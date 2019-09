A kormányhoz közeli befektetők vitték el a harmadát annak a 65 milliárd forintnak, amelyet másfél év alatt osztott ki az Orbán Ráhel tanácsaival felvértezett Magyar Turisztikai Ügynökség. Ha pedig a Kisfaludy-programnak csak a jelentősebb, 100 millió forint fölötti támogatásait vesszük figyelembe, a pénz csaknem háromnegyede a Fideszhez lojális üzleti körökhöz került.

Közülük is kiemelkedő Szepesi Richárd sikere. A HVG közérdekű adatigénylésére kiadott listából kiderült, hogy nemcsak az ötcsillagos szántódi és tokaji szállodatervének megvalósításához kapott 3-3 milliárd forintot, hanem 3 milliárd forint jutott arra az élményparkra is, amely a balatoni hoteljéhez kapcsolódik.

A tematikus élményparkok fejlesztésére eddig csak a balatoni régióban lehetett pályázni, egész pontosan 5,18 milliárd forintra. Ebből nagyjából egymilliárdot csípett meg a balatonfüredi önkormányzat és fideszes partnerének cége, a Balaton Játszóház Kft. Ez utóbbit 2018 februárjában alapította Balogh Balázs, aki a Csopaki Polgári Kör elnöke. A civil szervezet még 2002-ben alakult, amikor Orbán Viktor azzal igyekezett felrázni híveit a Fidesz választási veresége miatti apátiából, hogy „a haza soha nem lehet ellenzékben”, és polgári körök százainak megalapítására szólította fel szimpatizánsait. Balogh nem volt rest, az általa gründolt polgári körben csak az elmúlt egy évben olyan illusztris vendégek osztották a keresztény Európa igéjét, mint Bayer Zsolt, Gajdics Ottó vagy Huth Gergely.

Az aktivista révbe is ért, méghozzá Balatonfüreden. A fideszes önkormányzat zárt ülésen tárgyalta ugyan az együttműködés részleteit, annyi azonban kiderült, hogy a játszóházak üzemeltetésében újonc Balaton Játszóház Kft.-nek elég volt mindössze 47 millió forintot előteremtenie, hogy a neki kiosztott 695 milliós állami támogatással hamarosan egymilliárdos beruházás haszonélvezője lehessen. A Balaton „első négy évszakos élményházához” tehát nemcsak a gyerekek, hanem Baloghék is játszva jutnak hozzá.

A Balaland Familypark látványterve. Drága mulatság © Facebook / Lima Word

Egymilliárd forintot kapott annak a Szabadics Zoltánnak a kalandparkja is, akinek építőipari vállalkozása rendszeres konzorciumi társa Mészáros Lőrincéknek. A zalaszabari szabadidőközpont fejlesztése abban eltér azonban a többitől, hogy karitatív küldetése is van: a Holnapocska Tábor lakóit is igyekszik jókedvre deríteni. A vállalkozó először szociális céllal, majd családi érintettség okán is egyengette a tábor útját, ahol elsősorban beteg gyerekeknek és családjuknak nyújtanak felüdülést. A Holnapocska ma már az állami kötődésű Erzsébet-táborok keretében működik, miközben Szabadicsék sorra nyerik a közbeszerzéseket. A héten például a zánkai tábor felújítására kiírt tender 16,8 milliárd forintos megbízása lett a Mészáros gyerekek cégéé, a Fejér B.Á.L. Kft.-é, valamint a Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.-é.

A turistacsalogató balatoni élmények sorában az ugyancsak fideszes irányítású Zalakaros fürdője 100 millió forintból szaunaparkot épít, méghozzá részben Szabadicsék kivitelezésében. A rönkszaunától a kerti jakuzzikon keresztül a szaunaceremóniákig a zalai fürdővároskában minden lesz, amivel télen-nyáron be lehet vonzani a látogatókat. Így az említett három nyertes, valamint Szepesi hárommilliárdja után alig 80 millió forinton osztozkodhatott a térség összes többi élményattrakciója. Ezt az összeget hat nyertesnek porciózták ki, nagy többségüknél nem jellemző a mozgalmi kötődés. Kalandpark épül, illetve bővül Paloznakon, Keszthelyen, Tihanyban, Zamárdiban és Balatonfűzfőn, valamint egy minimális összeget, 7 millió forintot kapott a zánkai Erzsébet-tábor hadi- és kalandparkja is.

