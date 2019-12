Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06dd4885-b08e-446e-866b-3c4ecd157268","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2015 óta voltak bajok a Szent Lázár Megyei Kórház gazdálkodásával.","shortLead":"2015 óta voltak bajok a Szent Lázár Megyei Kórház gazdálkodásával.","id":"20191203_szabalytalansagok_allami_szamvevoszek_salgotarjani_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06dd4885-b08e-446e-866b-3c4ecd157268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bcb3b9b-0faa-4b23-bbf3-3c01ca21a983","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_szabalytalansagok_allami_szamvevoszek_salgotarjani_korhaz","timestamp":"2019. december. 03. 11:44","title":"Szabálytalanságokat talált az ÁSZ a salgótarjáni kórház pénzügyei körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e81df4b-1500-4b2b-8054-eefbf2d311fc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Váriban élő Vári Fábián László A kakukknővérben ruszin és ukrán népballadákat jelentetett meg saját fordításában.","shortLead":"A Váriban élő Vári Fábián László A kakukknővérben ruszin és ukrán népballadákat jelentetett meg saját fordításában.","id":"201948_konyv__ismeretlenul_ismeros_vari_fabian_laszlo_akakukknover","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e81df4b-1500-4b2b-8054-eefbf2d311fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f273c77-eea7-4c0c-b9cc-02da117d31ff","keywords":null,"link":"/360/201948_konyv__ismeretlenul_ismeros_vari_fabian_laszlo_akakukknover","timestamp":"2019. december. 02. 12:00","title":"A balladák kárpátaljai bolondjának új kötete is telitalálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3d1911d-e612-4663-a09a-2520acb51d3f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Állítólag. De azért hűtőben kell tartani. A különleges almafajta a Kozmikus Roppanás (Cosmic Crisp) nevet kapta.","shortLead":"Állítólag. De azért hűtőben kell tartani. A különleges almafajta a Kozmikus Roppanás (Cosmic Crisp) nevet kapta.","id":"20191202_almafajta_alma_nem_romlik_meg_kozmikus_roppanas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3d1911d-e612-4663-a09a-2520acb51d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3820165e-b851-41f4-9eae-7d13f1ab5677","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_almafajta_alma_nem_romlik_meg_kozmikus_roppanas","timestamp":"2019. december. 02. 08:33","title":"Itt az almafajta, ami egy évvel a leszüretelés után sem romlik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79789877-237a-429c-be73-90b75fd6a608","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre semmilyen arra utaló nyomot nem talált a rendőrség, hogy a pénteki hágai késelésnek terrorista indítéka lett volna.","shortLead":"Egyelőre semmilyen arra utaló nyomot nem talált a rendőrség, hogy a pénteki hágai késelésnek terrorista indítéka lett...","id":"20191201_haga_keseles_nincs_terrorizmusra_utalo_jel_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79789877-237a-429c-be73-90b75fd6a608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26077d1-8fca-47e5-9586-f28b099d3dca","keywords":null,"link":"/vilag/20191201_haga_keseles_nincs_terrorizmusra_utalo_jel_rendorseg","timestamp":"2019. december. 01. 18:44","title":"Nem tűnik terrortámadásnak a hágai késelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyarok fele az egészségtelen életmód miatt hal meg, egy hónapig nem vették észre az alagútásókat, újabb összecsapások Hongkongban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A magyarok fele az egészségtelen életmód miatt hal meg, egy hónapig nem vették észre az alagútásókat, újabb...","id":"20191202_Radar360_Karacsony_partnerseget_ajanl_es_narancssarga_figyelmeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d542810f-abc5-4f50-a9ed-5add26097254","keywords":null,"link":"/360/20191202_Radar360_Karacsony_partnerseget_ajanl_es_narancssarga_figyelmeztetes","timestamp":"2019. december. 02. 08:00","title":"Radar360: Karácsony partnerséget ajánl és narancssárga figyelmeztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A húszas éveiben járó páros módszere csak egyszer jött be.","shortLead":"A húszas éveiben járó páros módszere csak egyszer jött be.","id":"20191203_alrendor_unokazos_csalas_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a376049-fcdc-471f-b5c1-b0690844b570","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_alrendor_unokazos_csalas_rendorseg","timestamp":"2019. december. 03. 10:15","title":"Álrendőrnek is kiadták magukat a budapesti unokázós csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56570276-8b16-48d2-b55c-ed515f965807","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még nem tudni, mikor debütálhat a Samsung Galaxy Fold 2, két fotó már előkerült a belsejében kerülő akkumulátorokról.","shortLead":"Bár még nem tudni, mikor debütálhat a Samsung Galaxy Fold 2, két fotó már előkerült a belsejében kerülő...","id":"20191203_samsung_galaxy_fold_2_osszehajthato_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56570276-8b16-48d2-b55c-ed515f965807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf9920f-4cda-4ac6-b813-df639769499b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_samsung_galaxy_fold_2_osszehajthato_okostelefon","timestamp":"2019. december. 03. 11:33","title":"Kiderült egy fontos részlet a Samsung Galaxy Fold 2-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Közmunkásokat vetnek be a hó ellen, ufóképeket árvereznek, tanár lophatott Ferihegyen. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Közmunkásokat vetnek be a hó ellen, ufóképeket árvereznek, tanár lophatott Ferihegyen. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20191203_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc707a94-617b-4837-8b9a-0ec88b0d85b5","keywords":null,"link":"/360/20191203_Radar360","timestamp":"2019. december. 03. 08:00","title":"Radar360: A YouTube rászállt Trumpra, András herceg újabb slamasztikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]