Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3adac79e-c3fc-4a8b-b0b5-54145b13e2c3","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A munkáltatói márkaépítés (az employer branding) az egyik fontos útja annak, hogy megtaláljuk és megtartsuk a kiváló szakembereket, lehetővé téve ezzel a vállalat növekedését.","shortLead":"A munkáltatói márkaépítés (az employer branding) az egyik fontos útja annak, hogy megtaláljuk és megtartsuk a kiváló...","id":"20191126_Elmenybe_csomagolt_uzleti_cel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3adac79e-c3fc-4a8b-b0b5-54145b13e2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fae3d19-6401-4f6a-a776-0828e5b43935","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191126_Elmenybe_csomagolt_uzleti_cel","timestamp":"2019. november. 26. 14:15","title":"Miért kell ma már a munkát is élménybe csomagolni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347db543-a373-47e1-8a8d-8a0000b9eb7a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Családja mellett számos kollégája is búcsúzott a színigazgatótól, rendezőtől. ","shortLead":"Családja mellett számos kollégája is búcsúzott a színigazgatótól, rendezőtől. ","id":"20191126_Eltemettek_Karinthy_Martont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=347db543-a373-47e1-8a8d-8a0000b9eb7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ec4c40-14c9-4d20-8b3f-547201662112","keywords":null,"link":"/kultura/20191126_Eltemettek_Karinthy_Martont","timestamp":"2019. november. 26. 16:05","title":"Eltemették Karinthy Mártont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0287ea16-3b35-4297-acb5-2537a2aeb07b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rabszolgasorban tartott Maris megszökött a fogságból, de még nem tudja, hogy mi lesz sorsa. Az Egy nő fogságban befejező része. ","shortLead":"A rabszolgasorban tartott Maris megszökött a fogságból, de még nem tudja, hogy mi lesz sorsa. Az Egy nő fogságban...","id":"20191126_Doku360_Egy_no_fogsagban_negyedik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0287ea16-3b35-4297-acb5-2537a2aeb07b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491f64da-b3a3-4adb-8920-6a323b5e4174","keywords":null,"link":"/360/20191126_Doku360_Egy_no_fogsagban_negyedik_resz","timestamp":"2019. november. 26. 19:00","title":"Doku360: \"Elindulok a nagyvilágba 50 ezer forinttal, meg a ruhámmal, ami rajtam van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da11af0f-be91-4ebb-8489-d8a0a8c9b570","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rekorder öt év alatt 160 napnyi szabadságot spórolt meg.","shortLead":"A rekorder öt év alatt 160 napnyi szabadságot spórolt meg.","id":"20191127_Tobb_millio_forint_pluszpenzt_kapnak_a_ki_nem_vett_szabadsagaik_utan_a_bukott_polgarmesterek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da11af0f-be91-4ebb-8489-d8a0a8c9b570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152bfec1-fb09-482c-a757-98407b90bc15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_Tobb_millio_forint_pluszpenzt_kapnak_a_ki_nem_vett_szabadsagaik_utan_a_bukott_polgarmesterek","timestamp":"2019. november. 27. 07:01","title":"Több millió forint pluszpénzt kapnak a ki nem vett szabadságaik után a bukott polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69476a1d-ac3e-4e9d-9cf5-08ac120b1fe2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Soltész Miklós hivatalos római látogatásán részt vett a pápa szokásos szerdai általános kihallgatásán a Szent Péter téren. Az ajándék mellé némi statisztikával is készült.","shortLead":"A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Soltész Miklós hivatalos római...","id":"20191127_Statisztikai_adatokkal_ment_Ferenc_papahoz_Soltesz_Miklos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69476a1d-ac3e-4e9d-9cf5-08ac120b1fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf3cbb2-7f2c-4432-9ee3-f218f15c8b76","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Statisztikai_adatokkal_ment_Ferenc_papahoz_Soltesz_Miklos","timestamp":"2019. november. 27. 20:16","title":"Ajándékot is vitt a fideszes államtitkár Ferenc pápának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5815f085-4cc0-4ece-8ec4-439d83c3ed58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi igazságügyi miniszter tisztességtelennek tartja, ahogy az Európai Parlament jogi bizottsága elkaszálta biztosi jelöltségét.","shortLead":"A korábbi igazságügyi miniszter tisztességtelennek tartja, ahogy az Európai Parlament jogi bizottsága elkaszálta...","id":"20191127_trocsanyi_laszlo_biztosjelolt_orban_viktor_igazsagugyi_miniszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5815f085-4cc0-4ece-8ec4-439d83c3ed58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4622cf38-4845-4e31-bf99-0fbeb2e4d6f5","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_trocsanyi_laszlo_biztosjelolt_orban_viktor_igazsagugyi_miniszter","timestamp":"2019. november. 27. 17:10","title":"Trócsányi: Orbán kiállt mellettem, amíg lehetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb7926c-2988-4300-9562-4735c8047b93","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Az abszurd művészet lett realizmussá az alkotó szerint, aki az átpolitizált kulturális térben az underground lét új formáit keresi. Interjú Nemes Z. Márióval. ","shortLead":"Az abszurd művészet lett realizmussá az alkotó szerint, aki az átpolitizált kulturális térben az underground lét új...","id":"201947__nemes_z_mario_kolto_eszteta__mocsarrol_mai_szamizdatrol__zsigeri_kolteszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbb7926c-2988-4300-9562-4735c8047b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80662656-707d-426a-9867-f3724f93f724","keywords":null,"link":"/360/201947__nemes_z_mario_kolto_eszteta__mocsarrol_mai_szamizdatrol__zsigeri_kolteszet","timestamp":"2019. november. 26. 15:00","title":"\"Ha mások nem fojtanak bele a lápba, akkor mi fojtjuk meg egymást\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68ee540-0162-4cdb-a76c-43e52b34e370","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miután kiderült, hogy Gothár Péter szexuálisan zaklatta a Katona József Színház egy munkatársát (vagy munkatársait), az intézmény igazgatója, Máté Gábor hallgatott. Az ügy kirobbanása óta most adott először interjút, amelyben elmondja, hogy bár jogilag szabályszerűen jártak el, hogy a zaklató nevét nem hozták nyilvánosságra azonnal, emberileg hibázott. Azt is leszögezte, hogy egy ilyen ügy miatt nem fog lemondani, a színészek megbíznak benne.","shortLead":"Miután kiderült, hogy Gothár Péter szexuálisan zaklatta a Katona József Színház egy munkatársát (vagy munkatársait...","id":"20191127_Mate_Gabor_gothar_peter_szexualis_zaklatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d68ee540-0162-4cdb-a76c-43e52b34e370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1839e63a-cabe-4e9b-9081-bc2c6c77464d","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Mate_Gabor_gothar_peter_szexualis_zaklatas","timestamp":"2019. november. 27. 11:50","title":"Máté Gábor: Gothár Péter bajba sodorta a színházat és láthatóan engem is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]