[{"available":true,"c_guid":"6c6c2f55-a2ed-4836-b227-bab054cf5224","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Híres albuma, a The Americans 1959-ben jelent meg. ","shortLead":"Híres albuma, a The Americans 1959-ben jelent meg. ","id":"20190911_Elhunyt_Robert_Frank_fotos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c6c2f55-a2ed-4836-b227-bab054cf5224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee71112e-b0e0-49a5-bc4c-f4ecf78e4949","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Elhunyt_Robert_Frank_fotos","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:55","title":"Meghalt Robert Frank fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"3,1 százalékos lett az augusztusi infláció, a részadatokat nézve pedig az látszik, hogy 5,6 százalékra mérséklődött az élelmiszerárak növekedése, a dohányáruk ára 12,8, a zöldségeké pedig 23,6 százalékkal nőtt. A krumpli pedig egyenesen harmadával lett drágább a 2018-as árhoz képest. Tovább gyorsult a liszt és a péksütemények árának növekedése.\r

\r

","shortLead":"3,1 százalékos lett az augusztusi infláció, a részadatokat nézve pedig az látszik, hogy 5,6 százalékra mérséklődött...","id":"20190910_Iden_harmadaval_kerul_tobbe_a_krumpli_mint_tavaly__itt_vannak_az_inflacios_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d230bd-e637-490a-a32f-d55c30c36c32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190910_Iden_harmadaval_kerul_tobbe_a_krumpli_mint_tavaly__itt_vannak_az_inflacios_adatok","timestamp":"2019. szeptember. 10. 11:18","title":"Idén harmadával kerül többe a krumpli, mint tavaly - itt vannak az inflációs adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d5452f-0d7d-4fc0-8823-b617c1d94b16","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Hogyan keletkeztek az adóparadicsomok? Mi is az offshore? Sokan nem ismerik a kialakulásuk történetét és gyakran keverik az idetartozó fogalmakat. Kétrészes cikkünkben ezeket tesszük most helyre. Elsőként lássuk, meddig kell visszamennünk az időben, és hogyan alakult az offshore cégek történetének első két százada!","shortLead":"Hogyan keletkeztek az adóparadicsomok? Mi is az offshore? Sokan nem ismerik a kialakulásuk történetét és gyakran...","id":"crystalgroup_20190910_Offshore_regek_es_mondak_I_ami_a_torikonyvekbol_kimaradt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4d5452f-0d7d-4fc0-8823-b617c1d94b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee9db9c-d11e-44d1-bf5b-f9fa0e7605c4","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20190910_Offshore_regek_es_mondak_I_ami_a_torikonyvekbol_kimaradt","timestamp":"2019. szeptember. 10. 07:30","title":"Offshore regék és mondák - 1. rész: ami a törikönyvekből kimaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"78bb3a86-f32a-443a-a358-c07fc815e7cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izgalmas megnéznünk, mivé, kivé válhatunk a neten, és miként tudjuk az ott tanultakat a való életben is hasznosítani. Ebben segít a jövő heti HVG Extra Pszichológia Szalon.","shortLead":"Izgalmas megnéznünk, mivé, kivé válhatunk a neten, és miként tudjuk az ott tanultakat a való életben is hasznosítani...","id":"20190909_hvg_extra_pszichologia_szalon_ki_vagyok_a_neten_virtualis_enem_es_a_valosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78bb3a86-f32a-443a-a358-c07fc815e7cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e174ef4-679b-470c-a219-656d5feabc7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_hvg_extra_pszichologia_szalon_ki_vagyok_a_neten_virtualis_enem_es_a_valosag","timestamp":"2019. szeptember. 09. 13:33","title":"Ön a valóságot mutatja magáról a Facebookon? Mit jelent, ha nem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95dd3a9f-3602-4739-8a82-d452e4285ef9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ír adatvédelmi bizottsághoz benyújtott panasz szerint a Google adatgyűjtési technikáival megkerüli az európai adatvédelmi irányelveket.","shortLead":"Az ír adatvédelmi bizottsághoz benyújtott panasz szerint a Google adatgyűjtési technikáival megkerüli az európai...","id":"20190911_google_felhasznalok_utani_kemkedes_adatgyujtes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95dd3a9f-3602-4739-8a82-d452e4285ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bd50b6-b837-4d3a-bac7-1bcaa05817c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_google_felhasznalok_utani_kemkedes_adatgyujtes","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:03","title":"Titkos weboldalakkal, észrevétlenül követheti a felhasználókat a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe62ee8-63cb-42b5-a669-2e51d8090be0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég felbukkant egy videó a YouTube-on, amely az Oscar- és Golden Globe-díjas filmrendező és producer, Clint Eastwood halálhírét kelti. Nem ez volt az első ilyen eset.","shortLead":"Nemrég felbukkant egy videó a YouTube-on, amely az Oscar- és Golden Globe-díjas filmrendező és producer, Clint Eastwood...","id":"20190910_meghalt_clint_eastwood_hoax_kamu_alhir_clint_eastwood_halalhire","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfe62ee8-63cb-42b5-a669-2e51d8090be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"637bc4fe-e344-42b5-bfd4-ed9ab655439a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_meghalt_clint_eastwood_hoax_kamu_alhir_clint_eastwood_halalhire","timestamp":"2019. szeptember. 10. 09:03","title":"Álhalálhír terjed Clint Eastwoodról, ne dőljön be neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214f873b-439f-44f6-ad9b-1cf2ddb19955","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem fogadható el semmilyen beruházás, amely a Pilis és térsége kiemelt természeti és kulturális értékeit veszélyeztetné – válaszolta Tordai Bence írásbeli kérdésére Nagy István agrárminiszter.","shortLead":"Nem fogadható el semmilyen beruházás, amely a Pilis és térsége kiemelt természeti és kulturális értékeit veszélyeztetné...","id":"20190910_pilis_banya_agrarminiszter_nagy_istvan_tordai_bence","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=214f873b-439f-44f6-ad9b-1cf2ddb19955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b908ba-71cc-4875-8662-f3a203786fd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190910_pilis_banya_agrarminiszter_nagy_istvan_tordai_bence","timestamp":"2019. szeptember. 10. 17:55","title":"Megszólalt az agrárminiszter a Pilisben újranyitni tervezett bányáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1587b6-9b0a-41ba-bdb2-f00eb22d8570","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Története során először közvetítette sajtóbemutatóját a YouTube-on is az Apple. A nézettségi adatok alakulása megmutatja, mire is voltak igazán kíváncsian a felhasználók – nagy meglepetésre ne számítson. Aki lemaradt, most a cikkben megnézheti a teljes adást vagy a bemutató legjobb pillanatait.","shortLead":"Története során először közvetítette sajtóbemutatóját a YouTube-on is az Apple. A nézettségi adatok alakulása...","id":"20190911_apple_iphone_okostelefon_bemutato_video_live_stream_youtube","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c1587b6-9b0a-41ba-bdb2-f00eb22d8570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741c240f-5276-4f13-bd46-40ed293dadd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_apple_iphone_okostelefon_bemutato_video_live_stream_youtube","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:03","title":"Tim Cook sem rossz, de legtöbben az iPhone 11 felvillanásakor kapcsoltak a YouTube-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]