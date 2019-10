Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a551c90-2ded-4ab5-80c5-1e53a166756d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Jövő májustól heti hétszer indít repülőjáratot a LOT lengyel légitársaság.","shortLead":"Jövő májustól heti hétszer indít repülőjáratot a LOT lengyel légitársaság.","id":"20191018_Uj_jaratok_indulnak_Budapestrol_New_Yorkba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a551c90-2ded-4ab5-80c5-1e53a166756d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e8ccfb-24ca-4905-b159-67fc9f25b45b","keywords":null,"link":"/kkv/20191018_Uj_jaratok_indulnak_Budapestrol_New_Yorkba","timestamp":"2019. október. 18. 14:51","title":"Új járatok indulnak Budapestről New Yorkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18017c9-07e1-4170-a0a3-5a45bd3b308f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az OMSZ egy viccnek indult, de nagyon rossz végű esetről számol be a Facebookon.\r

\r

","shortLead":"Az OMSZ egy viccnek indult, de nagyon rossz végű esetről számol be a Facebookon.\r

\r

","id":"20191018_Viccbol_ferje_agyeka_fele_rugott_egy_no_de_nagyon_rossz_vege_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f18017c9-07e1-4170-a0a3-5a45bd3b308f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb52a43-44dd-4b98-afc8-f0faca2dc8b8","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Viccbol_ferje_agyeka_fele_rugott_egy_no_de_nagyon_rossz_vege_lett","timestamp":"2019. október. 18. 17:57","title":"Viccből férje ágyéka felé rúgott egy nő, de nagyon rossz vége lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de85b101-3501-4b10-b792-92767895a0f4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jessica Meir és Christina Koch a Nemzetközi Űrállomás akkumulátorait cserélte ki. Sandra Magnus korábbi női űrhajós azt mondta, nagyon fontos, hogy a fiatal nők ez alapján is tudjanak szerepmodelleket választani maguknak.\r

\r

","shortLead":"Jessica Meir és Christina Koch a Nemzetközi Űrállomás akkumulátorait cserélte ki. Sandra Magnus korábbi női űrhajós azt...","id":"20191018_Lezajlott_az_elso_csak_noi_urseta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de85b101-3501-4b10-b792-92767895a0f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1547b9da-b11c-43fd-8abd-7a618a00f3af","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_Lezajlott_az_elso_csak_noi_urseta","timestamp":"2019. október. 18. 21:50","title":"Lezajlott az első csak női űrséta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514417c0-31a6-48d0-953d-33d300cb630c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Úgy működik, mint az üvegvisszaváltás: a használt telefont be kell tenni az automatába, a gép megállapítja az árat, majd kiadja a cédulát, amely a pénztárnál vásárlási utalványra váltható. Az USA és Nagy-Britannia után immár Németországban is kísérleteznek az amerikai ecoATM cég készülékeivel.","shortLead":"Úgy működik, mint az üvegvisszaváltás: a használt telefont be kell tenni az automatába, a gép megállapítja az árat...","id":"201942_oreg_mobilt_azautomataba_bevalto_megoldas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=514417c0-31a6-48d0-953d-33d300cb630c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ca05ab-367a-40d3-9570-06587cf46a43","keywords":null,"link":"/360/201942_oreg_mobilt_azautomataba_bevalto_megoldas","timestamp":"2019. október. 18. 15:00","title":"Másodpercek alatt pénzzé tehetők a használt telefonok, ahol van ilyen automata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa658e2-b8e0-4f16-a7f3-8d7211b14019","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kránitz Krisztián, azaz „Krinyó” a fizetéséből nem költött el semmit.","shortLead":"Kránitz Krisztián, azaz „Krinyó” a fizetéséből nem költött el semmit.","id":"20191018_Magyar_Nemzet_spanyol_ingatlant_vett_a_kispesti_Krinyo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aa658e2-b8e0-4f16-a7f3-8d7211b14019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a22e5a3-46b4-4342-86bc-62a1c9106a77","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Magyar_Nemzet_spanyol_ingatlant_vett_a_kispesti_Krinyo","timestamp":"2019. október. 18. 14:05","title":"Magyar Nemzet: Spanyol ingatlant vett a volt kispesti MSZP-s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95e42b5a-0917-46fa-b7cc-7129471aa745","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magyarországon jelenleg gyalogosnak tekintik az elektromos rollerrel közlekedőket.","shortLead":"Magyarországon jelenleg gyalogosnak tekintik az elektromos rollerrel közlekedőket.","id":"20191019_75el_repeszto_elektromos_rollerekrol_beszelt_egy_jogi_szakerto_a_kozmediaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95e42b5a-0917-46fa-b7cc-7129471aa745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74363b94-522b-4e2c-8ca6-f45b9c17c55a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_75el_repeszto_elektromos_rollerekrol_beszelt_egy_jogi_szakerto_a_kozmediaban","timestamp":"2019. október. 19. 11:45","title":"75-tel repesztő elektromos rollerekről beszélt egy jogi szakértő a közmédiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szeptember eleje óta pénteken fordult elő először, hogy a 330-as árfolyamnál erősebb legyen a forint.","shortLead":"Szeptember eleje óta pénteken fordult elő először, hogy a 330-as árfolyamnál erősebb legyen a forint.","id":"20191018_Egy_pillanatra_330_forintnal_kevesebbe_kerult_egy_euro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ca4aa0e-b0ed-4f5d-bf84-71046b37d7ab","keywords":null,"link":"/kkv/20191018_Egy_pillanatra_330_forintnal_kevesebbe_kerult_egy_euro","timestamp":"2019. október. 18. 15:18","title":"Egy pillanatra 330 forintnál kevesebbe került egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két levelet küldött, az egyikben kérte a halasztást, de nem írta alá, a másikban kifejtette, hogy egyébként nem ért egyet a halasztással. ","shortLead":"Két levelet küldött, az egyikben kérte a halasztást, de nem írta alá, a másikban kifejtette, hogy egyébként nem ért...","id":"20191020_Johnson_kerte_is_a_Brexit_halasztasat_meg_nem_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe18bba-94a2-4999-9866-b443b6c5a96d","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_Johnson_kerte_is_a_Brexit_halasztasat_meg_nem_is","timestamp":"2019. október. 20. 09:30","title":"Johnson kérte is a Brexit halasztását, meg nem is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]