[{"available":true,"c_guid":"f53ccd52-3848-4af4-a87e-a4cda5234811","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Talán még sosem volt ennyi szúnyoggyérítési akció a tónál június közepéig, mint az idén. ","shortLead":"Talán még sosem volt ennyi szúnyoggyérítési akció a tónál június közepéig, mint az idén. ","id":"20190615_Szunyoginvazio_rendkivuli_irtast_rendeltek_el_a_Balatonnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f53ccd52-3848-4af4-a87e-a4cda5234811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ea4e86-e6fc-4cd3-a649-636b78388e75","keywords":null,"link":"/elet/20190615_Szunyoginvazio_rendkivuli_irtast_rendeltek_el_a_Balatonnal","timestamp":"2019. június. 15. 14:53","title":"Szúnyoginvázió: rendkívüli irtást rendeltek el a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a7199-65b0-40dc-9deb-a0448c22329c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Emelkedik pontosabban, de olcsóbban viszik a törékeny csomagot.","shortLead":"Emelkedik pontosabban, de olcsóbban viszik a törékeny csomagot.","id":"20190614_Valtozik_a_postai_csomagok_dijszabasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d13a7199-65b0-40dc-9deb-a0448c22329c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803ffe4f-ea77-4674-931f-b173d0aed394","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190614_Valtozik_a_postai_csomagok_dijszabasa","timestamp":"2019. június. 14. 10:14","title":"Változik a postai csomagok díjszabása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ba4e98-7abc-431c-8fef-1b7956ab162f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egy amerikai befektetési alap, az Apollo is érdeklődik az Abanka iránt.","shortLead":"Egy amerikai befektetési alap, az Apollo is érdeklődik az Abanka iránt.","id":"20190614_Az_OTP_megszerezne_a_harmadik_legnagyobb_szloven_bankot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1ba4e98-7abc-431c-8fef-1b7956ab162f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66644afd-090b-469f-9b81-65c601b89af6","keywords":null,"link":"/kkv/20190614_Az_OTP_megszerezne_a_harmadik_legnagyobb_szloven_bankot","timestamp":"2019. június. 14. 11:39","title":"Az OTP megszerezné a harmadik legnagyobb szlovén bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94db996-6367-4965-bdfc-30def99d5aa0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végül akkor segítettek csak neki, amikor már elmerült egy szökőkútban. Két önkormányzati rendész, majd egy járókelő ment oda hozzá segíteni.","shortLead":"Végül akkor segítettek csak neki, amikor már elmerült egy szökőkútban. Két önkormányzati rendész, majd egy járókelő...","id":"20190614_Percekig_neztek_tetlenule_gyvillamosmegalloban_a_fulldoklo_hajlektalant_Miskolcon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a94db996-6367-4965-bdfc-30def99d5aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12012749-b70f-4bed-8525-acc928e32b9f","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Percekig_neztek_tetlenule_gyvillamosmegalloban_a_fulldoklo_hajlektalant_Miskolcon","timestamp":"2019. június. 14. 20:14","title":"Percekig néztek tétlenül egy fuldokló hajléktalant Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok erősen kezdett a Mare Nostrum sorozat befejező versenyén. ","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok erősen kezdett a Mare Nostrum sorozat befejező versenyén. ","id":"20190615_hosszu_katinka_mare_nostrum_uszoverseny_barcelona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c777fdec-a5c6-466e-8636-07d5d6d960b6","keywords":null,"link":"/sport/20190615_hosszu_katinka_mare_nostrum_uszoverseny_barcelona","timestamp":"2019. június. 15. 19:56","title":"Pazar időt úszott Hosszú, két aranyat is nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442a659d-95df-4d51-bc96-44d67d7ee77a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddig egyetlen hangszalagról sem tudtunk, amely Frida Kahlo hangját őrizte volna. Most előkerült egy. ","shortLead":"Eddig egyetlen hangszalagról sem tudtunk, amely Frida Kahlo hangját őrizte volna. Most előkerült egy. ","id":"20190614_Vegre_hangja_is_lesz_az_arcnak_elokerulhetett_egy_hangfelvetel_Frida_Kahlotol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=442a659d-95df-4d51-bc96-44d67d7ee77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b88228b-0ea7-4ca2-a494-f1439a043114","keywords":null,"link":"/kultura/20190614_Vegre_hangja_is_lesz_az_arcnak_elokerulhetett_egy_hangfelvetel_Frida_Kahlotol","timestamp":"2019. június. 14. 16:14","title":"Eddig rejtély volt, most kiderülhet, hogy milyen volt Frida Kahlo hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18093edc-965a-466a-b78d-50eb5bda4a9c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azt hazudták, pályázatot mutyiznak az üveggyárosnak, de nem tették.","shortLead":"Azt hazudták, pályázatot mutyiznak az üveggyárosnak, de nem tették.","id":"20190614_Korrupciot_hamisitottak_Fehervaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18093edc-965a-466a-b78d-50eb5bda4a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0a0aa3-dd5a-420a-a2ca-a4b6fb108184","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Korrupciot_hamisitottak_Fehervaron","timestamp":"2019. június. 14. 07:48","title":"Korrupciót hamisítottak Fehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9203da71-bf2d-4a16-a4a1-d0faf318ab43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A munkálatok várhatóan augusztus 20-ig tartanak. ","shortLead":"A munkálatok várhatóan augusztus 20-ig tartanak. ","id":"20190614_Hetfotol_lezaras_lesz_a_Szent_Istvan_koruton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9203da71-bf2d-4a16-a4a1-d0faf318ab43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56eff96d-a6e3-40ab-9027-014a25c440e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Hetfotol_lezaras_lesz_a_Szent_Istvan_koruton","timestamp":"2019. június. 14. 15:49","title":"Hétfőtől lezárás lesz a Szent István körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]