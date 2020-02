Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d17255a8-5371-47f6-864e-b2725f77bf80","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokan nem értették, mit keres a színpadon Eminem. ","shortLead":"Sokan nem értették, mit keres a színpadon Eminem. ","id":"20200211_Oscar_gala_nezettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d17255a8-5371-47f6-864e-b2725f77bf80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36b1c3e-fcda-4e6e-ac1e-2fcce77c73d1","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_Oscar_gala_nezettseg","timestamp":"2020. február. 11. 11:28","title":"Mélypont: még soha nem volt ilyen alacsony az Oscar-gála nézettsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86219b7f-cf29-4f58-b8b3-9987ae86d4cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a Samsung ügyeire rálátó névtelen forrás szerint a dél-koreai cég ötször annyit adna el a Galaxy Z Flipből, mint amennyit eddig a Galaxy Foldból sikerült.","shortLead":"Egy, a Samsung ügyeire rálátó névtelen forrás szerint a dél-koreai cég ötször annyit adna el a Galaxy Z Flipből, mint...","id":"20200210_samsung_galaxy_z_flip_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86219b7f-cf29-4f58-b8b3-9987ae86d4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea99fa1-90ac-410c-914a-7ecdedd7d37d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_samsung_galaxy_z_flip_okostelefon","timestamp":"2020. február. 10. 20:03","title":"Bízik a piacban a Samsung, 2,5 millió Galaxy Z Flip eladására számít a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037ecb0c-bf96-4bbf-b89c-7a3700827b49","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vírus terjedését látva ez nem meglepő.","shortLead":"A vírus terjedését látva ez nem meglepő.","id":"20200212_koronavirus_forma_1_kinai_nagydij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=037ecb0c-bf96-4bbf-b89c-7a3700827b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a6d953-5476-4bce-9b79-e2b512ef575c","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_koronavirus_forma_1_kinai_nagydij","timestamp":"2020. február. 12. 11:06","title":"Elmaradhat a Kínai Nagydíj a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarok 72 százaléka szerint rossz irányba haladunk.","shortLead":"A magyarok 72 százaléka szerint rossz irányba haladunk.","id":"20200212_Nem_a_migraciotol_hanem_a_remes_egeszsegugytol_felnek_a_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be461bc-4ac8-4200-99d4-9f52982bcfd9","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Nem_a_migraciotol_hanem_a_remes_egeszsegugytol_felnek_a_magyarok","timestamp":"2020. február. 12. 08:16","title":"A rémes egészségügytől félnek a magyarok, nem a migrációtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68bef99c-574b-4525-a293-ec248b900b8e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Eminemmel is rapcsatába keveredő, rendszeresen világsztárokkal kooperáló, színészként is aktív Machine Gun Kelly június 28-án adja első magyarországi koncertjét a Budapest Parkban.","shortLead":"Az Eminemmel is rapcsatába keveredő, rendszeresen világsztárokkal kooperáló, színészként is aktív Machine Gun Kelly...","id":"20200211_Egy_igazi_rapnagyagyu_Machine_Gun_Kelly_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68bef99c-574b-4525-a293-ec248b900b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44894b9e-0ed3-416c-b346-2ae15dab867e","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_Egy_igazi_rapnagyagyu_Machine_Gun_Kelly_Budapesten","timestamp":"2020. február. 11. 08:50","title":"Egy igazi rapnagyágyú, Machine Gun Kelly Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maruzsa Zoltán még mindig azt magyarázza, mennyire jó az új alaptanterv, és mennyi mindent nyernek vele a gyerekek.","shortLead":"Maruzsa Zoltán még mindig azt magyarázza, mennyire jó az új alaptanterv, és mennyi mindent nyernek vele a gyerekek.","id":"20200212_Maruzsa_tovabb_magyarazza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b9abc0-80f0-4e7b-9246-6138c9a5a565","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Maruzsa_tovabb_magyarazza","timestamp":"2020. február. 12. 12:21","title":"A köznevelési államtitkár szerint az új NAT kevesebb terhet rak a diákokra és a tanárokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6fd1bc-d681-4df0-8916-a65364b9ae1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak citromsárga figyelmeztetés van érvényben erős szél miatt az ország területén. Eddig háromszáz esetben kellett vonulniuk a tűzoltóknak a Ciara miatt.","shortLead":"Már csak citromsárga figyelmeztetés van érvényben erős szél miatt az ország területén. Eddig háromszáz esetben kellett...","id":"20200210_Visszavontak_a_masodfoku_riasztasokat_a_vihar_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b6fd1bc-d681-4df0-8916-a65364b9ae1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a33576-4c70-4ee5-9c05-c720a5995a32","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Visszavontak_a_masodfoku_riasztasokat_a_vihar_miatt","timestamp":"2020. február. 10. 16:53","title":"Visszavonták a másodfokú riasztásokat a vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef10c351-ab63-45f5-a62c-c96a34e29b36","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Éves szinten gyorsult a magyar ipar növekedése 2019-ben, de a december kimondottan rossz hónap lett.","shortLead":"Éves szinten gyorsult a magyar ipar növekedése 2019-ben, de a december kimondottan rossz hónap lett.","id":"20200212_KSH_ipar_melypont_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef10c351-ab63-45f5-a62c-c96a34e29b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3e0427-bf66-4c0f-b628-d3c13c7d0208","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_KSH_ipar_melypont_2019","timestamp":"2020. február. 12. 09:46","title":"Elmagyarázta a KSH, miért zuhant hároméves mélypontra az ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]