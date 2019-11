Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03f634e0-544f-4dd8-8a0e-4b4aa05710eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HungaroControl bejelentése szerint napi 220 tonna széndioxidot és 70 tonna kerozin takaríthatunk meg a szabad légtérhasználat dél-európai kiterjesztésével. A repülési idő is jelentősen csökkenhet.","shortLead":"A HungaroControl bejelentése szerint napi 220 tonna széndioxidot és 70 tonna kerozin takaríthatunk meg a szabad...","id":"20191101_Hungarocontrol_repules_Ferihegy_Liszt_Ferenc_repuloter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03f634e0-544f-4dd8-8a0e-4b4aa05710eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fdd84c-c7a2-4d87-b726-cada40456ef1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191101_Hungarocontrol_repules_Ferihegy_Liszt_Ferenc_repuloter","timestamp":"2019. november. 01. 13:40","title":"Időben is sokat spórolhatunk az új repülési szabályokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862e4797-a049-4ec2-b1e3-841ba5315121","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két újabb gekkófélét fedeztek fel amerikai kutatók a Galápagos-szigeteken.



","shortLead":"Két újabb gekkófélét fedeztek fel amerikai kutatók a Galápagos-szigeteken.



","id":"20191101_Uj_gyikfajt_fedeztek_fel_a_Galapagosszigeteken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=862e4797-a049-4ec2-b1e3-841ba5315121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d70543-bd7b-41b8-b4b0-a733ce8dc2b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191101_Uj_gyikfajt_fedeztek_fel_a_Galapagosszigeteken","timestamp":"2019. november. 01. 14:45","title":"Szuper aranyos ballábú gekkók? - mindig szolgál újabb csodákkal a Galápagos-szigetvilág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9bdc3a-43d0-4e54-9327-f9b448782395","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ungváry Rudolf Balatoni nyaraló című kötete sziszifuszi munkával és lenyűgöző mérnöki logikával készült szövegremeklés.","shortLead":"Ungváry Rudolf Balatoni nyaraló című kötete sziszifuszi munkával és lenyűgöző mérnöki logikával készült szövegremeklés.","id":"201944_konyv__zaklato_csendelet_ungvary_rudolf_balatoni_nyaralo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c9bdc3a-43d0-4e54-9327-f9b448782395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a6962c-b343-4311-8326-92d90382cbe4","keywords":null,"link":"/360/201944_konyv__zaklato_csendelet_ungvary_rudolf_balatoni_nyaralo","timestamp":"2019. november. 01. 09:50","title":"„Lehet bízni a jövőben, ha az elég hosszú” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a jövőben változtatna a Galaxy Fold dizájnján a Samsung, és egy olyan mobilt is készítene, amiben cserélgetni lehetne az alkatrészeket.","shortLead":"A jelek szerint a jövőben változtatna a Galaxy Fold dizájnján a Samsung, és egy olyan mobilt is készítene, amiben...","id":"20191031_samsung_okostelefon_terv_szabadalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db05f5af-1789-436a-906e-47b87826f323","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_samsung_okostelefon_terv_szabadalom","timestamp":"2019. október. 31. 18:03","title":"Felkerült két terv az internetre, furcsa telefonokon dolgozik a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"487742dc-2903-42c7-8107-46ec6d9606ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez őrület! - reagált egy volt FBI-szakértő arra, hogy Rudolph Giuliani elfelejtette az iPhone-jelszavát, ráadásul egy Apple-boltban kért segítséget.\r

","shortLead":"Ez őrület! - reagált egy volt FBI-szakértő arra, hogy Rudolph Giuliani elfelejtette az iPhone-jelszavát, ráadásul...","id":"20191101_Hulyet_csinalt_magabol_Trump_kiberbiztonsagi_tanacsadoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=487742dc-2903-42c7-8107-46ec6d9606ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7362fdc5-6eb1-4978-b7bf-46bcfce42b65","keywords":null,"link":"/tudomany/20191101_Hulyet_csinalt_magabol_Trump_kiberbiztonsagi_tanacsadoja","timestamp":"2019. november. 01. 08:58","title":"Hülyét csinált magából Trump kiberbiztonsági tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893fdab6-aaa9-421f-b764-59fd224e828a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fővárosi Szent István-parkba lassan elkészülő Szent István-szobor felállítását átgondolná Karácsony Gergely, ami nem tetszik a Jobbiknak.\r

\r

","shortLead":"A fővárosi Szent István-parkba lassan elkészülő Szent István-szobor felállítását átgondolná Karácsony Gergely, ami nem...","id":"20191101_Szent_Istvanszobor_a_XIII_keruletben_itt_lehet_az_elso_repedes_a_fovarosi_ellenzeki_osszefogason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=893fdab6-aaa9-421f-b764-59fd224e828a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08a4545-59a8-4b77-9c58-bf84f1bd7e8f","keywords":null,"link":"/kultura/20191101_Szent_Istvanszobor_a_XIII_keruletben_itt_lehet_az_elso_repedes_a_fovarosi_ellenzeki_osszefogason","timestamp":"2019. november. 01. 20:59","title":"Szent István-szobor a XIII. kerületben: itt lehet az első repedés a fővárosi ellenzéki összefogáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d648f112-059c-4877-8742-611c70a3196e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elfogadta a görög parlament péntek hajnalban a menedékkérőkre vonatkozó szigorúbb törvényt, amelynek tervezete ellen több emberi jogi szervezet is tiltakozott. Az uniós biztos szerint az európai országoknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk a menedékkérők áthelyezésével kapcsolatban, hogy Görögország lélegzetvételhez tudjon jutni.","shortLead":"Elfogadta a görög parlament péntek hajnalban a menedékkérőkre vonatkozó szigorúbb törvényt, amelynek tervezete ellen...","id":"20191101_Menekultek_finoman_beszolt_az_unios_biztos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d648f112-059c-4877-8742-611c70a3196e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b230463-cd63-4bf3-bc79-05679a3dffff","keywords":null,"link":"/vilag/20191101_Menekultek_finoman_beszolt_az_unios_biztos","timestamp":"2019. november. 01. 10:26","title":"Menekültek: finoman beszólt az uniós biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1b34341-db5e-4693-8282-93de617aec85","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendkívüli járatokkal és nagyobb kapacitással készül a halottak napjára a BKK.\r

\r

","shortLead":"Rendkívüli járatokkal és nagyobb kapacitással készül a halottak napjára a BKK.\r

\r

","id":"20191101_Halottak_napja_kozlekedes_Budapest_BKK_temetok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1b34341-db5e-4693-8282-93de617aec85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75cd9696-767b-494a-a4fb-83532226a202","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_Halottak_napja_kozlekedes_Budapest_BKK_temetok","timestamp":"2019. november. 01. 09:33","title":"Ne menjen autóval temetőbe, a BKK készült a halottak napjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]