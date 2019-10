Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d2704b9-9f12-483a-92c4-a62b14c15d63","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Míg az Y generáció közel 70 százaléka valószínűleg olyan munkáltatót választ, aki felkínálja a távmunka lehetőségét, az Egyesült Nemzetek kutatása azt találta, hogy a távmunkások 41 százaléka magas stresszről számol be, összehasonlítva az irodában dolgozók 25 százalékos arányával. Az ok – a kutatók szerint – a „szem előtt levés” hatása.","shortLead":"Míg az Y generáció közel 70 százaléka valószínűleg olyan munkáltatót választ, aki felkínálja a távmunka lehetőségét...","id":"20191028_Megsem_jo_a_tavmunka_A_kutatasok_szerint_stresszt_es_rossz_kozerzetet_okoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d2704b9-9f12-483a-92c4-a62b14c15d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a27920-cff1-438e-be32-c0dc057afb90","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191028_Megsem_jo_a_tavmunka_A_kutatasok_szerint_stresszt_es_rossz_kozerzetet_okoz","timestamp":"2019. október. 30. 15:00","title":"Mégsem jó a távmunka? A kutatások szerint stresszt és rossz közérzetet okoz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"694bab6f-4bca-4071-b626-6519811ccc1c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az olasz-amerikai Fiat-Chrysler fúzióról kezdett tárgyalásokat a francia PSG-csoporttal.\r

","shortLead":"Az olasz-amerikai Fiat-Chrysler fúzióról kezdett tárgyalásokat a francia PSG-csoporttal.\r

