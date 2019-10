Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1c441ed-9b7f-466a-a4f1-1639dacf1d90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tulajdonosra váró \"autó\" pontos típusát első, de még második blikkre is igen nehéz megállapítani.","shortLead":"Az új tulajdonosra váró \"autó\" pontos típusát első, de még második blikkre is igen nehéz megállapítani.","id":"20191015_a_nap_hirdetese_egy_kupac_kiegett_romhalmazkent_varja_uj_gazdajat_ez_a_ferrari","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1c441ed-9b7f-466a-a4f1-1639dacf1d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e70baa-c503-4342-a34b-6e258ee263b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191015_a_nap_hirdetese_egy_kupac_kiegett_romhalmazkent_varja_uj_gazdajat_ez_a_ferrari","timestamp":"2019. október. 15. 07:59","title":"A nap hirdetése: egy kupac kiégett romhalmazként várja új gazdáját ez a Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21066794-7db7-415c-8887-0efd27b3657f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak 2340 kilogrammal volt nehezebb a rakomány.","shortLead":"Csak 2340 kilogrammal volt nehezebb a rakomány.","id":"20191014_bolgar_brutaltreler_kethalom_nehez_rakomany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21066794-7db7-415c-8887-0efd27b3657f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ffc40f-6bf1-4764-a02f-bc16ed6b036d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_bolgar_brutaltreler_kethalom_nehez_rakomany","timestamp":"2019. október. 14. 15:43","title":"A pihenőhelyen kapcsolták le a bolgár brutáltrélert – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alkotmányvédelmi Hivatal megerősítettre, hogy nyomoznak, de született az ügyben egy másik feljelentés is.","shortLead":"Az Alkotmányvédelmi Hivatal megerősítettre, hogy nyomoznak, de született az ügyben egy másik feljelentés is.","id":"20191014_Az_Alkotmanyvedelmi_Hivatal_is_nyomoz_a_Karacsonyhangfelvetel_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad19486b-74f7-4883-b378-a5cc3aa4c341","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Az_Alkotmanyvedelmi_Hivatal_is_nyomoz_a_Karacsonyhangfelvetel_ugyeben","timestamp":"2019. október. 14. 18:01","title":"Az Alkotmányvédelmi Hivatal is nyomoz a Karácsony-hangfelvétel ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baef84a2-520e-4047-b1ed-269ba4dd73af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A királynő beszédével megkezdődött az új ülésszak a brit parlamentben. 