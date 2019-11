Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"544ba6b0-e649-4858-b26b-2b4bc220e129","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"A hagyományos, árbevétel szerinti toplistáknál többet elárul a nagyvállalatok produktumáról az a rangsor, amely azt összegzi, hogy melyik cég mennyivel tudta növelni a termeléséhez szükséges, de mástól vásárolt anyagok-alkatrészek-szolgáltatások értékét. A Top 500-hoz kapcsolódva a HVG ezt a különleges listát is évről évre elkészíti.","shortLead":"A hagyományos, árbevétel szerinti toplistáknál többet elárul a nagyvállalatok produktumáról az a rangsor, amely azt...","id":"20191113_Top_500__hozzaadott_ertek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=544ba6b0-e649-4858-b26b-2b4bc220e129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8979ee53-5d5e-4820-a6b3-c3351952dc54","keywords":null,"link":"/360/20191113_Top_500__hozzaadott_ertek","timestamp":"2019. november. 13. 15:01","title":"Top 500: Ha az árbevétel isten kalapja, a hozzáadott érték a bokréta rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"478a8eea-5d0d-418b-baf4-b681cc3bde2c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első vizsgálatok szerint a balesetet okozó teherautó túlterhelt lehetett, és egy dombról lefelé haladva irányíthatatlanná vált.","shortLead":"Az első vizsgálatok szerint a balesetet okozó teherautó túlterhelt lehetett, és egy dombról lefelé haladva...","id":"20191114_negy_gyerek_halalos_aldozatok_szlovakia_buszbaleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=478a8eea-5d0d-418b-baf4-b681cc3bde2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6164bbb6-aacc-4d79-ae88-d904a5078670","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_negy_gyerek_halalos_aldozatok_szlovakia_buszbaleset","timestamp":"2019. november. 14. 09:55","title":"Négy gyerek is az áldozatok között van a szlovákiai busztragédiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02949406-db34-4114-b940-97e668e90b3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közel fél órányi videóban mutatja be a Blizzard, mire számíthatnak a Diablo 4 játékosai, ha a druidával irtanák a démonokat.","shortLead":"Közel fél órányi videóban mutatja be a Blizzard, mire számíthatnak a Diablo 4 játékosai, ha a druidával irtanák...","id":"20191112_20_perc_jatekmenet_ilyen_mozgasban_a_Diablo_4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02949406-db34-4114-b940-97e668e90b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fc7b69-988f-483c-897e-801f306cc891","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_20_perc_jatekmenet_ilyen_mozgasban_a_Diablo_4","timestamp":"2019. november. 12. 18:03","title":"20 perc játékmenet: ilyen mozgásban a Diablo 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Salátatörvényben szabná át az önkormányzati jogszabályokat a kormány, és drákói szigorral büntetné a Hadházy-féle táblás akciókat a Parlamentben, valamint jogköröket vonna el a politikusoktól – erről is kérdezi majd a sajtó Gulyás Gergelyt a kormányinfón, ahol arra is fény derül, miről döntött a kormány a legutóbbi ülésén. ","shortLead":"Salátatörvényben szabná át az önkormányzati jogszabályokat a kormány, és drákói szigorral büntetné a Hadházy-féle...","id":"20191114_Kormanyinfo_Igy_magyarazza_a_kormany_a_Budapestet_szorongato_javaslatait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a40ae5d9-a51e-44f0-a888-98287f48e2b5","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Kormanyinfo_Igy_magyarazza_a_kormany_a_Budapestet_szorongato_javaslatait","timestamp":"2019. november. 14. 11:22","title":"Kormányinfó: Így magyarázza a kormány a Budapestet szorongató javaslatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51c9a76-8f02-46a0-ac1a-ea130261242f","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"A Kincsemmel és A tanár című tévésorozattal korosztályának első számú magyar férfisztárjává nőtte ki magát Nagy Ervin, a mozikban jelenleg futó Drakulics elvtársban pedig bebizonyítja, hogy a szemérmetlen komédiázás is nagyon megy neki. A Kádár-korabeli romantikus vámpírvígjátékban fergetegesen vicces alakítást nyújt a Katona József Színház 43 éves művésze, aki elárulta, megkapta-e végül az elégtételt Andy Vajnától, mi a gáz a hazai filmforgalmazásban, illetve hogyan rakta össze ennek a „megfelelési kényszeres tuloknak a figuráját”. ","shortLead":"A Kincsemmel és A tanár című tévésorozattal korosztályának első számú magyar férfisztárjává nőtte ki magát Nagy Ervin...","id":"20191113_Nagy_Ervin_interju_drakulics_elvtars","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e51c9a76-8f02-46a0-ac1a-ea130261242f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be23872-9f18-4a45-83a4-3a79fd3c3ffb","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Nagy_Ervin_interju_drakulics_elvtars","timestamp":"2019. november. 13. 20:00","title":"Nagy Ervin: Szeretek az öntelt magyar macsó típusból hülyét csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3e2876-696b-467f-9481-01042e4ec63f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég kerültek piacra a Google idei csúcstelefonjai, a Pixel 4 és Pixel 4 XL modellek. Hamar fény derült néhány hibájukra, amelyeket a gyártójuk is elismert és javított, illetve javítani fog. Van azonban egy olyan gond is, amelyen nem segíthet a szoftverfrissítés.","shortLead":"Nemrég kerültek piacra a Google idei csúcstelefonjai, a Pixel 4 és Pixel 4 XL modellek. Hamar fény derült néhány...","id":"20191112_pixel_4_xl_torturateszt_hajlitasteszt_eredmenye_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb3e2876-696b-467f-9481-01042e4ec63f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ba5e3f-20b3-47e3-9a01-a693c4be82cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_pixel_4_xl_torturateszt_hajlitasteszt_eredmenye_video","timestamp":"2019. november. 12. 14:03","title":"Akadt egy olyan probléma a Google telefonjával, amin nem segíthet a szoftverfrissítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4229f763-cc9c-4b5b-8451-dd55409de8c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiúról és a tranzitzónában együtt átélt tapasztalataikról az apja, Abouzar Soltani forgatott filmet, amit csütörtökön mutatnak be. A premierre őket is meghívták, de nem tudnak elmenni.","shortLead":"A kisfiúról és a tranzitzónában együtt átélt tapasztalataikról az apja, Abouzar Soltani forgatott filmet, amit...","id":"20191114_11_roszkei_tranzitzona_irani_rendezo_film","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4229f763-cc9c-4b5b-8451-dd55409de8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ca7b94-7702-42c9-9ae4-20121d20efa3","keywords":null,"link":"/elet/20191114_11_roszkei_tranzitzona_irani_rendezo_film","timestamp":"2019. november. 14. 12:59","title":"Tizenegy hónapja van a röszkei tranzitzónában egy iráni kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e56c98-88e2-40ac-8b59-394fbda272b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a praktikus családi autó adott esetben akár sportkocsikat megszégyenítő menetdinamikára is képes, és már hazai ára is van. ","shortLead":"Ez a praktikus családi autó adott esetben akár sportkocsikat megszégyenítő menetdinamikára is képes, és már hazai ára...","id":"20191113_hazankban_a_600_loeros_uj_audi_rs6_hibrid_kombi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74e56c98-88e2-40ac-8b59-394fbda272b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8030a9a7-06c5-4cc8-a0bc-800882aaeef2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_hazankban_a_600_loeros_uj_audi_rs6_hibrid_kombi","timestamp":"2019. november. 13. 11:21","title":"Magyarországon a 600 lóerős új Audi RS6 kombi, ami kicsit hibrid és nagyon V8 biturbó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]