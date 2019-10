Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a73be113-d634-4c03-acbb-2d1930a7c892","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Pedig a konferencia elnöke Veres András, aki győri megyéspüspök is.","shortLead":"Pedig a konferencia elnöke Veres András, aki győri megyéspüspök is.","id":"20191022_Egyetlen_mondattal_elintezte_a_Magyar_Katolikus_Puspoki_Konferencia_a_Borkaiugyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a73be113-d634-4c03-acbb-2d1930a7c892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e625aae-fbf9-4daa-976c-31f07c4db23d","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Egyetlen_mondattal_elintezte_a_Magyar_Katolikus_Puspoki_Konferencia_a_Borkaiugyet","timestamp":"2019. október. 22. 06:00","title":"Egyetlen mondattal elintézte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Borkai-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898345c3-09a9-4c2d-bd35-6b7b0fa5dcdd","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Csupán a vásárlói panaszok harmada nyomán indítottak vizsgálatot a fogyasztóvédelmi ügyekkel az önálló hatóság megszüntetése után megbízott kormányhivatalok.","shortLead":"Csupán a vásárlói panaszok harmada nyomán indítottak vizsgálatot a fogyasztóvédelmi ügyekkel az önálló hatóság...","id":"201942__fogyasztovedelem__hazhoz_szallitas__ki_afelelos__tortiveveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=898345c3-09a9-4c2d-bd35-6b7b0fa5dcdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca63fe38-94d0-42ba-8b46-240e27aadb24","keywords":null,"link":"/360/201942__fogyasztovedelem__hazhoz_szallitas__ki_afelelos__tortiveveny","timestamp":"2019. október. 22. 07:00","title":"Szervizeléskor összetört a kütyü, a cég mossa kezeit. Mi a teendő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132b6f40-80fa-4a80-b61f-a7d4d51344f7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség új vizsgálati módszer bevezetésére készül. ","shortLead":"A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség új vizsgálati módszer bevezetésére készül. ","id":"20191022_vercsepp_dopping_verminta_wada_tiszeker_agnes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=132b6f40-80fa-4a80-b61f-a7d4d51344f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1a85be-74c2-4612-abe4-e368df3b2cc1","keywords":null,"link":"/sport/20191022_vercsepp_dopping_verminta_wada_tiszeker_agnes","timestamp":"2019. október. 22. 13:04","title":"Száraz vércseppből mutatnák ki, doppingolt-e a sportoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6edc003-5942-4721-acc3-9603f9cb93eb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több hajó is útra kelt a Sió-csatornán, kihasználva a Sió-zsilip rövid ideig tartó nyitását, hogy eljusson a Dunáról a Balatonba, illetve a Balatonról a Dunára a vízszintszabályozó műtárgyak átépítése miatt kezdődő mintegy két éves közlekedési zárlat előtt.","shortLead":"Több hajó is útra kelt a Sió-csatornán, kihasználva a Sió-zsilip rövid ideig tartó nyitását, hogy eljusson a Dunáról...","id":"20191022_A_Balaton_vizevel_egyutt_egy_uszalyt_is_leeresztenek_a_Siocsatornan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6edc003-5942-4721-acc3-9603f9cb93eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9e1c20-4d2c-4252-a22e-a9f78d03f763","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_A_Balaton_vizevel_egyutt_egy_uszalyt_is_leeresztenek_a_Siocsatornan","timestamp":"2019. október. 22. 20:15","title":"A Balaton vizével együtt egy uszályt is leeresztenek a Sió-csatornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz nemet mondott az ellenzéki polgármester békejobbjára. ","shortLead":"A Fidesz nemet mondott az ellenzéki polgármester békejobbjára. ","id":"20191022_Visszautasitotta_az_alpolgarmesteri_felkerest_a_KDNP_embere_Bajan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8343fb1-a08a-49fa-9ecc-a6c7eeeedafa","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Visszautasitotta_az_alpolgarmesteri_felkerest_a_KDNP_embere_Bajan","timestamp":"2019. október. 22. 14:46","title":"Visszautasította az alpolgármesteri felkérést a KDNP embere Baján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bíróság hitelesítette a stadionépítést 2023-ig halasztó népszavazási kezdeményezést. Pont abban az évben lesz az atlétikai világbajnokság Budapesten és a csepeli létesítményt addig kellene felhúzni, ha használni akarnák. ","shortLead":"A bíróság hitelesítette a stadionépítést 2023-ig halasztó népszavazási kezdeményezést. Pont abban az évben lesz...","id":"20191021_Kuria_lehet_nepszavazast_tartani_a_tervezett_csepeli_atletikai_stadionrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a046ccfd-3bbd-4173-938f-aa889499a002","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Kuria_lehet_nepszavazast_tartani_a_tervezett_csepeli_atletikai_stadionrol","timestamp":"2019. október. 21. 18:57","title":"Kúria: lehet népszavazást tartani a tervezett csepeli atlétikai stadionról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"842a20fb-8e2b-40c4-86b9-42b1881f3892","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"1982 óta nem volt ilyen kicsi, a váratlan melegtől ment hirtelen össze. ","shortLead":"1982 óta nem volt ilyen kicsi, a váratlan melegtől ment hirtelen össze. ","id":"20191022_Hirtelen_osszezsugorodott_az_ozonlyuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=842a20fb-8e2b-40c4-86b9-42b1881f3892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f459143d-e4ec-4a04-8742-abac699f837b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_Hirtelen_osszezsugorodott_az_ozonlyuk","timestamp":"2019. október. 22. 18:33","title":"Hirtelen összezsugorodott az ózonlyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2efdb347-c84f-4d1e-898e-9d8135405f1f","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Harminc éve ezen a napon kiáltotta ki Szűrös Mátyás a Magyar Köztársaságot. A rendszerváltás fontos mérföldköve ez. Kinyitottuk a HVG ezt feldolgozó, harminc évvel ezelőtti számát.","shortLead":"Harminc éve ezen a napon kiáltotta ki Szűrös Mátyás a Magyar Köztársaságot. A rendszerváltás fontos mérföldköve ez...","id":"20191023_A_kozepesen_eros_koztarsasag_szuletese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2efdb347-c84f-4d1e-898e-9d8135405f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74eb2f9c-1d41-438d-a7b0-712c016a7bc4","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_A_kozepesen_eros_koztarsasag_szuletese","timestamp":"2019. október. 23. 11:00","title":"Éppen 30 éve született meg a „közepesen erős köztársaság” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]