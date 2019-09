Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, az OECD Vesztegetés Elleni Munkacsoportja februárban delegációt küldött Budapestre, hogy kormányzati és nem kormányzati szereplőkkel, szakértőkkel, újságírókkal találkozva felmérjék a korrupció elleni küzdelem helyzetét. Hiába szerettek volna újságírókkal találkozni, a magyar kormány szerint erre azért nem volt mód, mert „az újságírók nem akartak eljönni a találkozóra”. De kiderült, nem kormányhű újságírót nem is hívtak.","shortLead":"A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, az OECD Vesztegetés Elleni Munkacsoportja februárban delegációt...","id":"20190909_A_korrupciot_vizsgalta_az_OECD_Budapesten_de_ujsagirokkal_nem_talalkozhattak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05556fb7-ae7d-4bb2-a5a7-ef8a82572049","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_A_korrupciot_vizsgalta_az_OECD_Budapesten_de_ujsagirokkal_nem_talalkozhattak","timestamp":"2019. szeptember. 09. 13:42","title":"A korrupciót vizsgálta az OECD Budapesten, de újságírókkal nem találkozhattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd44639c-2c21-4785-bdd0-2498be3fa2df","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Egyre valószínűbb, hogy Ursula von der Leyen bővítés helyett a humanitárius segélyezést és a katasztrófavédelmet bízná a magyar biztosjelöltre. Ezzel Trócsányi László nemcsak politikailag súlytalan portfóliót kapna, hanem a magyar kormány migránsellenes jelszavaival is szembe kellene mennie. ","shortLead":"Egyre valószínűbb, hogy Ursula von der Leyen bővítés helyett a humanitárius segélyezést és a katasztrófavédelmet bízná...","id":"20190909_Adu_helyett_migranskartyat_oszthatnak_Trocsanyinak_Brusszelben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd44639c-2c21-4785-bdd0-2498be3fa2df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812d998e-2802-43d3-a067-02b7b9ecc93b","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Adu_helyett_migranskartyat_oszthatnak_Trocsanyinak_Brusszelben","timestamp":"2019. szeptember. 09. 18:00","title":"Nyerő lap helyett migránskártyát kaphat Trócsányi Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13528663-af41-495b-b4c2-52ab626583a0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két ukrajnai és egy brüsszeli járat indításának bejelentésére hívott össze sajtótájékoztatót a Wizz Air, de szóba került a Malév GH feljelentése és a nyári járattörlések is.","shortLead":"Két ukrajnai és egy brüsszeli járat indításának bejelentésére hívott össze sajtótájékoztatót a Wizz Air, de szóba...","id":"20190910_wizz_air_repules_malev_gh_stephen_jones_brusszel_ukrajna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13528663-af41-495b-b4c2-52ab626583a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5e7dce-e3b1-4972-bc09-3b6a0deb686f","keywords":null,"link":"/kkv/20190910_wizz_air_repules_malev_gh_stephen_jones_brusszel_ukrajna","timestamp":"2019. szeptember. 10. 11:05","title":"\"Senki nem tökéletes\" – mondta a Wizz Air ügyvezetője az utasokat lehúzó partnercégről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df46414-7d7f-4200-af42-185396e8da41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő héten tervezett karbantartást végez ügyfélkiszolgáló rendszerein a Telenor. Az érintett, kétnapos időszakban semmilyen formában nem lehet majd zökkenőmentesen ügyeket intézni.","shortLead":"Jövő héten tervezett karbantartást végez ügyfélkiszolgáló rendszerein a Telenor. Az érintett, kétnapos időszakban...","id":"20190910_telenor_ugyfelszolgalat_nem_mukodik_karbantartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3df46414-7d7f-4200-af42-185396e8da41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9d3158-46ef-4aff-9e5b-9a4252f8999f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_telenor_ugyfelszolgalat_nem_mukodik_karbantartas","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:03","title":"Ha telenoros, készüljön: két napon át rengeteg funkció elérhetetlen lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d17c816-8722-430f-9f3d-56085dc439a0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Kebnekaise-hegy déli csúcsát borító gleccser egyharmada elolvadt.","shortLead":"A Kebnekaise-hegy déli csúcsát borító gleccser egyharmada elolvadt.","id":"20190910_Elolvasztotta_Svedorszag_legmagasabb_pontjat_az_egyre_emelkedo_homerseklet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d17c816-8722-430f-9f3d-56085dc439a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c60179a-d628-4f34-a0a5-eab9b9fa07c1","keywords":null,"link":"/elet/20190910_Elolvasztotta_Svedorszag_legmagasabb_pontjat_az_egyre_emelkedo_homerseklet","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:02","title":"Elolvasztotta Svédország legmagasabb pontját az egyre emelkedő hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kétszeres Oscar-díjas színész szerint a társadalomban egyre emelkedik a cinizmus szintje, részben emiatt is vállalta el az új szerepét.","shortLead":"A kétszeres Oscar-díjas színész szerint a társadalomban egyre emelkedik a cinizmus szintje, részben emiatt is vállalta...","id":"20190909_Tom_Hanks_Van_helye_a_cinizmusnak_de_ne_azzal_inditsunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f9645c-cc74-4a95-9790-95d5befb1c07","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Tom_Hanks_Van_helye_a_cinizmusnak_de_ne_azzal_inditsunk","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:55","title":"Tom Hanks: Van helye a cinizmusnak, de ne azzal indítsunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44b3db4-8d14-42f0-b840-fd52352d0d96","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ukrajnában jövő évtől szabad a pálya a külföldi földvásárlók előtt, hiszen lejár a 2001 óta létező moratórium. A bábolnai agrárrendezvényen részt vevő ukrajnai magyar gazdálkodók szerint inkább magyarok vigyék a földet, mint más külföldiek.","shortLead":"Ukrajnában jövő évtől szabad a pálya a külföldi földvásárlók előtt, hiszen lejár a 2001 óta létező moratórium...","id":"20190909_Ukrajnai_magyar_gazdak_kinaljak_a_foldjeiket_magyaroknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f44b3db4-8d14-42f0-b840-fd52352d0d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4240a1b-1bc9-42a4-a050-0eac5217ff6d","keywords":null,"link":"/kkv/20190909_Ukrajnai_magyar_gazdak_kinaljak_a_foldjeiket_magyaroknak","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:16","title":"Ukrajnai magyar gazdák kínálják a földjeiket magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd2fa08-7570-42f3-a9ef-558af4f6582b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még az idén ítélet születhet a volt jobbikos képviselő ügyében.","shortLead":"Még az idén ítélet születhet a volt jobbikos képviselő ügyében.","id":"20190910_Folytatodik_KGBela_pere_hamarosan_kihallgatjak_a_tanukat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dd2fa08-7570-42f3-a9ef-558af4f6582b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6edc0896-e978-4ccb-bb77-84693c0e2e33","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Folytatodik_KGBela_pere_hamarosan_kihallgatjak_a_tanukat","timestamp":"2019. szeptember. 10. 09:43","title":"Folytatódik KGBéla pere, hamarosan kihallgatják a tanúkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]