","id":"20191030_Uj_autoipari_oriasceg_johet_letre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=694bab6f-4bca-4071-b626-6519811ccc1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008956ba-8a3b-4e03-852c-531522eb820b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_Uj_autoipari_oriasceg_johet_letre","timestamp":"2019. október. 30. 06:18","title":"Új autóipari óriáscég jöhet létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0823683-d667-4985-aac0-f494557796fb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Bebizonyosodott, hogy az ellenzéki együttműködésnek nincs alternatívája, de önmagában a kooperáció még nem vezet sikerre – írja friss tanulmányában a Political Capital. 2022-re több feladata is van az ellenzéknek: erősödniük kell a kisebb településeken is, találniuk kell egy miniszterelnök-jelöltet, és meg kell győzniük a választókat, ők is tudnak kormányozni.","shortLead":"Bebizonyosodott, hogy az ellenzéki együttműködésnek nincs alternatívája, de önmagában a kooperáció még nem vezet...","id":"20191030_Az_ellenzek_ugy_tudott_nyerni_hogy_a_Fidesz_nem_gyengult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0823683-d667-4985-aac0-f494557796fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cb6d25-b783-4b7b-b619-857bd96ce59e","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Az_ellenzek_ugy_tudott_nyerni_hogy_a_Fidesz_nem_gyengult","timestamp":"2019. október. 30. 15:30","title":"Az ellenzék úgy tudott nyerni, hogy a Fidesz nem gyengült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00ecdb6-59ef-416f-b6b7-fc08ce623c77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google ernyővállalata, az Alphabet állítólag ajánlatot tett a Fitbitnek a cég felvásárlására. Vannak, akik már a mögöttes szándékot is sejtik.","shortLead":"A Google ernyővállalata, az Alphabet állítólag ajánlatot tett a Fitbitnek a cég felvásárlására. Vannak, akik már...","id":"20191029_google_alphabet_fitbit_veteli_ajanlat_felvasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e00ecdb6-59ef-416f-b6b7-fc08ce623c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9a102b-e826-4b73-9279-cb7a22bc0819","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_google_alphabet_fitbit_veteli_ajanlat_felvasarlas","timestamp":"2019. október. 29. 10:03","title":"Valami készül: megveszi a Google a Fitbitet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f193d4d-3edf-42f9-aa23-e0ab6fb33165","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hon védelmére mindenkinek késznek kell lennie - hangoztatta a honvédelmi miniszter kedden Budapesten, a fővárosi kormányhivatalban. „Ahhoz, hogy békében élhessünk, mindig készen kell állni” – mondta.","shortLead":"A hon védelmére mindenkinek késznek kell lennie - hangoztatta a honvédelmi miniszter kedden Budapesten, a fővárosi...","id":"20191029_A_honvedelmi_miniszter_163szor_kellett_megkuzdenunk_a_fuggetlensegert_90szer_nyertek_a_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f193d4d-3edf-42f9-aa23-e0ab6fb33165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc089ab8-232a-4aca-a036-dbd912ef9ba5","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_A_honvedelmi_miniszter_163szor_kellett_megkuzdenunk_a_fuggetlensegert_90szer_nyertek_a_magyarok","timestamp":"2019. október. 29. 14:59","title":"A honvédelmi miniszter: 163-szor kellett megküzdenünk a függetlenségért, 90-szer nyertek a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f66dbc-0de3-4839-bfb3-3764c69ecd02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a későbbiekben is ilyen eredményeket produkál a Realme nevű kínai mobilmárka, újabb átrendeződésre van kilátás a globális okostelefon-piacon.","shortLead":"Ha a későbbiekben is ilyen eredményeket produkál a Realme nevű kínai mobilmárka, újabb átrendeződésre van kilátás...","id":"20191030_realme_eladasok_okostelefon_piac_gyartok_sorrendje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5f66dbc-0de3-4839-bfb3-3764c69ecd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f813aa7a-e92c-4b7d-90db-f7947459a7ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_realme_eladasok_okostelefon_piac_gyartok_sorrendje","timestamp":"2019. október. 30. 12:03","title":"Kilőtt a Realme mobilgyártó, úgy veszik a telefonjaikat, mintha kötelező lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e55c4-e15d-4b14-8d4c-e4c21da90446","c_author":"Nehéz-Posony Márton","category":"360","description":"Üresen maradt irattartók, éj leple alatt pakolt rejtélyes dobozok, eltűnő winchesterek. Nem mindenhol ment gördülékenyen a polgármesteri átadás-átvétel, de hogy ilyenkor a kétes ügyek nyomait el lehet-e tüntetni, az Nehéz-Posony Márton szerint erősen kétséges. Recept újdonsült polgármestereknek, hogyan göngyölítsék fel a kérdéses eseteket. ","shortLead":"Üresen maradt irattartók, éj leple alatt pakolt rejtélyes dobozok, eltűnő winchesterek. Nem mindenhol ment...","id":"20191029_A_HVG_ugyvedje_valaszol_Hiaba_uritik_ki_az_irattarakat_a_tavozo_polgarmesterek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e55c4-e15d-4b14-8d4c-e4c21da90446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bd5d42-655b-47e3-bcfb-3ed5052f7aef","keywords":null,"link":"/360/20191029_A_HVG_ugyvedje_valaszol_Hiaba_uritik_ki_az_irattarakat_a_tavozo_polgarmesterek","timestamp":"2019. október. 29. 11:00","title":"A HVG ügyvédje válaszol: Hiába ürítik ki az irattárakat a távozó polgármesterek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d01aae3d-8a14-4bb3-8c46-a352ae59defe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BBC újságírója érdekes tapasztalatnak nevezte a magyar kormány nemzetközi kommunikációért felelős államtitkárával készített interjúját.\r

\r

","shortLead":"A BBC újságírója érdekes tapasztalatnak nevezte a magyar kormány nemzetközi kommunikációért felelős államtitkárával...","id":"20191030_Nevetseges_buta_ostoba__Kovacs_Zoltan_interjut_adott_a_BBCnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d01aae3d-8a14-4bb3-8c46-a352ae59defe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7362ceaa-df2d-4239-a213-e8526a98874a","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Nevetseges_buta_ostoba__Kovacs_Zoltan_interjut_adott_a_BBCnek","timestamp":"2019. október. 30. 18:16","title":"Nevetséges, buta, ostoba - Kovács Zoltán interjút adott a BBC-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]