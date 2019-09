Ugyanaz a szürreális eset ismétlődött meg a Nyugati pályaudvaron kedden, ami már júniusban is megtörtént egyszer: kihúztak egy szerelvényt a Nyugati pályaudvar egyik peronjáról több tucat utassal a fedélzeten, és a tárolóvágányokra vitték, majd otthagyták.

Ahogy akkor is, most is a monori vonattal történt az eset, és most is vasútőrök kísérték vissza az utasokat a Ferdinánd híd túloldalán található tárolóvágányokról.

A keddi esetetről az Elegem van a MÁV-ból Facebook-csoportban több fotó is keringett, majd a MÁV végül a 24.hu-nak megerősítette a történteket.

A zárt csoportba feltöltött képek szerint szeptember 10-én a 8:38-as vonat indult volna Monorra, de az utasok arra lettek figyelmesek, hogy a Nyugati pályaudvartól néhány száz méterre levő tárolóvágányon kötnek ki, ahonnan a vonat nem ment tovább. Elmesélésük szerint

a vonaton mintegy 50 utas lehetett, köztük kisgyerek, és hét hónapos terhes anyuka is, ők mind a vágányok között voltak kénytelenek visszabotorkálni.

A MÁV a 24.hu-nak úgy meséli a történetet: "a 16. számú vágányon tartózkodó vonatra 40-50 utas felszállt, amit azonban egy tárolóvágányra húztak ki. A hangos utastájékoztatásban bemondták, hogy a vonat nem fog közlekedni, de a vágány végén található vizuális kijelzőn a járat adatai induló vonatként jelentek meg. Emiatt hitték az utasok azt, hogy a vonat elindul Monor irányába."

A vasúttársaság elnézést kért az utasoktól, és azt írta a lapnak, hogy

téves utastájékoztatás miatt felmentették tisztségéből a Nyugati pályaudvar csomópontvezetőjét.

A MÁV a júniusi – megszólalásig hasonló – esetről azt mondta, a hangosbemondón, és a kijelzőkön is közölték, hogy a vonat műszaki hiba miatt nem indul el, szerintük meg is győződtek róla, hogy a vonatról mindenki leszállt, és azt azután a tárolóvágányokra vitték. Mégis maradt a vonaton pár tucat utas, akik azt tapasztalták, a vonatról a mozdonyvezető is eltűnt. A MÁV akkor azt mondta, belső vizsgálatot indított.

A MÁV körül megnövekedtek a botrányok mostanában, nemrég a Nyugatiban, majd a Keletiben is bezárt a jegypénztár személyzethiány miatt estére. A cég egyik vezérigazgató-helyettesét éppen a napokban mentették föl, de az utasok a két legforgalmasabb elővárosi vonalon kialakult káosz miatt is fellázadtak, tüntetést is ígérnek - minderről itt írtunk bővebben.