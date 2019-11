Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1611235a-a357-452f-9bbb-c53fc2754335","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két jármű ütközött össze kedden Szombathely és Táplánszentkereszt között, a 87-es főutat teljes szélességében lezárták.","shortLead":"Két jármű ütközött össze kedden Szombathely és Táplánszentkereszt között, a 87-es főutat teljes szélességében lezárták.","id":"20191112_Egymasba_rohant_egy_kisbusz_es_egy_szemelyauto_nyolcan_megserultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1611235a-a357-452f-9bbb-c53fc2754335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40605264-f9db-410e-ba20-e9a1bcf0cf60","keywords":null,"link":"/cegauto/20191112_Egymasba_rohant_egy_kisbusz_es_egy_szemelyauto_nyolcan_megserultek","timestamp":"2019. november. 12. 16:06","title":"Egymásba rohant egy kisbusz és egy személyautó, nyolcan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e941b64-9c65-4484-844e-bb5dcc46365c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eljárás indult egy 32 éves magosligeti férfi ellen, aki vadászlámpájának fényével zavarta a magyar–ukrán határtérségben repülő helikopter pilótáit – közölte a rendőrség szerdán.","shortLead":"Eljárás indult egy 32 éves magosligeti férfi ellen, aki vadászlámpájának fényével zavarta a magyar–ukrán határtérségben...","id":"20191113_Vadaszlampaval_vakitotta_el_a_helikopterpilotakat_egy_ferfi_a_magyarukran_hatarnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e941b64-9c65-4484-844e-bb5dcc46365c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f88dbd-5e43-47f9-8ead-c9145c94f56d","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Vadaszlampaval_vakitotta_el_a_helikopterpilotakat_egy_ferfi_a_magyarukran_hatarnal","timestamp":"2019. november. 13. 18:12","title":"Vadászlámpával vakította el a helikopterpilótákat egy férfi a magyar–ukrán határnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e9553d-27bb-47d4-aca7-aed69ee21ad7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borkai Zsolt távozása után három nappal Győrbe látogatott a Fidesz-elnökség egyik tagja, az egyúttal kampányfőnöki teendőket is ellátó Kósa Lajos. A helyiek nem kis meglepetésére azonban nem a múlt héten lemondott polgármester lehetséges utódjáról hozott híreket, így a helyiek – köztük a szóba került jelöltek – is csak találgathatnak, vajon kit választ a posztra a pártvezetés. Az elnökség információink szerint keddi ülésén hozza meg a döntést. ","shortLead":"Borkai Zsolt távozása után három nappal Győrbe látogatott a Fidesz-elnökség egyik tagja, az egyúttal kampányfőnöki...","id":"20191112_Kosa_Lajos_Gyorbe_latogatott__es_egy_szot_sem_szolt_Borkai_Zsolt_utodjarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0e9553d-27bb-47d4-aca7-aed69ee21ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8685c3-9708-4058-a163-c1318790d828","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Kosa_Lajos_Gyorbe_latogatott__es_egy_szot_sem_szolt_Borkai_Zsolt_utodjarol","timestamp":"2019. november. 12. 15:41","title":"Kósa Lajos meglátogatta a győri Fideszt – és egy szót sem szólt Borkai Zsolt utódjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811063bd-8967-4da7-a7c5-4e42efccae62","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Energia Ügynökség az idei klímacsúcs előtt is megkongatta a vészharangot.","shortLead":"A Nemzetközi Energia Ügynökség az idei klímacsúcs előtt is megkongatta a vészharangot.","id":"20191114_IEA_a_kormanyok_hajtjak_klimakatasztrofaba_a_vilagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=811063bd-8967-4da7-a7c5-4e42efccae62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff4af95-8bcb-497a-a766-1975f330b1dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_IEA_a_kormanyok_hajtjak_klimakatasztrofaba_a_vilagot","timestamp":"2019. november. 14. 06:51","title":"IEA: a kormányok hajtják klímakatasztrófába a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3266aa-7ee5-49ac-926b-8639b88f5abc","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A Fidesz bebetonozta a vádhatóságot a politika szolgálatába állító Polt Péter legfőbb ügyészt, akinek újabb, kilencéves megbízatásának automatikus meghosszabbításáról is gondoskodtak.","shortLead":"A Fidesz bebetonozta a vádhatóságot a politika szolgálatába állító Polt Péter legfőbb ügyészt, akinek újabb, kilencéves...","id":"201946__polt_peter__bebetonozas__elfogultsag__az_allami_okol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc3266aa-7ee5-49ac-926b-8639b88f5abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550aa151-a55b-4412-b941-05e2e06a1e89","keywords":null,"link":"/360/201946__polt_peter__bebetonozas__elfogultsag__az_allami_okol","timestamp":"2019. november. 14. 07:00","title":"Polt Péter újraválasztása cáfolja a tételt, hogy a hála nem politikai kategória","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e4aab3-9e65-4a7c-9033-0fa32aed81dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelenleg 130 km/h a megengedett legnagyobb tempó az országban, de lépniük kellett, mert súlyos nitrogén-krízis fenyegeti az országot. Több ipari és infrastrukturális beruházást leállítottak korábban a túl magas nitrogén-oxid-szennyezettség miatt.","shortLead":"Jelenleg 130 km/h a megengedett legnagyobb tempó az országban, de lépniük kellett, mert súlyos nitrogén-krízis...","id":"20191113_100zal_lehet_csak_menni_majd_Hollandiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61e4aab3-9e65-4a7c-9033-0fa32aed81dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c3c5ac-eae0-4848-be21-f16129007f6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_100zal_lehet_csak_menni_majd_Hollandiaban","timestamp":"2019. november. 13. 16:28","title":"100 km/h-s zóna lehet Hollandia, így mentenék meg saját gazdaságukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa0981a-e5b9-4696-b3e4-f8fa270a2732","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A becsült leütési sáv felső határát messze meghaladó áron, 19,6 millió dollárért kelt el René Magritte belga szürrealista festő Le seize septembre (Szeptember 16.) című festménye hétfő este New Yorkban az őszi műkincsárverések szezonnyitó aukcióján.","shortLead":"A becsült leütési sáv felső határát messze meghaladó áron, 19,6 millió dollárért kelt el René Magritte belga...","id":"20191112_Majd_20_millio_dollarert_kelt_el_egy_Magrittefestmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fa0981a-e5b9-4696-b3e4-f8fa270a2732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8eedb1f-ec9a-47a1-8f91-a21da9ec8a00","keywords":null,"link":"/kultura/20191112_Majd_20_millio_dollarert_kelt_el_egy_Magrittefestmeny","timestamp":"2019. november. 12. 21:33","title":"Majd 20 millió dollárért kelt el egy Magritte-festmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87310364-b100-4171-902f-92b329e85f22","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormány éppen csendben elcsente volna a maradék Balaton-partot, ám hiba csúszott a számításba: az önkormányzati választás a tónál is átrajzolta a politikai térképet.","shortLead":"A kormány éppen csendben elcsente volna a maradék Balaton-partot, ám hiba csúszott a számításba: az önkormányzati...","id":"20191113_A_NER_balatoni_nyomulasanak_is_keresztbe_tehet_a_valasztasi_eredmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87310364-b100-4171-902f-92b329e85f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbe8bea-ebab-42b7-8fdd-ac7eeff548ee","keywords":null,"link":"/360/20191113_A_NER_balatoni_nyomulasanak_is_keresztbe_tehet_a_valasztasi_eredmeny","timestamp":"2019. november. 13. 19:00","title":"A NER balatoni nyomulásának is keresztbe tehet a választási eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]