Az Erzsébet-táborok több tízmilliárdos ingatlanvagyonát három éve kapta meg a kormánypolitikát lelkesen támogató Kiss-Rigó László püspök Szeged-Csanádi Egyházmegyéjének alapítványa, amelynek mindössze 15 évig kell gyermeküdültetésre használnia a közpénzből szépülő táborokat.

A szántódi BaLaLand Familypark a Niagara élménymedencétől Grand kapitány vízágyúparkjáig mindenhová el akarja juttatni a vendégeket, ahol Willy Fogg 80 nap alatt megfordult a mesében. Mindez közvetlenül a tó partján, Tihannyal szemben, a 109 szobás szálloda és a 112 vadonatúj lakás épületkomplexuma között, 10 ezer négyzetméteren, azaz csaknem másfél focipályányi területen. Ez kétségtelenül drága mulatság, simán felemészti a 6 milliárd forint támogatást, sőt a tulajdonosnak még így is mélyre kell nyúlnia a zsebében.

© Facebook / Lima Word

Szepesi Richárdot jó szakembernek mondják a szállodaiparban. Az Egyesült Államokban és a CEU-n végzett egyetemi tanulmányai után édesanyjával együtt saját erőből rakta össze a Marokkót megidéző egerszalóki Mesés Shiraz Hotelt. Majd jött a Bambara Hotel a Bükkben, amelynek nevét már a felesége kölcsönözte: Kante Awa édesapja a Maliban élő bambara törzsből származik, édesanyja, Nagy Róza viszont magyar, méghozzá a korábbi nemzetgazdasági miniszter, a jelenlegi jegybankelnök Matolcsy György munkatársa és bizalmasa. A család saját jogon is szépen gyarapodott, ráadásul mindkét szállodára jutott mintegy fél-fél milliárd forint uniós támogatás is.

A példátlan tarolás mégis különleges befektetéssel indult el. Szepesi 2016 nyarán banki értékesítésből szerezte meg a tokaji Andrássy-rezidenciát, amelyet alig fél év múlva már át is passzolt Mészáros Lőrincnek. Ez még szemérmesebb időszaka volt a felcsúti milliárdosnak, amikor is új szerzeményeit többnyire nem személyesen, hanem intézői útján cserkészte be. Szepesi nevén addig csak az egerszalóki családi cég és két beruházó vállalat egy-egy része szerepelt. 2017 februárja után azonban robbanásszerűen megugrott az érdekeltségeinek száma és vagyona. Persze az is lehet, hogy egyszerűen csak igen előnyös üzletet kötött Mészárosékkal az Andrássy-rezidenciáról.

Ma mindenesetre már az ő és részben a felesége nevén van nemcsak a BaLaLand és a tokaji Csurgóvölgybe tervezett másik luxushotel fejlesztőcége, hanem a visegrádi Lepence-völgyi strandfürdő is, amely éppen a kormányfői vő, Tiborcz István szállodájába vezeti át a termálvizet. Nem kispályás a cégvezető sem az új szállodaipari-turisztikai cégcsoportnál: Vécsey Róbert dolgozott a Quaestornál, megfordult a Matolcsy rokonság üzleti köreiben, cégvezetőtársa volt a Tiborcz Istvánnal üzletelő Szivek Norbertnek, és közös informatikai cége van a Rogán Antal köreihez tartozó Fintha-Nagy Ádámmal. Szepesiék további szállodák építésére is készülnek, legalábbis cégeik, a Grand Hotel Bohemia és a Grand Rock Hotel erre utalnak.

SZABÓ YVETTE