace7fa7a-08a6-4114-9368-f8cd76c91a15","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Szeged_es_a_Balaton_eszaki_partja_fele_is_kesnek_a_vonatok_muszaki_hiba_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 21. 09:10","title":"Szeged és a Balaton északi partja felé is késnek a vonatok műszaki hiba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c663fbaa-e989-4d34-b5a5-111d4d00729d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főpolgármester-jelölt nem lett, megtalálta az új helyét.","shortLead":"Főpolgármester-jelölt nem lett, megtalálta az új helyét.","id":"20190821_Olyan_helyen_indul_KerpelFronius_ahol_ot_eve_csak_a_baloldal_nyert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c663fbaa-e989-4d34-b5a5-111d4d00729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96e9492-3e82-4b1d-8e38-d6669257bd84","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Olyan_helyen_indul_KerpelFronius_ahol_ot_eve_csak_a_baloldal_nyert","timestamp":"2019. augusztus. 21. 14:38","title":"Kerpel-Fronius azért így is nekifut az önkormányzati választásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b519fc-9a1e-42cc-abc4-5b11c79bfaa6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár a hétvégén eltűnt két barlangász felszerelését sikerült megtalálnia a mentőcsapatnak, életjelet azonban a két férfitől továbbra sem kaptak - közölte a tátrai hegyi mentők (TOPR) parancsnoka, Jan Krzysztof.","shortLead":"Bár a hétvégén eltűnt két barlangász felszerelését sikerült megtalálnia a mentőcsapatnak, életjelet azonban a két...","id":"20190820_Megtalaltak_a_Tatraban_eltunt_barlangaszok_felszereleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20b519fc-9a1e-42cc-abc4-5b11c79bfaa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9efc40d6-e548-48ac-90c0-ad82fb8dc827","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_Megtalaltak_a_Tatraban_eltunt_barlangaszok_felszereleset","timestamp":"2019. augusztus. 20. 18:01","title":"Megtalálták a Tátrában eltűnt barlangászok felszerelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]