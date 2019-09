Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5705d64-88d3-40d0-a114-217f539c9a20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az óvoda nem intézkedett elég hatékonyan, ezért az édesanya a helyi szuperhőshöz fordult segítségért.","shortLead":"Az óvoda nem intézkedett elég hatékonyan, ezért az édesanya a helyi szuperhőshöz fordult segítségért.","id":"20190910_Batman_kiserte_oviba_a_kislanyt_akit_bantalmaztak_a_tarsai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5705d64-88d3-40d0-a114-217f539c9a20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f38fe1-59c7-4a28-a489-a38dda18603b","keywords":null,"link":"/elet/20190910_Batman_kiserte_oviba_a_kislanyt_akit_bantalmaztak_a_tarsai","timestamp":"2019. szeptember. 10. 10:36","title":"Batman kísérte oviba a kislányt, akit bántalmaztak a társai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51761f21-90f4-4186-b729-a777c6396851","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wander kiberbiztonsági cég szakemberei négy okostelefon segítségével tesztelték le, hallgatóznak-e a mobilok.","shortLead":"A Wander kiberbiztonsági cég szakemberei négy okostelefon segítségével tesztelték le, hallgatóznak-e a mobilok.","id":"20190909_okostelefon_lehallgatas_kemkedes_megfigyeles_reklam_hirdetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51761f21-90f4-4186-b729-a777c6396851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5777a5-a8ad-4d87-9558-ae1bdb4ce856","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_okostelefon_lehallgatas_kemkedes_megfigyeles_reklam_hirdetes","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:03","title":"Most végre komolyan megvizsgálták, lehallgatnak-e minket az okostelefonjaink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12e3477-1d36-4fbe-b622-59ed78dd26d2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A korábban Európa-bajnoki címet szerző sportoló megszerezte az első női kvótát az úszóknak a tokiói paralimpiai játékokra.","shortLead":"A korábban Európa-bajnoki címet szerző sportoló megszerezte az első női kvótát az úszóknak a tokiói paralimpiai...","id":"20190909_Vilagbajnok_lett_Illes_Fanni_a_parauszo_vbn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c12e3477-1d36-4fbe-b622-59ed78dd26d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20813542-8599-459b-8290-8ad4c4b29877","keywords":null,"link":"/sport/20190909_Vilagbajnok_lett_Illes_Fanni_a_parauszo_vbn","timestamp":"2019. szeptember. 09. 21:54","title":"Világbajnok lett Illés Fanni a paraúszó vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71924829-e261-45ba-8de5-8bd2deadc6b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az újfajta technológia segítségével úgy hajtható végre egy ultrahangos vizsgálat egy mentőben, hogy a vizsgálatot végző orvos egy távoli kórházból egy 5G-vel üzemelő kesztyűvel vezeti a mentős kezét.","shortLead":"Az újfajta technológia segítségével úgy hajtható végre egy ultrahangos vizsgálat egy mentőben, hogy a vizsgálatot végző...","id":"20190909_5G_teszthalozatot_mutat_be_az_Ericsson_es_a_Magyar_Telekom_a_budapesti_ITU_konferencian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71924829-e261-45ba-8de5-8bd2deadc6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c47f054-a927-4c99-9105-c77b2cd41ff7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_5G_teszthalozatot_mutat_be_az_Ericsson_es_a_Magyar_Telekom_a_budapesti_ITU_konferencian","timestamp":"2019. szeptember. 09. 16:42","title":"5G-teszthálózatot mutat be az Ericsson és a Magyar Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Volkswagen autói például több szén-dioxidot bocsátanak ki, mint Ausztrália.","shortLead":"A Volkswagen autói például több szén-dioxidot bocsátanak ki, mint Ausztrália.","id":"20190910_Az_autoipar_egymaga_jobban_karositja_a_klimat_mint_az_egesz_Europai_Unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63fc285b-65be-43b1-a06d-c61eb26b5285","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_Az_autoipar_egymaga_jobban_karositja_a_klimat_mint_az_egesz_Europai_Unio","timestamp":"2019. szeptember. 10. 11:42","title":"Az autóipar egymaga jobban károsítja a klímát, mint az egész Európai Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"T. R.","category":"gazdasag","description":"Miért is ne lehetne kétségbe vonni egy pénzügyminiszter szavait, ha ellentmondanak a nemzet vágyainak és a hivatalban lévő kormány terveinek? – tette fel a kérdést a jegybankelnök legújabb írásában, amelyben vitába szállt a pénzügyminiszter néhány korábbi kijelentésével.","shortLead":"Miért is ne lehetne kétségbe vonni egy pénzügyminiszter szavait, ha ellentmondanak a nemzet vágyainak és a hivatalban...","id":"20190909_Matolcsy_nekiment_Varga_Mihalynak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e317d851-dca2-4b24-a63f-8f4cdae81a5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190909_Matolcsy_nekiment_Varga_Mihalynak","timestamp":"2019. szeptember. 09. 14:55","title":"Matolcsy nekiment Varga Mihálynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"675f14ac-e07b-4719-b647-714edc00b699","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő elesett, több helyen elrepedt a lába.","shortLead":"A színésznő elesett, több helyen elrepedt a lába.","id":"20190910_Balesetet_szenvedett_Gor_Nagy_Maria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=675f14ac-e07b-4719-b647-714edc00b699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46da1ed5-a479-4848-9a67-eecf09f92fd7","keywords":null,"link":"/elet/20190910_Balesetet_szenvedett_Gor_Nagy_Maria","timestamp":"2019. szeptember. 10. 11:20","title":"Balesetet szenvedett Gór Nagy Mária","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d01d37c-0976-4712-9db4-66a3e5799362","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sikert Instagram-oldalán jelentette be, amit a Ripost vett észre. ","shortLead":"A sikert Instagram-oldalán jelentette be, amit a Ripost vett észre. ","id":"20190909_Berki_Krisztian_is_osszegyujtott_tobb_mint_5_ezer_alairast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d01d37c-0976-4712-9db4-66a3e5799362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59534b3b-2aec-4b73-9846-6863231c82ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Berki_Krisztian_is_osszegyujtott_tobb_mint_5_ezer_alairast","timestamp":"2019. szeptember. 09. 20:18","title":"Majdnem 10 ezer aláírást gyűjtött össze Berki Krisztián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]