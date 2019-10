Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83de2b10-a24b-4a48-8286-2ede547bd415","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Októbertől a Duma Aktuál új epizódjai csak a hvg360-on lesznek láthatók.

Ceglédi Zoltán, Hadházi László, Kovács András Péter és Litkai Gergely kommentálják és elemzik a híreket Berki Krisztián polgármesteri programjától a legelképesztőbb zászlótartórúd-átadásig. Az október 2-i Duma Aktuál premier előtt ráhangolódásképp a korábbi felvételekből tallóztunk.","shortLead":"Októbertől a Duma Aktuál új epizódjai csak a hvg360-on lesznek láthatók.

Ceglédi Zoltán, Hadházi László, Kovács András...","id":"20191001_Duma_Aktual_sin_sun_es_ozmozdony_avagy_gondolatok_a_MAV_kabalafigurapalyazatahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83de2b10-a24b-4a48-8286-2ede547bd415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6c8612-c4ee-43e1-8f0f-f84ef2a0e5f1","keywords":null,"link":"/360/20191001_Duma_Aktual_sin_sun_es_ozmozdony_avagy_gondolatok_a_MAV_kabalafigurapalyazatahoz","timestamp":"2019. október. 01. 18:55","title":"Duma Aktuál: Sín sün és őzmozdony, avagy gondolatok a MÁV kabalafigura-pályázatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f21f926-075c-4b98-8af4-1763830b4472","c_author":"HVG360","category":"elet","description":"Két hete tett magyar állampolgársági esküt Kafiya Mahdi, az eseményen mi is ott voltunk, és interjút készítettünk vele. Az évekkel ezelőtt Szomáliából érkezett menekült lányról Könnyű Leckék címmel forgatott dokumentumfilmet Zurbó Dorottya, amit keddtől láthatnak a hvg360-on, négy részben. A rendező is mesélt a film utóéletéről. ","shortLead":"Két hete tett magyar állampolgársági esküt Kafiya Mahdi, az eseményen mi is ott voltunk, és interjút készítettünk vele...","id":"20190930_Anglisztika_szakon_tanul_es_dolgozik_filmje_ota_a_menekult_lany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f21f926-075c-4b98-8af4-1763830b4472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3704aa0b-997d-4962-81bb-3d4752f954c7","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Anglisztika_szakon_tanul_es_dolgozik_filmje_ota_a_menekult_lany","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:30","title":"A Pázmány anglisztika szakán tanul és dolgozik a menekült modell ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70f6cf4-f1f5-4f6c-93f6-c3ce22c2a292","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A jogi szakbizottság magyar tagja szerint a jogi határzár miatt büntették Trócsányit. ","shortLead":"A jogi szakbizottság magyar tagja szerint a jogi határzár miatt büntették Trócsányit. ","id":"20190930_Szajer_Trocsanyi_elutasitasarol_Gyava_dontes_szuletett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f70f6cf4-f1f5-4f6c-93f6-c3ce22c2a292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a14ccf-ba54-4350-91a2-5922901aefe4","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Szajer_Trocsanyi_elutasitasarol_Gyava_dontes_szuletett","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:39","title":"Szájer Trócsányi elutasításáról: \"Gyáva döntés született\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356e8b52-269d-43df-8499-99a7ccd4ae76","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Annál nagyobb az összeg, minél hangosabb a gép.","shortLead":"Annál nagyobb az összeg, minél hangosabb a gép.","id":"20191001_Akar_1000_eurot_is_fizethet_egy_legitarsasag_ha_Budapest_felett_repul_ejszaka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=356e8b52-269d-43df-8499-99a7ccd4ae76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"751dc3fa-093b-49d5-8793-351a11f0087e","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Akar_1000_eurot_is_fizethet_egy_legitarsasag_ha_Budapest_felett_repul_ejszaka","timestamp":"2019. október. 01. 21:23","title":"Akár 1000 eurót is fizethet egy légitársaság, ha Budapest felett repül éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea2f01e-325f-4a98-9dfc-806c82f3e38d","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"Kőrösi Csoma Sándor nyomában indult útnak egy erdélyi magyar újságíró. Útját Facebookon dokumentálja, magyarok és románok egyaránt követik kalandját. Ezúttal egy Erdélyből induló történettel jelentkezik Szeretettel Külföldről rovatunk. ","shortLead":"Kőrösi Csoma Sándor nyomában indult útnak egy erdélyi magyar újságíró. Útját Facebookon dokumentálja, magyarok és...","id":"20191001_Szeretettel_Erdelybol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dea2f01e-325f-4a98-9dfc-806c82f3e38d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33b0489-a84e-4056-bb4e-441c93cd93f9","keywords":null,"link":"/360/20191001_Szeretettel_Erdelybol","timestamp":"2019. október. 01. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: Kőrösi-emlékút hozza közelebb a magyarokat és románokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2bc8895-55e6-4f63-8df6-2202f3c4db91","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrök az utolsó pillanatban akadályozták meg.","shortLead":"A rendőrök az utolsó pillanatban akadályozták meg.","id":"20191001_Fel_akarta_gyujtani_magat_egy_ferfi_a_brit_parlamentnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2bc8895-55e6-4f63-8df6-2202f3c4db91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01819f12-eb7a-4c2e-a16b-f79519e34d3f","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_Fel_akarta_gyujtani_magat_egy_ferfi_a_brit_parlamentnel","timestamp":"2019. október. 01. 21:44","title":"Fel akarta gyújtani magát egy férfi a brit parlamentnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449548c7-1066-4ca2-a97d-392698d572e7","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Kevés olyan hazai vállalkozás van - ha egyáltalán akad - akit ne foglalkoztatna a toborzás, a megtartás, a motiválás kérdésköre. A manapság méltán fókuszba kerülő munkavállalói jól-lét megteremtése a felsoroltak mindegyikében segítségünkre lehet. Ráadásként a vállalat eredményessége is növelhető! Nézzük hogyan!\r

","shortLead":"Kevés olyan hazai vállalkozás van - ha egyáltalán akad - akit ne foglalkoztatna a toborzás, a megtartás, a motiválás...","id":"HVG_Konferencia_20191001_A_vallalati_egeszsegkultura_fejlesztesevel_egyenes_aranyban_no_a_szervezet_eredmenyessege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=449548c7-1066-4ca2-a97d-392698d572e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4bf6b0-6008-43f2-aa58-f8ccde4ed9d9","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_Konferencia_20191001_A_vallalati_egeszsegkultura_fejlesztesevel_egyenes_aranyban_no_a_szervezet_eredmenyessege","timestamp":"2019. október. 01. 15:59","title":"A vállalati egészségkultúra fejlesztésével egyenes arányban nő a szervezet eredményessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"8fd14f58-de1f-4e2d-a2c1-a42b9bb720e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kampányközpont üvege kapott a matériából.","shortLead":"A kampányközpont üvege kapott a matériából.","id":"20190930_Urulekkel_kentek_ossze_az_I_keruleti_ellenzeki_iroda_ablakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fd14f58-de1f-4e2d-a2c1-a42b9bb720e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7c98a3-4674-4c2c-ad1c-3777158f3c3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Urulekkel_kentek_ossze_az_I_keruleti_ellenzeki_iroda_ablakat","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:59","title":"Ürülékkel kenték össze az I. kerületi ellenzéki iroda ablakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]