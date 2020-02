Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c53e7fe2-e1a9-4b65-85a1-0504876b327c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég rendesen megnövelték a német gyártónál elektromos autójuk teljesítményadatait. ","shortLead":"Elég rendesen megnövelték a német gyártónál elektromos autójuk teljesítményadatait. ","id":"20200224_Audi_etron_S","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c53e7fe2-e1a9-4b65-85a1-0504876b327c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3559a450-4500-4a17-8bae-fe0305dc5b53","keywords":null,"link":"/cegauto/20200224_Audi_etron_S","timestamp":"2020. február. 24. 09:29","title":"A közel 500 lóerő és 1000 Nm nyomaték a két legfontosabb adat az Audi sportosabb e-tronjában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865e8c0b-8752-47f5-b55b-e5a4c3c5b2fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A töriérettségire való felkészüléshez jöhet jól az az androidos alkalmazás, amelyet szaktanárok segítségével készítettek. Ezzel vázlatok helyett teljes szövegekhez jutnak hozzá a vizsgázók.","shortLead":"A töriérettségire való felkészüléshez jöhet jól az az androidos alkalmazás, amelyet szaktanárok segítségével...","id":"20200225_erettsegi_2020_torierettsegi_erettsegire_keszules_alkalmazas_tuti_tori_tanaroktol_2020_3t_android","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=865e8c0b-8752-47f5-b55b-e5a4c3c5b2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0581773-9a14-454c-9b6f-7b5923e99d94","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_erettsegi_2020_torierettsegi_erettsegire_keszules_alkalmazas_tuti_tori_tanaroktol_2020_3t_android","timestamp":"2020. február. 25. 17:03","title":"Érettségire készül? Ezt az alkalmazást mindenképp töltse le hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Húsznál is több nő állította, hogy a világhírű tenor nem viselkedett vele megfelelően. ","shortLead":"Húsznál is több nő állította, hogy a világhírű tenor nem viselkedett vele megfelelően. ","id":"20200225_placido_domingo_zaklatas_bocsanatkeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663a1ccf-d9ba-4fa3-bb22-cf1811329cc2","keywords":null,"link":"/elet/20200225_placido_domingo_zaklatas_bocsanatkeres","timestamp":"2020. február. 25. 14:48","title":"Plácido Domingo bocsánatot kért a nőktől, akik zaklatással vádolták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56411d86-74df-4e72-b47b-97eadcd5f97c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PayPal rendszerében olyan probléma tűnt fel, amely lehetőséget ad ismeretleneknek, hogy mások számláját használják vásárlásra. Elsősorban német károsultakról hallani.","shortLead":"A PayPal rendszerében olyan probléma tűnt fel, amely lehetőséget ad ismeretleneknek, hogy mások számláját használják...","id":"20200225_paypal_google_pay_internetes_vasarlas_tranzakcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56411d86-74df-4e72-b47b-97eadcd5f97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb4bddb-e947-45b6-a2f5-f2c279863220","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_paypal_google_pay_internetes_vasarlas_tranzakcio","timestamp":"2020. február. 25. 15:27","title":"Valami baj van a PayPalnál, eltűnik a felhasználók pénze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, hogy a vírus okozta-e a férfi halálát.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy a vírus okozta-e a férfi halálát.","id":"20200225_Meghalt_a_Diamond_Princess_egy_negyedik_utasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c90e09-8f49-4b0b-8ffd-90377db06ca8","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_Meghalt_a_Diamond_Princess_egy_negyedik_utasa","timestamp":"2020. február. 25. 07:41","title":"Újabb ember halt meg a Diamond Princess utasai közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jair Bolsonaro Olaszországba is hivatalos, de valószínű, hogy oda sem megy.","shortLead":"Jair Bolsonaro Olaszországba is hivatalos, de valószínű, hogy oda sem megy.","id":"20200225_jair_bolsonaro_magyarorszag_latogatas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01dc2c4e-644a-4454-9c5e-600218490f33","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_jair_bolsonaro_magyarorszag_latogatas_koronavirus","timestamp":"2020. február. 25. 20:06","title":"Elmaradhat a brazil Trump magyarországi útja a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b18d4fb-062f-4d8a-abd8-a5fbb2ce3727","c_author":"HVG","category":"360","description":"Rafael Pinedo regénye nem sci-fi, nem is disztópia, saját, értéktelen és sötét univerzuma van.","shortLead":"Rafael Pinedo regénye nem sci-fi, nem is disztópia, saját, értéktelen és sötét univerzuma van.","id":"202008_konyv__toxikus_jovo_rafael_pinedo_plop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b18d4fb-062f-4d8a-abd8-a5fbb2ce3727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900aee25-9e37-4235-86c7-fc7f1e868aea","keywords":null,"link":"/360/202008_konyv__toxikus_jovo_rafael_pinedo_plop","timestamp":"2020. február. 25. 10:00","title":"Ez a könyv arról szól, hogy a létezésnek nincs célja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2239c89-9c72-421e-8823-ebd6d64587ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerencs közelében voltak rengések, de annyira gyengék, hogy a lakosság nem érzékelte.","shortLead":"Szerencs közelében voltak rengések, de annyira gyengék, hogy a lakosság nem érzékelte.","id":"20200224_foldrenges_szerencs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2239c89-9c72-421e-8823-ebd6d64587ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c75fb3-293f-47d7-8f99-de98998f06ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_foldrenges_szerencs","timestamp":"2020. február. 24. 14:01","title":"Rengett egy kicsit a föld Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]