[{"available":true,"c_guid":"d09e0896-ae8d-40ee-bc72-415b201727a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jack Ma 100 millió jüant, mai árfolyamon számolva 4,4 milliárd forintot ajánlott fel az ellenszérum feltalálására.","shortLead":"Jack Ma 100 millió jüant, mai árfolyamon számolva 4,4 milliárd forintot ajánlott fel az ellenszérum feltalálására.","id":"20200130_Kina_leggazdagabbja_is_beszall_a_koronavirus_elleni_harcba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d09e0896-ae8d-40ee-bc72-415b201727a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2149c391-8b90-4b44-9a1f-6985dca382ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Kina_leggazdagabbja_is_beszall_a_koronavirus_elleni_harcba","timestamp":"2020. január. 30. 12:19","title":"Kína leggazdagabb embere is beszáll a koronavírus elleni harcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5c3739e-d22b-4ec8-800b-b7a1befc6d0e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint ötven fiktív céget mozgató fővárosi számlagyárat számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A bűnszervezet mintegy négymilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek.","shortLead":"Több mint ötven fiktív céget mozgató fővárosi számlagyárat számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV...","id":"20200130_szamlagyar_afacsalas_nav_stromanok_ceghalo_repuloter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5c3739e-d22b-4ec8-800b-b7a1befc6d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba927fb1-b425-47fe-abfd-47b4d3b588be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_szamlagyar_afacsalas_nav_stromanok_ceghalo_repuloter","timestamp":"2020. január. 30. 10:43","title":"Nyaralásából hazatérve kapcsolta le a NAV a számlagyárost – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5729e2d-e38a-4eca-80ec-6bed25b64f9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli lap szerint nem létezik semmiféle dokumentum, a Bölcsek Tanácsa szóban összegezte jelentését a néppárti elnöknek, Donald Tusknak.","shortLead":"A kormányközeli lap szerint nem létezik semmiféle dokumentum, a Bölcsek Tanácsa szóban összegezte jelentését a néppárti...","id":"20200130_fidesz_epp_neppart_harom_bolcs_ertekeles_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5729e2d-e38a-4eca-80ec-6bed25b64f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893df1b5-e6b9-4a25-bbb7-a80a4ee2bcf0","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_fidesz_epp_neppart_harom_bolcs_ertekeles_jelentes","timestamp":"2020. január. 30. 10:13","title":"Magyar Nemzet: Csak szóbeli értékelés készült a Fideszről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ac0514-62c2-495b-81ae-b56fb36baaed","c_author":"Gergely Márton, Kaufmann Balázs, Tóth Richárd, Windisch Judit","category":"360","description":"Az együttműködésben hinni kell, és küzdeni érte – ezt üzeni az ellenzéknek az elbukott győri polgármester-választás. Bár az ősszel Borkai Zsolt csupasz hátsóval is megnyerte a várost a kormánypártoknak, Dézsi Csaba András fölényes győzelme gyógyír a fideszes sebekre.","shortLead":"Az együttműködésben hinni kell, és küzdeni érte – ezt üzeni az ellenzéknek az elbukott győri polgármester-választás...","id":"20200129_gyori_idokozi_polgarmestervalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0ac0514-62c2-495b-81ae-b56fb36baaed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e462e2a-e808-46e3-9852-f2039fb364fe","keywords":null,"link":"/360/20200129_gyori_idokozi_polgarmestervalasztas","timestamp":"2020. január. 29. 19:00","title":"A győri pofon az összefogás újragondolására kényszerítheti az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e260e3-8867-41c9-b954-993240b08b28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az autó praktikus családi autóként éppúgy megállja a helyét, mint kanyarvadász sportkocsiként.","shortLead":"Ez az autó praktikus családi autóként éppúgy megállja a helyét, mint kanyarvadász sportkocsiként.","id":"20200130_bearaztak_a_462_loeros_uj_3as_bmwt_alpina_b3_m3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48e260e3-8867-41c9-b954-993240b08b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6965c3d3-96ab-4cb6-81ba-87ce80cdc33b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200130_bearaztak_a_462_loeros_uj_3as_bmwt_alpina_b3_m3","timestamp":"2020. január. 30. 07:59","title":"Beárazták a 462 lóerős új 3-as BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d070e49e-2cc7-499e-bf9c-bb8e705c8e58","c_author":"Hamvay Péter, Tóth Richárd","category":"360","description":"Sunyin orozza el az ellenzéki főpolgármester koncepciójának elemeit és embereit Orbán Viktor. Mégis, tíz év óta először, kénytelen elfogadni az értelmes párbeszédet, pusztán azért, mert a demokrácia, ha levegőhöz jut, tényleg működik.","shortLead":"Sunyin orozza el az ellenzéki főpolgármester koncepciójának elemeit és embereit Orbán Viktor. Mégis, tíz év óta...","id":"202005__karacsony_vizioja__vitezy_trojai_falova__idegek_harca__dackorszakalkotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d070e49e-2cc7-499e-bf9c-bb8e705c8e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e8039c-c31f-4b68-b3a3-9b967c570a3a","keywords":null,"link":"/360/202005__karacsony_vizioja__vitezy_trojai_falova__idegek_harca__dackorszakalkotok","timestamp":"2020. január. 30. 07:00","title":"\"Húzd meg, ereszd meg\" játék pecsételheti meg Budapest sorsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae21c3bd-e0d0-4c92-8cc6-7275c07e24fc","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Az agyilag konyhamalacok megeszik ezt a hisztit is. A többiek viszont, nos, a többiek többen vannak.","shortLead":"Az agyilag konyhamalacok megeszik ezt a hisztit is. A többiek viszont, nos, a többiek többen vannak.","id":"20200131_Remiszto_kepzodmenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae21c3bd-e0d0-4c92-8cc6-7275c07e24fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a43fec9-255b-49ed-bc9a-bff1b57bc95f","keywords":null,"link":"/360/20200131_Remiszto_kepzodmenyek","timestamp":"2020. január. 31. 11:00","title":"Tóta W.: Rémisztő képződmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89323565-0a66-4256-b75d-16ad79c36f40","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Mekkora károkat okoz, hogy az EU második legkorruptabb országa vagyunk, és hogy az EU-s pénzek körül is sok a korrupciógyanú? Mit tehetnek a civil szervezetek, az uniós hatóságok, és mi az állam feladata? Ez volt a fő témája a Transparency International konferenciájának, ahol az OLAF főigazgatója is felszólalt, de a kormány is odaküldött egy helyettes államtitkárt.","shortLead":"Mekkora károkat okoz, hogy az EU második legkorruptabb országa vagyunk, és hogy az EU-s pénzek körül is sok...","id":"20200131_transparency_korrupcio_integritas_olaf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89323565-0a66-4256-b75d-16ad79c36f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435d1f91-41ac-45a1-964a-96dfea5a1cde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200131_transparency_korrupcio_integritas_olaf","timestamp":"2020. január. 31. 12:20","title":" A korrupció rövid távon növeli a GDP-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]